Thể thao

Google News

Phản ứng của Pep Guardiola sau thất bại bạc nhược

Khanh Kiều

TPO - Pep Guardiola khẳng định Manchester City sẽ không từ bỏ hy vọng lội ngược dòng tại Champions League bất chấp thất bại nặng nề 0-3 trước Real Madrid.

2026-03-11t211853z-552787263-up1em3b1n7fl9-rtrmadp-3-soccer-champions-rma-mci.jpg
HLV Pep Guardiola

HLV Pep Guardiola hy vọng người hâm mộ Man City có thể truyền cảm hứng cho đội bóng tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Real Madrid, mặc dù ông cho rằng đây sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ khi được hỏi về cơ hội vào tứ kết của Man City: "Hiện tại thì không có nhiều hy vọng. Tất nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng. Chúng tôi sẽ có mặt ở Etihad cùng với những người hâm mộ của mình. Đội bóng sẽ cải thiện khả năng tấn công".

Man City hoàn toàn sụp đổ trong hiệp 1 khi Federico Valverde lập cú hat-trick. Đội bóng thành phố Manchester thậm chí có thể thua đậm hơn nếu Donnarumma không cản phá được quả phạt đền của Vinicius Junior. Guardiola nói thêm: "Chúng tôi không thể phủ nhận rằng thất bại với tỷ số 0-3 tốt hơn là thua với tỷ số 0-4. Đôi khi rất khó để kiểm soát các pha chuyển đổi trạng thái của Real Madrid. Khi Man City mất bóng thì họ sẽ có cơ hội tấn công. Nếu chúng ta không thể ngăn chặn thì họ sẽ cố gắng chuyền bóng đến vị trí của Vinicius.

Chúng tôi đã có những pha bóng nguy hiểm đến sát đường biên ngang, không biết bao nhiêu lần. Những pha xử lý cá nhân của Jeremy Doku, những đường chuyền dài trong hiệp hai, đặc biệt là cho Antoine Semenyo và Nico O’Reilly, rồi những đường chuyền trong vòng cấm địa, nhưng không thể đánh bại Courtois. Đó là điều mà đội bóng đã thiếu trong 50 phút đầu tiên. Man City đã phòng ngự không tốt trong bàn thua đầu tiên. Thật là một kết quả khó khăn. Bây giờ chúng tôi sẽ hồi phục, đến làm khách trên sân của West Ham và sau đó sẽ nỗ lực trong trận lượt về".

Thất bại trước Real Madrid đã chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại của Man City trên mọi đấu trường. Họ đứng trước nguy cơ bị Real Madrid đánh bại tại vòng loại trực tiếp UEFA Champions League trong ba mùa giải liên tiếp.

Khanh Kiều
