Cung đường ôm biển Nha Trang: Dấu ấn đặc biệt của Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Với điểm xuất phát và về đích tại Quảng trường 2/4, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 mang đến hệ thống đường chạy trải dài dọc bờ biển Nha Trang. Các vận động viên (VĐV) ở bốn cự ly 5km, 10km, 21,1km và 42,195km sẽ thi đấu trên những tuyến phố ven biển và nội đô đặc trưng của thành phố.



Diễn ra ngày 29/3 tại tỉnh Khánh Hòa, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 67 mang đến hệ thống cung đường thi đấu được thiết kế theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, đảm bảo điều kiện chuyên môn cho VĐV, đồng thời tạo nên trải nghiệm chạy giàu cảm xúc cho cộng đồng runner.

Tất cả các cự ly 5 km, 10 km, bán marathon 21,1 km và marathon 42,195 km đều xuất phát tại Quảng trường 2/4, ngay bên cạnh biểu tượng du lịch nổi tiếng của tỉnh Khánh Hoà là Tháp Trầm Hương. Từ điểm trung tâm này, VĐV sẽ sải bước trên những tuyến đường ven biển đẹp bậc nhất của Vịnh Nha Trang, nơi hội tụ khung cảnh biển xanh, nắng vàng và những góc nhìn đặc trưng của thành phố biển.

Thiết kế cung đường năm nay chủ yếu bám theo trục Trần Phú - Phạm Văn Đồng, kết hợp với một số tuyến phố nội đô và các điểm quay đầu nhằm bảo đảm chuẩn cự ly thi đấu. Mỗi nội dung được bố trí lộ trình riêng biệt, khoa học và rõ ràng, giúp VĐV dễ dàng duy trì nhịp độ, hạn chế giao cắt giữa các nhóm cự ly, đồng thời tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp cảnh quan của thành phố trong suốt hành trình.

Cự ly 5km, cung đường được thiết kế ngắn gọn, nhưng vẫn bám theo trục ven biển Trần Phú. VĐV xuất phát từ Quảng trường 2/4, chạy dọc theo đường Trần Phú theo hướng nam tới điểm quay đầu được bố trí tại khu vực gần Học viện Hải quân.

﻿Sau khi hoàn thành điểm quay đầu, VĐV tiếp tục chạy ngược lại trên đường Trần Phú và về đích tại Quảng trường 2/4.

Cự ly 10km, cung đường đưa các VĐV chạy theo hướng nam thành phố. Từ điểm xuất phát Quảng trường 2/4, VĐV di chuyển dọc theo đường Trần Phú, sau đó rẽ trái vào Cầu Đá và tiếp tục rẽ trái vào khu vực cáp treo Vinpearl để thực hiện điểm quay đầu.

﻿Sau khi quay đầu, VĐV rẽ trái trở lại Cầu Đá, nhập lại tuyến Trần Phú, rồi chạy thẳng theo trục ven biển để về đích tại Quảng trường 2/4.

Cự ly bán marathon 21,1km, cung đường được thiết kế chủ yếu dọc theo bờ biển phía bắc của Nha Trang. Các VĐV xuất phát từ Quảng trường 2/4, chạy dọc theo trục ven biển Trần Phú, sau đó tiếp tục trên đường Phạm Văn Đồng. Lộ trình đi qua cây cầu Trần Phú, khu vực Hòn Chồng và hướng về Nhà hát Đó.

﻿Tại khu vực này, VĐV rẽ vào đường nội khu Libera để thực hiện điểm quay đầu, sau đó trở lại Phạm Văn Đồng. Tiếp đó, VĐV chạy rẽ trái vào Nguyễn Cơ Thạch để hoàn thành thêm một điểm quay đầu trước khi quay lại tuyến Phạm Văn Đồng. Phần cuối của lộ trình dẫn VĐV trở lại trục Trần Phú và về đích tại Quảng trường 2/4.

Cự ly marathon 42,195km, VĐV xuất phát từ Quảng trường 2/ 4 (hướng về khu cáp treo Vinpearl), chạy dọc đường Trần Phú, rẽ trái vào Cầu Đá rồi tiếp tục vào khu vực cáp treo Vinpearl để thực hiện điểm quay đầu đầu tiên.

﻿Sau khi quay đầu, VĐV rẽ phải trở lại Cầu Đá, nhập lại đường Trần Phú và tiếp tục hướng vào khu vực phía nam trung tâm thành phố. Lộ trình lần lượt đi qua các tuyến Hoàng Diệu - Nguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Tất Thành, sau đó rẽ phải vào Võ Văn Kiệt để đến điểm quay đầu ở cuối đường.

﻿Từ đây, VĐV chuyển hướng sang khu vực phía tây thành phố: tiếp tục trên Võ Văn Kiệt, rẽ trái vào đường ven sông, rẽ phải vào Tố Hữu, đi qua Cao Bá Quát - Phú Đồng, rồi rẽ trái vào Ngô Gia Tự, rẽ phải vào Lê Thánh Tôn trước khi nhập lại trục ven biển Trần Phú.

﻿Phần cuối của lộ trình đưa VĐV chạy dọc bờ biển phía bắc theo tuyến Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Tại khu vực Nhà hát Đó, VĐV thực hiện điểm quay đầu, tiếp tục rẽ trái vào Nguyễn Cơ Thạch để hoàn tất điểm quay đầu cuối cùng, sau đó trở lại Phạm Văn Đồng - Trần Phú và về đích tại Quảng trường 2/4.

Trên toàn bộ lộ trình, Ban Tổ chức bố trí hệ thống điểm tiếp nước, trạm y tế, nhà vệ sinh và khu sơ cứu dọc tuyến nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu và hỗ trợ tốt nhất cho VĐV. Các điểm quay đầu cũng được đánh dấu rõ ràng, giúp runner dễ dàng nhận diện lộ trình và duy trì nhịp độ thi đấu.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, cho biết, Ban tổ chức đã tiến hành nhiều đợt khảo sát thực địa để hoàn thiện phương án cung đường. Lộ trình được đánh giá kỹ về địa hình, độ dốc và mặt đường, hạn chế tối đa các đoạn dốc lớn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho VĐV chinh phục thành tích cao.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, với đường chạy đẹp, địa hình thuận lợi và thời tiết mát mẻ vào buổi sáng sớm, giải đấu năm nay có nhiều điều kiện thuận lợi để xuất hiện những kỷ lục mới. Tuy nhiên, VĐV cũng cần lưu ý đặc trưng không khí ven biển, yếu tố có thể ảnh hưởng đến thể lực và chiến thuật thi đấu.