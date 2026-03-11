Iran rút lui khỏi World Cup 2026

Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali.

Theo chính quyền Iran, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran kể từ ngày 28/2, trong đó lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng. Nước này cũng từng là mục tiêu của các cuộc tấn công vào mùa hè năm ngoái.

“Kể từ khi lãnh đạo của chúng tôi bị sát hại, chúng tôi không còn có đủ điều kiện để tham gia World Cup”, ông Donyamali nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với hãng thông tấn DPA.

“Vì những biện pháp độc ác chống lại Iran, chúng tôi buộc phải tham gia hai cuộc chiến trong vòng tám hoặc chín tháng, và hàng nghìn đồng bào của chúng tôi đã thiệt mạng. Do đó, chúng tôi không có khả năng tham gia trong hoàn cảnh này”, Bộ trưởng Thể thao Iran nói thêm.

Theo điều lệ của FIFA, các liên đoàn thành viên không được phép rút khỏi các giải đấu, và việc từ chối tham gia World Cup sẽ là điều chưa từng có trong thời hiện đại. Chưa có quốc gia nào rút khỏi giải đấu sau lễ bốc thăm kể từ khi Pháp và Ấn Độ không tham gia năm 1950, với lý do thiếu chi phí đi lại.

FIFA có các điều khoản bảo vệ trong quy tắc giải đấu của mình, và các nguồn tin cho biết các điều khoản này sẽ được tuân thủ. Quy định nêu rõ rằng việc rút lui trước giải đấu sẽ bị phạt từ 275.000 euro (238.000 bảng Anh) đến 555.000 euro, tùy thuộc vào ngày rút lui, và sẽ dẫn đến việc chuyển hồ sơ lên ​​ủy ban kỷ luật của FIFA, nơi có thể áp đặt các hình phạt thể thao.

Iran đã tham dự sáu kỳ World Cup, bao gồm cả ba kỳ gần nhất tại Brazil, Nga và Qatar. Các đối thủ của họ ở bảng G mùa hè này là New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Người Iran bị cấm nhập cảnh vào Mỹ theo lệnh cấm đi lại được chính quyền Trump ban hành hồi tháng 6 năm ngoái, mặc dù lệnh này cho phép ngoại lệ đối với các vận động viên tham gia World Cup hoặc Thế vận hội 2028 tại Los Angeles.