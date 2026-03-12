Đắk Lắk: Từng thẻ cử tri, từng niềm tin được gửi gắm

TPO - Cử tri háo hức chờ ngày cầm lá phiếu, gửi gắm niềm tin vào những người có tâm, có trách nhiệm, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.

Háo hức chờ ngày bỏ phiếu chọn người tài đức lo cho buôn làng

Những ngày này, dưới mái nhà dài ở các buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tiếng cười nói rộn ràng. Trước mỗi nhà cộng đồng, bảng niêm yết danh sách cử tri được đặt ngay ngắn. Từng dòng tên, năm sinh, số thứ tự được rà soát cẩn thận để bảo đảm không bỏ sót bất kỳ cử tri nào.

Tại buôn A Lê A (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được hoàn tất với tinh thần trách nhiệm cao. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng buôn A Lê A cho biết, toàn buôn hiện có 423 hộ dân, trong đó khoảng 50% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn tất các phần việc quan trọng như lập và niêm yết danh sách cử tri, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ bầu cử, chuẩn bị cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách ứng cử viên và hồ sơ ứng cử.

“Những ngày qua, chúng tôi tích cực vận động bà con đến nhà cộng đồng xem danh sách cử tri và rà soát thông tin. Nếu thiếu tên ai thì tổ chức bổ sung kịp thời. Việc viết thẻ cử tri cũng được thực hiện cẩn trọng, rõ ràng từng họ tên, năm sinh, số thứ tự. Sau khi được tập huấn, chúng tôi hướng dẫn lại cho các thành viên trong tổ bầu cử để tránh sai sót”, bà Hương chia sẻ.

Bà H’Jin Niê, một cử tri ở buôn A Lê A chia sẻ, lá phiếu là sự kỳ vọng của cử tri gửi gắm những người đại diện cho nhân dân. Bà mong những người trúng cử sẽ thực sự gần dân, hiểu dân, quan tâm hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, tạo điều kiện để người dân tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cần quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào, mở thêm lớp dạy đánh cồng chiêng cho phụ nữ, khuyến khích nghề dệt thổ cẩm, nấu rượu cần và khôi phục bến nước – không gian sinh hoạt truyền thống của buôn làng.

Lan tỏa không khí ngày hội bầu cử

Không chỉ ở các buôn làng vùng trung tâm, không khí hướng đến ngày hội bầu cử cũng đang lan tỏa đến những địa bàn biên giới của tỉnh Đắk Lắk. Trên những con đường dẫn vào trung tâm xã Ia Lốp, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, pano, khẩu hiệu được treo trang trọng giữa vùng đất nắng gió, tạo nên bức tranh rộn ràng trước ngày hội lớn của đất nước.

Theo bà Lang Thị Son - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Lốp, do địa bàn rộng, dân cư thưa nên địa phương triển khai nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt về cuộc bầu cử. Ngoài các hội nghị và hệ thống loa truyền thanh, cán bộ còn trực tiếp đến từng hộ dân phát tờ rơi, giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri.

“Đến thời điểm này, đa số người dân đã nắm được thông tin về cuộc bầu cử. Bà con rất phấn khởi, mong chờ ngày được trực tiếp đi bỏ phiếu”, bà Son cho biết.

Tại xã Buôn Đôn, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng được triển khai chu đáo. Ông Buôn Krông Duy Phú - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Buôn Đôn cho biết, toàn xã hiện có 4.314 cử tri, được tổ chức thành 5 đơn vị bầu cử với 12 khu vực bỏ phiếu, phân bố tại các buôn làng và cả những đơn vị biên phòng đóng quân trên địa bàn. Công tác tuyên truyền bầu cử được địa phương triển khai sâu rộng.

Thông tin người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết tại xã Buôn Đôn để cử tri tìm hiểu trước ngày bỏ phiếu.

Già làng Ma An ở buôn Trí (xã Buôn Đôn) chia sẻ: “Lá phiếu là tiếng nói của buôn làng. Bà con mong sẽ bầu được những người thật sự gần dân, hiểu dân, lo cho dân, để buôn làng ngày càng phát triển, biên giới ngày càng vững chắc”.

Tỉnh Đắk Lắk có 2.118 tổ bầu cử tại 2.119 khu vực bỏ phiếu thuộc 102 xã, phường. Trong đó, 11 khu vực bỏ phiếu sớm được tổ chức vào ngày 14/3, sớm hơn 1 ngày so với ngày bầu cử trên cả nước.