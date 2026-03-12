Runner Khánh Hoà tập luyện bài bản, tinh thần mỗi người là một 'đại sứ du lịch'

TPO - “Chúng tôi không chỉ chuẩn bị về chuyên môn mà còn chuẩn bị cả tâm thế của chủ nhà. Mỗi thành viên đều xem mình như một 'đại sứ du lịch', sẵn sàng chào đón runner từ khắp mọi miền Tổ quốc về dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67”, anh Nguyễn Đình Sớm - Chủ tịch Câu lạc bộ Nha Trang Runners, chia sẻ.

Tập luyện bài bản, lan tỏa phong trào chạy bộ

Anh Nguyễn Đình Sớm - Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Nha Trang Runners (NTRU) cho biết, việc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 về với Khánh Hoà là niềm tự hào lớn đối với cộng đồng chạy bộ địa phương và những người yêu chạy bộ nơi đây.

Theo anh Sớm, CLB có hơn 500 thành viên chính thức cùng hàng nghìn thành viên trong cộng đồng tham gia giải ở nhiều cự ly, trong đó đông nhất vẫn là Half Marathon và Full Marathon. “Chúng tôi không chỉ chuẩn bị về chuyên môn mà còn chuẩn bị cả tâm thế của chủ nhà. Mỗi thành viên đều xem mình như một 'đại sứ du lịch', sẵn sàng chào đón runner từ khắp mọi miền Tổ quốc”, anh Sớm chia sẻ.

Các thành viên CLB NTRU truyền năng lượng tích cực, lan tỏa phong trào chạy bộ.

Để tạo không khí sôi động cho giải đấu, NTRU đã kết nối với nhiều câu lạc bộ trong tỉnh, trong đó có cộng đồng runner tại Trường Đại học Nha Trang, tổ chức các hoạt động giao lưu và chuẩn bị kế hoạch tiếp đón runner từ khắp nơi về tham dự.

Theo anh Sớm, do tính chất chuyên môn cao của giải đấu cấp quốc gia, NTRU đã triển khai giáo án tập luyện bài bản từ 12 - 16 tuần trước giải. CLB chia thành các nhóm mục tiêu khác nhau, như nhóm “Elite” hướng đến phá kỷ lục cá nhân (PR) và nhóm “Finisher” tập trung hoàn thành cự ly an toàn.

Vào các sáng Chủ nhật, các thành viên thường tổ chức những buổi chạy dài (Long run) trên cung đường ven biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng hướng lên đèo Lương Sơn. Đây là dịp để các thành viên làm quen với sức gió, độ dốc và đón ánh bình minh của biển Khánh Hòa xinh đẹp.

Các runner tích cực luyện tập, chuẩn bị cho giải chạy.

Bên cạnh việc tập luyện, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, như: các buổi long run trước ngày race để “làm nóng” đường chạy, buổi chạy giao lưu “shake-out run” vào ngày 28/3 để chào đón runner các tỉnh bạn, cùng hoạt động cổ vũ tại các điểm nóng trên cung đường.

Sau khi giải kết thúc, NTRU dự kiến tổ chức một buổi gala giao lưu để các runner cùng gia đình chia sẻ niềm vui chinh phục đường đua. Theo anh Nguyễn Đình Sớm, với cộng đồng runner địa phương, mỗi người về đích đều là một thành công và là cách để lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, lối sống tích cực trong cộng đồng.

Hơn 500 thành viên chính thức của CLB NTRU sẽ tham gia Tiền Phong Marathon.

Háo hức chinh phục Tiền Phong Marathon

Anh Cao Duy Hải (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - thành viên CLB NTRU, cho biết, việc tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm nay, xuất phát từ niềm đam mê chạy bộ và mong muốn được thử sức tại một giải đấu uy tín, quy mô lớn của cả nước, đặc biệt khi giải được tổ chức ngay tại nơi anh sinh sống. Dù lần đầu tham dự, anh Hải quyết định đăng ký cự ly full marathon, xem đây là thử thách để chinh phục bản thân.

Anh Cao Duy Hải lần đầu tham gia Tiền Phong Marathon.

Để chuẩn bị cho giải, anh duy trì tập luyện khá đều đặn, trung bình chạy khoảng 8 - 10 km mỗi ngày, đồng thời thực hiện các bài long run vào cuối tuần, kết hợp các bài tempo, interval nhằm nâng cao sức bền, tốc độ và khả năng duy trì nhịp độ ổn định trên quãng đường dài. Thông qua việc tham gia các giải chạy, anh mong muốn lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, lối sống lành mạnh và sự kiên trì vượt qua giới hạn của chính mình.

Cũng là thành viên CLB NTRU, chị Nguyễn Thị Diễm Huyền (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho hay, đến với chạy bộ khoảng 3 năm nay, bắt đầu từ sự động viên của chồng - anh Đinh Hữu Nhật - Phó Chủ tịch CLB NTRU. Khi biết Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 được tổ chức tại Khánh Hòa, vợ chồng chị đã quyết định đăng ký tham gia cự ly Half Marathon để trải nghiệm không khí sôi động của giải và cung đường chạy dọc bờ biển.

Vợ chồng chị Huyền sẽ tham gia Tiền Phong Marathon sắp tới.

Để chuẩn bị cho giải, chị duy trì tập luyện 4–5 buổi mỗi tuần với các bài tempo, interval, easy run, đồng thời tham gia long run cuối tuần cùng các thành viên trong câu lạc bộ. Lần đầu tham gia một giải chạy quy mô quốc gia, chị Huyền cho biết bản thân rất hào hứng nhưng cũng có chút hồi hộp, đồng thời kỳ vọng có thể phá kỷ lục cá nhân (PR) và có những trải nghiệm đáng nhớ trên cung đường chạy tuyệt đẹp của thành phố biển Nha Trang.