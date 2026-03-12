Định hướng quy hoạch Hải Phòng có sức cạnh tranh quốc tế

TPO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 nhằm xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị biển hiện đại, thông minh, có sức cạnh tranh quốc tế, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xây dựng nền tảng để hoạch định chính sách

Theo quyết định được phê duyệt, quy hoạch chung hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị biển hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng và sức lan tỏa mạnh mẽ trong khu vực. Thành phố được định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Đồng thời, trở thành hình mẫu về quản trị phát triển đô thị bền vững, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Việc lập quy hoạch cũng nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển của Hải Phòng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội quốc gia và vùng; tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn. Đây đồng thời là căn cứ để hoạch định chính sách, triển khai các chương trình phát triển đô thị cũng như lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong thời gian tới.

Quy hoạch được kỳ vọng tạo nền tảng không gian và hạ tầng cho sự phát triển của các trung tâm văn hóa, kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực liên kết vùng, kết nối quốc gia và quốc tế.

Định hướng quy hoạch Hải Phòng trở thành hình mẫu về quản trị phát triển đô thị bền vững, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.



Theo nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Hải Phòng sau sáp nhập, gồm 114 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích khoảng 3.194 km2. Quy mô dân số dự kiến đến năm 2040 khoảng 6,5-6,8 triệu người, đến năm 2050 khoảng 8,5-9 triệu người.

Quyết định nêu rõ 8 yêu cầu trọng tâm đối với việc lập quy hoạch chung thành phố. Trọng tâm là nghiên cứu phát triển Hải Phòng trong mối liên kết chặt chẽ với các tỉnh, thành phố thuộc vùng động lực phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội; cần làm rõ vai trò của Hải Phòng là cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế biển và cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực.

Bên cạnh đó, quy hoạch phải định hướng tổ chức không gian và hệ thống hạ tầng nhằm phát huy vai trò liên kết vùng, tăng cường tính bổ trợ và phân công chức năng giữa Hải Phòng với các đô thị lớn trong khu vực.

Phát triển không gian hạ ngầm và hạ tầng kỹ thuật

Nghiên cứu định hướng phát triển khung hạ tầng giao thông và các đầu mối vận tải đa phương thức tại các khu vực động lực kinh tế, gắn với hệ thống cảng biển, cảng hàng không, đường sắt quốc gia và mạng lưới giao thông thủy.

Làm rõ vai trò tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, tuyến đường sắt Đông Anh – Gia Bình – Hạ Long. Nghiên cứu mạng lưới đường sắt đô thị, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng tại các khu vực trọng điểm; đảm bảo kết nối đồng bộ với các tỉnh trong vùng Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng theo từng giai đoạn.

Định hướng phát triển không gian đối với khu vực trọng điểm, tập trung tái thiết, chỉnh trang các khu đô thị cũ và trung tâm lịch sử, gồm khu phố cũ phía Đông (TP Hải Phòng cũ) và khu phố cũ phía Tây (TP Hải Dương cũ).

TP Hải Phòng chú trọng nghiên cứu định hướng phát triển hạ tầng giao thông gắn với hệ thống cảng biển, hàng không, đường sắt.

Định hướng quy hoạch khung tự nhiên và thiết kế đô thị - cảnh quan với các không gian mặt nước ven sông, ven biển. Xác định rõ khu vực bảo tồn sinh thái, vùng đệm chuyển tiếp và khu vực phát triển có kiểm soát, đặc biệt là vùng núi Chí Linh – Côn Sơn, quần đảo Cát Bà, vùng trũng ven biển và hệ thống rừng ngập mặn. Định hướng trục không gian đô thị hai bên sông Cấm.

Bảo tồn phát huy các giá trị kiến trúc đô thị, nghiên cứu mối quan hệ giữa không gian biển với hệ thống cảng biển (Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn), không gian du lịch và các khu vực bảo tồn sinh thái.

Phát triển mạng lưới khu cụm công nghiệp và dịch vụ logistics theo hướng hiện đại, chuyên sâu, tích hợp với hạ tầng giao thông và các đầu mối vận tải đa phương thức, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, kiểm soát môi trường. Đề xuất các mô hình phát triển nông nghiệp tập trung, nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với vùng sản xuất đặc sản.

Phát triển không gian hạ ngầm và hạ tầng kỹ thuật. Tập trung bổ sung, nghiên cứu sâu và tham khảo kinh nghiệm quốc tế vào các chuyên đề: hệ thống đường sắt đô thị; quy hoạch và khai thác hiệu quả không gian ngầm đô thị; giải pháp phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng thông tin, khoa học và công nghệ; vận tải đa phương thức và logistics; giao thông thủy nội vùng; giải pháp tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai và biến đổi khí hậu; bảo vệ nguồn nước, sử dụng năng lượng tiết kiệm, năng lượng xanh…

Đồng bộ dữ liệu dự báo và định hướng phát triển, bảo đảm liên thông với quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 và các quy hoạch ngành, chuyên ngành đang triển khai.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, giải quyết các vấn đề môi trường đô thị và nông thôn, hướng tới phát triển bền vững.