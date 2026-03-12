Havertz gieo sầu cho đội bóng cũ, Arsenal thoát thua trên sân Leverkusen

TPO - Tiền vệ Kai Havertz ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 89, giúp Arsenal giành trận hòa 1-1 trước Bayer Leverkusen trong trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League.

Kai Havertz ghi bàn thắng cho Arsenal từ chấm phạt đền.

Chuỗi 8 trận toàn thắng của Arsenal tại Champions League mùa này đã khép lại khi đội bóng thành London bị Bayer Leverkusen cầm hòa 1-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 diễn ra rạng sáng 12/3.

Dù vậy, kết quả này vẫn được xem là tích cực với “Pháo thủ”, khi họ phải chờ tới những phút cuối cùng mới có thể giành lại một điểm trên đất Đức.

Arsenal, đội đang dẫn đầu Premier League, nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Ngay từ đầu trận, các học trò của HLV Mikel Arteta liên tục dồn ép đội chủ nhà. Phút 19, Gabriel Martinelli tung cú sút uy lực đưa bóng dội xà ngang, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Arsenal.

Sau quãng thời gian đầu bị áp đảo, Leverkusen dần lấy lại thế trận. Những pha tăng tốc của Christian Kofane liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự đội khách.

Bước ngoặt đến ngay sau giờ nghỉ. Từ một quả phạt góc ở đầu hiệp hai, Alex Grimaldo treo bóng chính xác về cột xa để đội trưởng Robert Andrich đánh đầu tung lưới khi không bị ai kèm, mở tỷ số cho Leverkusen ở phút 46.

Đây là lần đầu tiên Arsenal bị dẫn bàn tại Champions League mùa này, trong bối cảnh họ đang nuôi tham vọng chinh phục “cú ăn bốn”.

Sau bàn thua, Arsenal gặp nhiều khó khăn trong việc tìm lại nhịp tấn công. Các pha phối hợp của đội khách thiếu sắc bén và không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

HLV Arteta buộc phải thay đổi nhân sự để tìm kiếm bàn gỡ. Bukayo Saka rời sân sau khoảng một giờ thi đấu để nhường chỗ cho Noni Madueke.

Ít phút sau, Kai Havertz cũng được tung vào sân. Tiền vệ người Đức nhận được tràng pháo tay từ các khán đài BayArena, nơi anh từng gắn bó suốt 10 năm trước khi rời đi vào năm 2020.

Phút 85, Arsenal suýt gỡ hòa khi Jurrien Timber có khoảng trống đánh đầu ngay trước khung thành, nhưng bóng lại bay vọt xà.

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối trận. Madueke ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Malik Tillman của Leverkusen. Sau thời gian khá lâu xem xét VAR, trọng tài quyết định cho Arsenal hưởng phạt đền.

Trên chấm 11m, Havertz giữ được sự bình tĩnh để dứt điểm chính xác, san bằng tỷ số 1-1 ở phút 89.

“Khoảng thời gian từ khi trọng tài thổi phạt đền đến lúc tôi thực hiện cú sút dường như dài vô tận", Havertz chia sẻ sau trận. “Nhưng trong những khoảnh khắc như vậy, bạn phải giữ được sự tập trung. Tôi hiểu rất rõ sân vận động này và từng thực hiện nhiều quả phạt đền tại đây, nên tôi khá tự tin".

HLV Mikel Arteta cũng thừa nhận Arsenal đã gặp nhiều khó khăn trong trận đấu. “Chúng tôi kiểm soát trận đấu khá tốt nhưng lại không ghi được bàn thắng. Sau đó chúng tôi để thế trận trôi khỏi tầm tay. Trong khoảng 20-25 phút cuối, chúng tôi chơi tốt trở lại và tôi nghĩ bàn gỡ hòa là xứng đáng", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói.

Tuần tới, hai đội sẽ tái đấu tại London để tranh tấm vé vào tứ kết Champions League.