Ứng cử viên HĐND tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri, hành động vì sự phát triển của tỉnh

Trong không khí dân chủ, cởi mở, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 -2031 đã có nhiều cuộc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Tại các hội nghị, cử tri bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào đội ngũ ứng cử viên.

Những ngày qua, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX nhiệm kỳ 2026–2031 đã tham gia nhiều cuộc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp quan trọng để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, đồng thời thể hiện quyết tâm nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu dân cử.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri

Tại đơn vị bầu cử số 9, gồm 4 phường: Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong và Tân Tiến, có 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh, trong khi số đại biểu được bầu là 5 người. Trong số các ứng cử viên tại đơn vị này có nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, tiêu biểu như ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe tóm tắt tiểu sử của từng ứng cử viên và chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh. Không khí hội nghị diễn ra dân chủ, cởi mở, thể hiện sự quan tâm lớn của Nhân dân đối với cuộc bầu cử sắp tới.

Cử tri đơn vị bầu cử số 9 bày tỏ mong muốn các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh sau khi trúng cử sẽ tiếp tục duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời phản ánh tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Thay mặt các ứng cử viên, nhiều đại biểu đã phát biểu thể hiện quyết tâm và trách nhiệm trước cử tri. Các ứng cử viên khẳng định việc tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh là niềm vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương và ứng cử viên tiếp xúc cử tri

Nếu được cử tri tín nhiệm, mỗi đại biểu sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò của người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời nắm bắt tâm tư, kiến nghị từ cơ sở để phản ánh tới HĐND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cùng thời điểm, tại đơn vị bầu cử HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX số 11, các ứng cử viên cũng có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hạp Lĩnh và Nhân Hòa. Tham gia ứng cử tại đơn vị này có ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Tại hội nghị, cử tri phường Hạp Lĩnh và Nhân Hòa bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ cao đối với chương trình hành động của các ứng cử viên. Nhiều cử tri đánh giá các chương trình hành động được chuẩn bị công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tầm nhìn phát triển của các ứng cử viên đối với tỉnh Bắc Ninh.

Cử tri cũng bày tỏ tin tưởng rằng với năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên tập trung vào việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tích cực tham gia xây dựng pháp luật; góp phần hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tháo gỡ các “nút thắt”, “điểm nghẽn” trong phát triển.

Đồng thời, các ứng cử viên cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tiềm năng và lợi thế của tỉnh Bắc Ninh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tại đơn vị bầu cử số 12, gồm các phường Từ Sơn, Phù Khê, Đồng Nguyên và Tam Sơn, có 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX tham gia tranh cử. Trong đó có ông Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh và ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri tại đơn vị này, các ứng cử viên đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được giới thiệu ứng cử và nhận được sự quan tâm, tín nhiệm của cử tri.

Các ứng cử viên khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử; luôn gần dân, sát dân; kịp thời lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới các cơ quan chức năng.

Ở đơn vị bầu cử số 2, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh tại xã Sơn Hải và phường Chũ có ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tại hội nghị tiếp xúc, trong chương trình hành động, các ứng cử viên nhấn mạnh việc tiếp tục duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng cam kết tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật, kịp thời kiến nghị giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Sơn đã trao đổi, làm rõ một số ý kiến cử tri nêu liên quan đến công tác quản lý đất đai, đầu tư cơ sở hạ tầng và biên chế tại đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Mai Sơn cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và tin tưởng của cử tri đối với các ứng cử viên. Đồng thời khẳng định nếu được trúng cử, từng đại biểu sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tích cực thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và tham gia hiệu quả các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

Các hội nghị tiếp xúc cử tri đã diễn ra trong không khí dân chủ, trách nhiệm, thể hiện rõ sự quan tâm của cử tri đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Qua các cuộc tiếp xúc, mối quan hệ giữa đại biểu và cử tri tiếp tục được củng cố, tạo tiền đề để cuộc bầu cử diễn ra thành công, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.