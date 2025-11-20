Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Nhiều trẻ ngộ độc sữa công thức ByHeart Whole Nutrition, Bộ Y tế phát cảnh báo

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 20/11, Bộ Y tế cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh liên quan đến sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition, vốn đã được bán trên một số nền tảng thương mại điện tử trong nước.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), tính đến ngày 19/11 đã ghi nhận 31 trường hợp nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng loại sữa này.

WHO cho biết botulinum là độc tố thần kinh cực mạnh, có thể gây tê liệt cơ tiến triển và dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời, đặc biệt ở trẻ nhỏ khi các triệu chứng xuất hiện sớm và diễn biến nhanh. Những dấu hiệu cảnh báo bao gồm trẻ bú kém hoặc khó bú, nghẹn, táo bón kéo dài, sụp mí, nét mặt giảm biểu cảm, khóc yếu, mất kiểm soát đầu, cơ mềm nhũn, giảm vận động tay chân và khó cầm nắm.

1.jpg
WHO khuyến cáo người tiêu dùng.

Cơ quan này khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý nếu trẻ xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu trên sau khi sử dụng sản phẩm bị cảnh báo, đồng thời ngừng ngay việc dùng sữa ByHeart Whole Nutrition nếu đã mua, theo dõi sát sức khỏe trẻ và đưa đến cơ sở y tế khi có triệu chứng bất thường, đồng thời vệ sinh toàn bộ dụng cụ pha sữa và bề mặt tiếp xúc bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát để loại bỏ nguy cơ tồn dư vi khuẩn. WHO cũng đang phối hợp với cơ quan y tế các nước để theo dõi diễn biến và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có dữ liệu mới.

Botulinum được sinh ra bởi vi khuẩn Clostridium botulinum trong môi trường yếm khí như thực phẩm đóng hộp, ủ chua, lên men không đảm bảo, và khi xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống có thể gây liệt cơ cấp tính, ảnh hưởng nặng nề đến hô hấp và có nguy cơ tử vong. Nếu phát hiện sớm, người bệnh có thể được tiêm huyết thanh kháng độc tố để ngăn chặn độc tố lan rộng.

Chiều tối 20/11, ghi nhận trên một số sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam cho thấy sản phẩm ByHeart Whole Nutrition Infant Formula vẫn được rao bán công khai với thông tin “còn hàng” và giá 1.399.900 đồng. Các gian hàng mô tả đây là sữa công thức nhập khẩu từ Mỹ dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi.

Dù chưa có thông báo thu hồi chính thức tại Việt Nam, sự xuất hiện của sản phẩm giữa lúc WHO phát cảnh báo khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, sản phẩm này vẫn hiển thị trong kết quả tìm kiếm mà chưa có dấu hiệu bị gỡ hoặc ẩn. Hiện cơ quan chức năng chưa phát đi thông báo chính thức liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm trên thị trường trực tuyến.

Hà Minh
#Cảnh báo ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh #Sử dụng sữa công thức không an toàn #Phản ứng của WHO về sản phẩm sữa nhập khẩu #Các biện pháp phòng tránh ngộ độc botulinum

