Cử tri Đắk Lắk mong đại biểu Quốc hội kiến nghị quyết sách đặc thù, đột phá cho Tây Nguyên

Ngày 7/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5.

Tại hội nghị, ban tổ chức giới thiệu tiểu sử 5 ứng cử viên gồm: Ông Bế Trung Anh - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Argentina; ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách - Chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk; bà H Thâm Niê - Chuyên viên Ban Công tác Phụ nữ, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; bà Êban Minh Quí - Phó Trưởng phòng Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo - Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk.

5 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong phần trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Thanh Nghị nêu 5 nội dung trọng tâm nếu trúng cử ĐBQH. Ông cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Ông Nghị khẳng định sẽ tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo đảm đồng bộ, khả thi, sát thực tiễn, đặc biệt quan tâm đến các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, ông Nghị sẽ tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động của bộ máy chính quyền, các cơ quan tư pháp và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, ông sẽ nỗ lực cùng các cấp, ngành thúc đẩy cơ chế, chính sách khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách - Chiến lược Trung ương ứng cử ĐBQH khoá XVI.

Còn nữ ứng viên H Thâm Niê cho hay, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, bà sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và đồng bào DTTS, đặc biệt trong lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Bà cho rằng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho các nhóm đối tượng này rất đúng đắn, song cần tiếp tục quan tâm hơn đến khâu tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát để bảo đảm các chính sách hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng, công khai, minh bạch và thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, bà H Thâm Niê đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em vùng đồng DTTS trước những rủi ro trên không gian mạng như lừa đảo, dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” hay mua bán người. Theo bà, cần tăng cường phổ biến pháp luật, nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và thanh niên; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm tại chỗ để người dân có sinh kế bền vững, tận dụng tốt các cơ hội từ chuyển đổi số.

Bà H Thâm Niê trình bày chương trình hành động ứng cử ĐBQH khoá XVI.

Với ứng cử viên Nguyễn Hoàng Giang, ông cho biết sẽ tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện những bất cập, chồng chéo trong thực hiện chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào các dân tộc và các tổ chức tôn giáo. Đồng thời, thúc đẩy phát triển vùng đồng bào DTTS gắn với chuyển đổi số, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học – công nghệ vào nông nghiệp.

Ông Giang cũng kiến nghị ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu tại vùng sâu, vùng xa; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên DTTS; đồng thời bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, ứng cử viên ĐBQH khoá XVI.

Sau phần trình bày chương trình hành động của 5 ứng cử viên, nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng, các ĐBQH phải là những người có tâm, có tầm, có đạo đức, trình độ và năng lực, thực sự là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân; gần gũi, lắng nghe và quan tâm chăm lo đời sống nhân dân.

Cử tri kỳ vọng các đại biểu khi trúng cử sẽ quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh, chú trọng vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt chương trình hành động đã cam kết, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hạ tầng và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Ông Đặng Quốc Dũng (cử tri phường Tân An) cho rằng, khu vực Tây Nguyên vẫn còn nhiều hạn chế trong thu hút các dự án lớn. Đây là địa bàn chiến lược nên cần tăng cường liên kết với các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối với khu vực Nam Trung Bộ.

Theo ông Dũng, tuyến Quốc lộ 14 hiện còn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu giao thông và phát triển, do đó cần được nâng cấp, mở rộng; cùng với đó là chính sách thu hút doanh nghiệp lớn, lấy kinh tế nhà nước làm động lực dẫn dắt để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Cử tri nêu kiến nghị và bày tỏ kỳ vọng đến các ứng cử viên ĐBQH khoá XVI.

Trong khi đó, ông Ngô Sáu (cử tri phường Tân Lập) mong các ứng viên khi trúng cử ĐBQH, cần kiến nghị Quốc hội, Trung ương tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, mang tính đột phá để thúc đẩy phát triển Tây Nguyên trong giai đoạn tới.

Theo ông Sáu, cần ưu tiên các chính sách thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và định hướng phát triển vùng theo hướng xanh, bền vững, phát huy lợi thế về nông nghiệp, năng lượng tái tạo và kinh tế sinh thái; từ đó thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.