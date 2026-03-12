Màn trình diễn thảm họa của Premier League tại cúp châu Âu

Man City thảm bại 0-3.

Các câu lạc bộ Premier League có một tuần thi đấu tệ hại khi chỉ đạt thành tích hòa 2, thua 4 trong khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội UEFA Champions League 2025/2026. Đội bóng gây thất vọng nhất là Man City, khi thảm bại 0-3 tại Bernabeu trước Real Madrid. Bất chấp việc đang sở hữu phong độ rất cao với chuỗi 11 trận bất bại và đối thủ vắng hàng loạt trụ cột, đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn chịu sự lép vế trong chuyến hành quân tới thủ đô Tây Ban Nha. Những sự thay đổi không hợp lý về nhân sự và cách tiếp cận trận đấu của chiến lược gia Tây Ban Nha là một trong những nguyên nhân khiến Man City bại trận.

Tottenham và Chelsea là đội bóng phải nhận thất bại với tỷ số 2-5 trước Atletico Madrid và PSG. Điểm chung trong thất bại của hai đội bóng này đó là các thủ môn đều mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Chelsea đã chơi sòng phẳng trong phần lớn thời gian của trận đấu trước PSG, nhưng chỉ một sai lầm đến từ thủ môn Filip Jorgensen đủ khiến họ vỡ trận và nhận 3 bàn thua trong 20 phút cuối trận đấu.

Tottenham thậm chí còn tệ hại hơn với 3/5 bàn thua đến từ sai lầm cá nhân của các cầu thủ phòng ngự, trong đó có 2 sai lầm của thủ môn Kinsky. Nhưng HLV Igor Tudor là người đáng trách nhất trong thất bại này. Ông đã để thủ môn tốt nhất của đội bóng là Vicario ngồi dự bị trong một trận đấu quan trọng. Đội bóng còn lại đến từ thành phố London là Arsenal thì gần như bế tắc trước hàng phòng ngự kiên cố của Leverkusen. "Pháo thủ" chỉ có thể tìm được bàn thắng gỡ hòa trên chấm phạt đền của Kai Havertz vào phút 89.

Havertz ghi bàn giúp Arsenal hòa 1-1 trước Leverkusen.

Liverpool tiếp tục cho thấy sự bất ổn ở mùa giải này với thất bại 0-1 trước Galatasaray. Đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đang là khắc tinh của thầy trò Arne Slot, khi đã đánh bại đội chủ sân Anfield trong cả 2 trận đấu tại UEFA Champions League mùa này. Newcastle là đội bóng có màn trình diễn tốt nhất tại lượt đi vòng 16 đội trong 6 CLB Anh góp mặt tại vòng đấu này. Với lợi thế sân nhà, "Chích chòe" gây ra nhiều khó khăn cho Barcelona và suýt chút nữa giành chiến thắng, nếu không có khoảnh khắc xuất thần vào cuối trận đấu của Olmo.

Tottenham, Man City, Chelsea còn rất ít hy vọng trong việc lật ngược tình thế do đều nhận thất bại với cách biệt 3 bàn trong trận lượt đi. Trong khi đó, Arsenal, Liverpool vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp. Arsenal, Liverpool chơi trên sân nhà vào lượt về và hai đội bóng này đều không phải nhận những kết quả quá bất lợi ở lượt đi. Newcastle hành quân đến Camp Nou và nhiều khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn. Kể từ sau thất bại trước PSG vào 2/10/2025, Barcelona đã bất bại toàn bộ các trận đấu trên sân nhà.