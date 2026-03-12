PSG vùi dập Chelsea, đặt một chân vào tứ kết Champions League

TPO - Khvicha Kvaratskhelia ghi dấu ấn với 2 bàn thắng cuối trận đấu, giúp PSG đánh bại Chelsea 5-2 qua đó đặt một chân vào tứ kết Champions League.

Thất bại với cách biệt 2-5 ở trận lượt đi khiến Chelsea khó tạo được bất ngờ ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League

Chelsea thực tế đã có trận đấu không hề kém trên sân Parc des Princes trước khi thủ môn Filip Jorgensen mắc sai lầm đáng tiếc ở phút 74, dẫn đến bàn thua thứ 3. Pha chuyền hỏng trước vòng cấm của anh tạo cơ hội để Khvicha Kvaratskhelia có bóng, tạo cơ hội cho Vitinha ghi bàn đưa PSG vươn lên dẫn 3-2.

Trước đó, PSG và Chelsea đã cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục và gay cấn. Dù sở hữu bóng ít hơn so với đối thủ, Chelsea tạo ra số cơ hội không hề kém cạnh. Hai trong số đó được Malo Gusto và Enzo Fernandez tận dụng thành công (các phút 28, 57).

Bên kia chiến tuyến, PSG với lợi thế sân nhà đã triển khai thế trận tấn công mạnh mẽ. Ngay phút thứ 10, Bradley Barcola đã phá lưới Chelsea sau tình huống tấn công chớp nhoáng. Bàn thứ 2 của PSG được ghi ở phút 40 do công Dembele từ pha phản công cực nhanh bên cánh trái.

Cả 2 lần PSG vươn lên dẫn trước, Chelsea sau đó đều gỡ hoà. Xen kẽ các bàn thắng trên, đôi bên đều tạo thêm nhiều cơ hội khác nhưng không tận dụng thành công cho đến khi Vitinha có bàn thắng thứ 3 cho PSG.

Đây cũng là bước ngoặt của trận đấu bởi chưa kịp hết choáng váng, đến phút 86 Chelsea nhận thêm bàn thua. Kvaratskhelia đi bóng từ biên trái vào trung lộ trước khi tung pha dứt điểm kỹ thuật hạ Jorgensen. Chiến thắng chung cuộc 5-2 cho PSG được ấn định ở phút 90+4 và người lập công vẫn là Kvaratskhelia. Xuất phát từ pha phản công cực nhanh bên cánh phải, Achraf Hakimi thoát xuống căng ngang cho Kvaratskhelia đệm bóng phá lưới đội khách.

Thất bại 2-5 trên sân Parc des Princes khiến cơ hội để Chelsea lật ngược thế cờ ở trận lượt về trở nên hết sức mong manh. Trong khi đó, PSG tràn đầy cơ hội để giành vé vào tứ kết.