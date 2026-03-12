Bodo/Glimt nhấn chìm Sporting Lisbon, mở toang cánh cửa vào tứ kết

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trên sân nhà Aspmyra, Bodo/Glimt tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của Champions League mùa này khi đánh bại Sporting Lisbon 3-0 ở lượt đi vòng 1/8. Chiến thắng thuyết phục giúp đại diện Na Uy nắm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Lisbon vào tuần tới.

screen-shot-2026-03-12-at-063437.png
Ole Didrik Blomberg ghi bàn thắng thứ hai cho Bodo/Glimt.

Pháo đài Aspmyra tiếp tục 'nuốt chửng' một ông lớn

Trong nhiều năm qua, sân Aspmyra của Bodo/Glimt đã trở thành “cơn ác mộng” với không ít đội bóng lớn châu Âu. Và rạng sáng 12/3, Sporting Lisbon là cái tên mới nhất phải nếm trải cảm giác ấy.

Đội bóng Bồ Đào Nha hành quân tới thị trấn nhỏ nằm trong vòng Bắc Cực với nhiều kỳ vọng, nhưng cuối cùng lại rời Na Uy tay trắng sau thất bại 0-3.

Sporting thực tế là đội tạo ra cơ hội đầu tiên của trận đấu. Tiền đạo Luis Suarez có pha dứt điểm khá thuận lợi nhưng lại sút bóng vọt xà. Sau tình huống này, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà.

Bodo/Glimt mở tỷ số ngay sau nửa giờ thi đấu. Phút 32, trong một pha xâm nhập vòng cấm, Sondre Brunstad Fet bị Giorgos Vagiannidis phạm lỗi. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Chính Fet bước lên thực hiện quả 11m và không mắc sai lầm nào, đưa Bodo/Glimt vươn lên dẫn trước 1-0.

Trước khi hiệp một khép lại, đại diện Na Uy đã nhân đôi cách biệt. Dù có phần may mắn khi đường chọc khe của Jens Petter Hauge vô tình đưa bóng đổi hướng, bóng vẫn tìm đến vị trí của Ole Didrik Blomberg. Từ góc sút rất hẹp, Blomberg tung cú dứt điểm đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 trong sự bùng nổ của khán đài Aspmyra.

screen-shot-2026-03-12-at-063459.png

Đòn kết liễu của Hogh

Bước sang hiệp hai, Sporting Lisbon cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội khách nhanh chóng bị hóa giải trước lối chơi chắc chắn của Bodo/Glimt.

Phút 55, đội chủ nhà suýt có bàn thắng thứ ba trong một tình huống bóng lộn xộn, trước khi đi hết đường biên ngang. Từ quả phạt góc sau đó, trung vệ Jostein Gundersen bật cao đánh đầu nhưng bóng đi thẳng vào tay thủ môn Sporting.

Sự áp đảo của Bodo/Glimt cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 71. Từ pha lên bóng bên cánh trái, Jens Petter Hauge căng ngang chính xác để tiền đạo người Đan Mạch Kasper Hogh di chuyển khôn ngoan giữa hai hậu vệ, đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thắng này đã chính thức khép lại mọi hy vọng của Sporting Lisbon.

Chiến thắng 3-0 là trận thắng thứ năm liên tiếp của Bodo/Glimt tại Champions League mùa này, đồng thời giúp đội bóng Na Uy nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về tại Lisbon vào tuần tới.

Sau trận, Hauge không giấu được sự phấn khích. “Thật tuyệt khi thi đấu một trận vòng 1/8 Champions League trên sân nhà như thế này. Chúng tôi vẫn còn chặng đường phía trước, nhưng kết quả hôm nay thật tuyệt vời", anh nói với kênh TV2 Norway.

Tiền vệ này cũng nhấn mạnh đội bóng của mình không được phép chủ quan. “Tuần tới chắc chắn sẽ rất thú vị. Chúng tôi mới chỉ đi được nửa chặng đường. Trong bóng đá, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh nên chúng tôi phải tiếp tục chơi tốt nhất có thể. Sporting Lisbon là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng chúng tôi cũng là một tập thể rất tốt và đã chứng minh điều đó nhiều lần".

Trọng Đạt
#BodoGlimt #Sporting Lisbon #Champions League #vòng 1/8 #bóng đá châu Âu #đại diện Na Uy #kết quả trận đấu

