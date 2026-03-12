Cô gái Dao đỏ 'triệu follow' ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân

TPO - Từ những video giản dị, chị Phùng Thị Mùi, 34 tuổi, dân tộc Dao đỏ ở thôn Phiêng Luông (xã Bình An, tỉnh Tuyên Quang) đã thu hút hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Chị ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 với mong muốn tạo thêm việc làm để người trẻ có thể ở lại quê hương.

Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm ngành Sinh thể, chị Mùi không đi tìm kiếm cơ hội việc làm ở nơi xa mà trở về quê hương nơi mình sinh ra. Cuộc sống người dân trong xã còn nhiều khó khăn nên trong tâm khảm chị luôn ấp ủ mong muốn làm điều gì đó để quê hương mình phát triển hơn.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, chị Mùi cho biết, ban đầu chị chỉ quay những video đơn giản, ghi lại cuộc sống thường ngày của mình ở bản làng, những thước phim mộc mạc về sinh hoạt, phong tục tập quán hay những chuyến đi hái thảo dược trên rừng.

Chị Phùng Thị Mùi (thứ 2 từ trái qua) trong Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND xã Bình An.

Trong nhiều video, chị thường giới thiệu nét văn hóa của người Dao đỏ, cách sử dụng các loại thảo dược truyền thống hay những sản vật của núi rừng. “Ban đầu chỉ nghĩ quay cho vui, nhưng dần dần nhiều người xem và ủng hộ nên mình càng có động lực làm nhiều hơn”, chị Mùi chia sẻ.

Từ những câu chuyện mộc mạc, chân chất ấy mà nhiều người biết đến, liên hệ và đặt mua sản phẩm. Khi có đơn hàng, chị liên hệ với người dân trong thôn Phiêng Luông cùng nhau đi lấy thảo dược để bán cho khách.

Sau một thời gian kiên trì, hiện tại trang Facebook cá nhân của chị thu hút hơn 1 triệu người theo dõi, còn tài khoản TikTok cũng có 244 nghìn follower (người theo dõi). Nhờ mạng xã hội, nhiều sản vật địa phương như thảo dược, nông sản của bà con trong thôn được nhiều người biết đến hơn. Từ đó, chị Mùi có nguồn thu nhập ổn định và tạo ra việc làm cho nhiều người khác trong thôn.

Chị Mùi trong trang phục dân tộc mình.

Chị Mùi tâm sự, chính những kết quả còn hạn chế bước đầu khiến chị suy nghĩ nhiều hơn, lên những "kịch bản" dài hơi và đầu tư nội dung hay hơn nữa, từ đó góp phần nào đó cho quê hương, đặc biệt là tạo thêm việc làm cho người trẻ.

“Em lớn lên và thấy quê mình còn nhiều vất vả quá. Nhiều thanh niên bằng tuổi em phải rời quê đi làm ăn xa. Em mong muốn góp một phần nhỏ bé để thay đổi điều đó, để người trẻ có thể ở lại quê hương làm ăn và gắn bó với bản làng”, chị Mùi nói.

Theo chị Mùi, khó khăn lớn nhất hiện nay ở địa phương vẫn là việc làm tại chỗ cho thanh niên. Vậy nên, làm sao để giữ chân người trẻ ở lại quê hương, vừa phát triển kinh tế vừa bảo tồn văn hóa truyền thống là điều chị luôn trăn trở.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã Bình An, chị Mùi sẽ tiếp tục cùng bà con trong thôn Phiêng Luông cũng như toàn xã phát triển các sản phẩm nông sản, thảo dược địa phương thông qua các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, chị mong muốn hướng dẫn bà con từng bước ứng dụng công nghệ vào quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

“Với lợi thế đất đai hiện có, em hy vọng bà con có thể trồng dược liệu, nông sản và xây dựng được thương hiệu nông sản chủ lực của xã Bình An, để sản phẩm của quê mình được nhiều người biết đến hơn và bán được nhiều hơn”, chị Mùi chia sẻ.

Chị Mùi cùng người dân trong thôn đi lấy thảo dược trong rừng.

Điều chị Mùi mong muốn nhất là bà con tiếp tục đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế. “Đúng là phải đoàn kết, đồng lòng đồng sức cùng nhau làm việc thì kinh tế mới phát triển được”, chị Mùi bộc bạch.

Với những người trẻ, chị Mùi cũng gửi gắm thông điệp: “Làm việc gì cũng cần kiên trì, cố gắng từng bước. Muốn xây dựng thương hiệu cho mình cũng vậy, phải vừa làm vừa học hỏi và thay đổi để phù hợp”.

Theo ông Ma Văn Lâm - Chủ tịch UBND xã Bình An, việc những người trẻ như chị Phùng Thị Mùi mạnh dạn tham gia ứng cử đại biểu HĐND là trường hợp khá đặc biệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu tích cực, mở ra những cách tiếp cận mới trong việc quảng bá sản phẩm địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng cao.

Lãnh đạo xã Bình An cho biết thêm, hiện địa phương vẫn còn khoảng 39% hộ nghèo và cận nghèo, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, những cá nhân dám nghĩ, dám làm như chị Mùi được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, từng bước cải thiện đời sống của bà con.