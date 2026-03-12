Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

PSG vùi dập Chelsea, đặt một chân vào tứ kết Champions League

Tiểu Yến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khvicha Kvaratskhelia ghi dấu ấn với 2 bàn thắng cuối trận đấu, giúp PSG đánh bại Chelsea 5-2 qua đó đặt một chân vào tứ kết Champions League.

anh-chup-man-hinh-2026-03-12-luc-062335.png
Thất bại với cách biệt 2-5 ở trận lượt đi khiến Chelsea khó tạo được bất ngờ ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League

Chelsea thực tế đã có trận đấu không hề kém trên sân Parc des Princes trước khi thủ môn Filip Jorgensen mắc sai lầm đáng tiếc ở phút 74, dẫn đến bàn thua thứ 3. Pha chuyền hỏng trước vòng cấm của anh tạo cơ hội để Khvicha Kvaratskhelia có bóng, tạo cơ hội cho Vitinha ghi bàn đưa PSG vươn lên dẫn 3-2.

Trước đó, PSG và Chelsea đã cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục và gay cấn. Dù sở hữu bóng ít hơn so với đối thủ, Chelsea tạo ra số cơ hội không hề kém cạnh. Hai trong số đó được Malo Gusto và Enzo Fernandez tận dụng thành công (các phút 28, 57).

Bên kia chiến tuyến, PSG với lợi thế sân nhà đã triển khai thế trận tấn công mạnh mẽ. Ngay phút thứ 10, Bradley Barcola đã phá lưới Chelsea sau tình huống tấn công chớp nhoáng. Bàn thứ 2 của PSG được ghi ở phút 40 do công Dembele từ pha phản công cực nhanh bên cánh trái.

anh-chup-man-hinh-2026-03-12-luc-061708.png

Cả 2 lần PSG vươn lên dẫn trước, Chelsea sau đó đều gỡ hoà. Xen kẽ các bàn thắng trên, đôi bên đều tạo thêm nhiều cơ hội khác nhưng không tận dụng thành công cho đến khi Vitinha có bàn thắng thứ 3 cho PSG.

Đây cũng là bước ngoặt của trận đấu bởi chưa kịp hết choáng váng, đến phút 86 Chelsea nhận thêm bàn thua. Kvaratskhelia đi bóng từ biên trái vào trung lộ trước khi tung pha dứt điểm kỹ thuật hạ Jorgensen. Chiến thắng chung cuộc 5-2 cho PSG được ấn định ở phút 90+4 và người lập công vẫn là Kvaratskhelia. Xuất phát từ pha phản công cực nhanh bên cánh phải, Achraf Hakimi thoát xuống căng ngang cho Kvaratskhelia đệm bóng phá lưới đội khách.

Thất bại 2-5 trên sân Parc des Princes khiến cơ hội để Chelsea lật ngược thế cờ ở trận lượt về trở nên hết sức mong manh. Trong khi đó, PSG tràn đầy cơ hội để giành vé vào tứ kết.

Tiểu Yến
#Vòng 1/8 Champions League #Chelsea #Dembele #PSG #tứ kết Champions League

Xem thêm

Cùng chuyên mục