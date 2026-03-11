Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Iran rút lui khỏi World Cup 2026

Khanh Kiều

TPO - Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali, tuyên bố đội tuyển quốc gia Iran không tham dự World Cup mùa hè này tại Mỹ do cuộc chiến ở Trung Đông đang diễn ra căng thẳng.

hbvpnakxgaaftag.jpg
Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali.

Theo chính quyền Iran, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran kể từ ngày 28/2, trong đó lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng. Nước này cũng từng là mục tiêu của các cuộc tấn công vào mùa hè năm ngoái.

“Kể từ khi lãnh đạo của chúng tôi bị sát hại, chúng tôi không còn có đủ điều kiện để tham gia World Cup”, ông Donyamali nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với hãng thông tấn DPA.

“Vì những biện pháp độc ác chống lại Iran, chúng tôi buộc phải tham gia hai cuộc chiến trong vòng tám hoặc chín tháng, và hàng nghìn đồng bào của chúng tôi đã thiệt mạng. Do đó, chúng tôi không có khả năng tham gia trong hoàn cảnh này”, Bộ trưởng Thể thao Iran nói thêm.

Theo điều lệ của FIFA, các liên đoàn thành viên không được phép rút khỏi các giải đấu, và việc từ chối tham gia World Cup sẽ là điều chưa từng có trong thời hiện đại. Chưa có quốc gia nào rút khỏi giải đấu sau lễ bốc thăm kể từ khi Pháp và Ấn Độ không tham gia năm 1950, với lý do thiếu chi phí đi lại.

FIFA có các điều khoản bảo vệ trong quy tắc giải đấu của mình, và các nguồn tin cho biết các điều khoản này sẽ được tuân thủ. Quy định nêu rõ rằng việc rút lui trước giải đấu sẽ bị phạt từ 275.000 euro (238.000 bảng Anh) đến 555.000 euro, tùy thuộc vào ngày rút lui, và sẽ dẫn đến việc chuyển hồ sơ lên ​​ủy ban kỷ luật của FIFA, nơi có thể áp đặt các hình phạt thể thao.

Iran đã tham dự sáu kỳ World Cup, bao gồm cả ba kỳ gần nhất tại Brazil, Nga và Qatar. Các đối thủ của họ ở bảng G mùa hè này là New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Người Iran bị cấm nhập cảnh vào Mỹ theo lệnh cấm đi lại được chính quyền Trump ban hành hồi tháng 6 năm ngoái, mặc dù lệnh này cho phép ngoại lệ đối với các vận động viên tham gia World Cup hoặc Thế vận hội 2028 tại Los Angeles.

Khanh Kiều
#Iran #World Cup 2026 #Mỹ #Iran rút lui World Cup #Bộ trưởng Thể thao Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục