Thực hư con số hơn 11.000 người ở Nghệ An nhiễm HIV

TPO - Mạng xã hội chia sẻ thông tin hơn 11.000 người ở Nghệ An nhiễm HIV đã khiến dư luận trên địa bàn xôn xao, bàn tán và không ít người lo sợ.

Những ngày qua, trên mạng xã hội facebook lan truyền nhiều thông tin chia sẻ về việc tỉnh Nghệ An có 11.000 người nhiễm HIV. Thông tin này đã khiến nhiều người hoang mang, thậm chí là lo sợ.

Thông tin Nghệ An có hơn 11.000 người nhiễm HIV gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vấn đề này, ông Chu Trọng Trang - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An cho biết, con số hơn 11.000 người nhiễm HIV tại tỉnh Nghệ An chỉ là số liệu lũy kế từ năm 1996 đến nay. Đây không phải là con số người mới nhiễm hay tình hình hiện tại.

Theo báo cáo của CDC Nghệ An, lũy kế đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 11.148 người nhiễm HIV tại 129/130 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, số ca nhiễm là nam giới chiếm 77,65%. Nhóm người nhiễm trong độ tuổi 20-29 chiếm tỷ lệ 47,66%, trẻ dưới 13 tuổi chiếm 2,28%, từ 50 tuổi trở lên chiếm 2,76%.

Đến nay, tỉnh Nghệ An ghi nhận 6.677 người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS, trong đó 4.716 người đã tử vong. Số người nhiễm HIV còn sống được quản lý là 6.432 người.

Những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, ngành y tế, các dự án và tổ chức quốc tế, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Số ca nhiễm HIV mới được phát hiện giảm dần theo từng năm. Cụ thể năm 2021 phát hiện 217 người, năm 2022 có 249 người, năm 2023 có 228 người, năm 2024 có 185 người. Trong 9 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 114 ca nhiễm HIV mới.

Nhân viên tiếp cận cộng đồng tại xã Quế Phong (Nghệ An) thuyết phục người có nguy cơ lây nhiễm HIV đi xét nghiệm và sử dụng các biện pháp an toàn.

Tỉnh Nghệ An đang quản lý, điều trị cho 6.432 người nhiễm HIV. Số người nhiễm HIV đang điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng có thể phát hiện (không còn nguy cơ làm lây truyền HIV cho bạn tình qua đường tình dục) chiếm hơn 98%.

Được biết, toàn tỉnh có 9 phòng xét nghiệm khẳng định HIV, 26 cơ sở điều trị ARV (thuốc kháng HIV), 12 cơ sở điều trị và 20 cơ sở cấp phát thuốc Methadone (điều trị nghiện các chất thuốc phiện).

Theo CDC Nghệ An, cuộc chiến với căn bệnh thế kỷ này vẫn đang nhiều khó khăn, thách thức do nhiều nguyên nhân như địa hình rộng, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu, tâm lý giấu bệnh vẫn còn diễn ra nhiều nơi.