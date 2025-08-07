Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Viên Xương Khớp Xuân Nguyên – Giải pháp hỗ trợ phục hồi xương khớp cải tiến từ bài thuốc của người dân tộc Dao Đỏ

P.V

Trong cuộc sống hiện đại, các vấn đề về xương khớp ngày càng phổ biến, đặc biệt ở nhóm người trung niên và cao tuổi. Nhiều người tìm đến các giải pháp giảm đau nhanh nhưng chưa thực sự biết đến nguyên nhân sâu xa hoặc cách phục hồi an toàn, hiệu quả lâu dài cho sức khỏe xương khớp. Truyền thống y học dân tộc, nhất là các bài thuốc của người Dao Đỏ, đã mở ra hướng đi mới, điển hình là sản phẩm Viên Xương Khớp Xuân Nguyên – kết tinh giữa giá trị bản địa và cải tiến khoa học hiện đại.

image001-6695.png

Cảm hứng từ bài thuốc cổ truyền

Lấy cảm hứng từ những phương pháp chữa lành tự nhiên của đồng bào Dao Đỏ, Viên Xương Khớp Xuân Nguyên sử dụng thành phần chủ đạo là Cao Dóng Xanh - loại dược liệu quý đã được lựa chọn nghiên cứu chuyên sâu trong khuôn khổ đề tài thạc sĩ tại Học Viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy Dóng Xanh có khả năng hỗ trợ đào thải enzym gây viêm, góp phần giảm tổn thương tại sụn khớp và tăng cường vận động.

Bên cạnh Dóng Xanh, sản phẩm kết hợp cùng các vị thuốc quý như Thổ Phục Linh, Thiên Niên Kiện, Cẩu Tích, Quy rễ, Ngưu Tất, Tỳ Giải... Tất cả được chọn lọc, tính toán tỷ lệ kỹ lưỡng để hỗ trợ quá trình phục hồi xương khớp một cách tự nhiên, lành tính và hiệu quả.

image003-9394.png

Ai nên tham khảo sử dụng?

Viên Xương Khớp Xuân Nguyên phù hợp với những người:

● Đau nhức, cứng khớp, mỏi vai gáy, lưng, chân tay, vận động khó khăn

● Viêm khớp, thoái hóa, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm

● Người muốn bảo vệ, nâng cao sức khỏe xương khớp và phòng ngừa tình trạng thoái hóa sớm

● Đã sử dụng nhiều thuốc Tây và mong muốn có giải pháp hỗ trợ bằng thảo dược, thân thiện cho dạ dày, gan, thận

Ưu điểm nổi bật của sản phẩm

● Thành phần hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, đã được nghiên cứu và kiểm nghiệm

● Hỗ trợ cải thiện các triệu chứng đau nhức, phục hồi chức năng khớp một cách hiệu quả

● Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP theo quy định của Bộ Y tế

● Dễ sử dụng, an toàn lâu dài, không gây lệ thuộc thuốc

● Hỗ trợ đào thải các Enzym gây viêm tại các ổ khớp. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây viêm, gây đau nhức xương khớp.

image005.png

Lưu ý về sản phẩm

Viên Xương Khớp Xuân Nguyên là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm hỗ trợ cải thiện các triệu chứng đau nhức xương khớp và hỗ trợ phục hồi chức năng vận động xương khớp một cách tự nhiên và an toàn.

Lời khuyên thân thiện

Chăm sóc sức khỏe xương khớp là quá trình lâu dài, cần sự phối hợp giữa duy trì vận động hợp lý, chế độ dinh dưỡng cân đối và lựa chọn giải pháp hỗ trợ uy tín, an toàn. Viên Xương Khớp Xuân Nguyên là minh chứng cho sự giao thoa giữa tinh hoa truyền thống và thành tựu nghiên cứu hiện đại – gợi mở thêm lựa chọn nhẹ nhàng, tự nhiên cho cộng đồng.

Nếu bạn hoặc người thân đang gặp khó khăn do vấn đề xương khớp, hãy chủ động tìm hiểu và tham khảo ý kiến chuyên gia để sử dụng sản phẩm phù hợp với thể trạng của mình. Để được tư vấn về liệu trình, bạn có thể liên hệ tổng đài: 097.380.7255.

P.V
#Viên Xương Khớp Xuân Nguyên #Cao Dóng Xanh

Cùng chuyên mục