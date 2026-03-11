Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

AFC cảnh báo vụ xử nhập tịch gian lận chưa kết thúc, Malaysia sẽ nhận án chồng án từ FIFA

Đặng Lai

TPO - Trong tuyên bố mới nhất, tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul, xác nhận FIFA vẫn đang điều tra LĐBĐ Malaysia sau khi cơ quan này đứng sau vụ 7 tuyển thủ nhập tịch gian dối. Không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện thêm án phạt dành cho những người “chủ mưu” vụ này.

img-8274.jpg

"Một khía cạnh khác mà FIFA có quyền thực hiện là điều tra những cá nhân có liên quan, chẳng hạn như các đại diện cầu thủ hoặc quan chức Liên đoàn đứng đằng sau vụ việc", ông Seri Windsor Paul nói.

"Nếu tôi nói vụ này đã kết thúc, thì thực tế không phải như vậy. Vụ việc này được thực hiện theo từng giai đoạn. Có lẽ sau cuộc điều tra ban đầu, sẽ có một cuộc điều tra khác được tiến hành”.

Theo các nguồn tin từ FIFA, sau khi trừng phạt tổ chức, cơ quan này muốn tiếp tục điều tra sâu để tìm ra cá nhân đứng đằng sau vụ việc. Và ở cuộc điều tra đang tiến hành, FIFA muốn đưa ra hình thức kỷ luật cho những cá nhân. Nó không liên quan đến án phạt mà LĐBĐ Malaysia (FAM) phải chịu là nộp 350.000 franc Thụy Sỹ, tức 12 tỷ đồng.

i.jpg
Figueiredo, 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia

"Tôi nghĩ vậy. Đây là một vụ án quốc tế lớn", ông Seri Windsor Paul nói. "Không thể nói rằng mọi chuyện đã kết thúc vì CAS đã đưa ra quyết định”.

Như vậy, bóng đá Malaysia đang đối diện nguy cơ án chồng án. Hình thức kỷ luật ban đầu là Liên đoàn bóng đá bị phạt tiền, 7 cầu thủ dính án cấm thi đấu 12 tháng (chỉ tính các trận chính thức).

Nếu FIFA tìm ra “kẻ chủ mưu” vụ khai gian giấy tờ để nhập tịch 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazábal, không loại trừ khả năng các cá nhân này sẽ bị cấm tham gia bóng đá suốt đời.

Chưa dừng lại ở đó, chính phủ Malaysia cũng vào cuộc với một cuộc điều tra độc lập do Bộ Nội vụ tiến hành. Thời gian qua, các quan chức FAM, dù đã từ chức, vẫn phải có mặt để giải trình trước cảnh sát.

Đặng Lai
