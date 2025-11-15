Đau đầu, sổ mũi tưởng nhẹ, nhưng có thể là một căn bệnh cực kỳ tàn khốc

TPO - Viêm tắc tĩnh mạch xoang hang-căn bệnh không quá ồn ào, nhưng cực kì tàn khốc. Một cơn đau đầu hay một nốt mụn tưởng chừng nhỏ đôi khi lại là tín hiệu đầu tiên của cuộc đua sinh tử, bác sĩ Nguyễn Hữu Hồng Quân, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 25 tuổi trong tình trạng mê man, sốt cao, không tự chủ tiểu tiện. Trước khi nhập viện khoảng hai tuần, người bệnh chỉ có biểu hiện ngạt mũi, sổ mũi và đau đầu nhẹ. Bệnh nhân từng khám tại một cơ sở y tế và được kê đơn kháng sinh uống nhưng triệu chứng không cải thiện.

Hồ sơ bệnh án cho thấy người bệnh khởi phát bằng viêm xoang cấp mủ, sau đó tiến triển thành viêm tấy nửa mặt rồi nhanh chóng rơi vào rối loạn ý thức và co giật. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não ghi nhận phù nề lan tỏa và các dấu hiệu điển hình của viêm tắc tĩnh mạch xoang hang – tình trạng hình thành huyết khối nhiễm trùng trong vùng tĩnh mạch nằm sâu ở nền sọ.

Dù được cấp cứu tích cực bằng kháng sinh mạnh, thuốc giảm phù não và hỗ trợ hô hấp, tiên lượng bệnh nhân vẫn rất nặng. Bệnh đã lan vào não, màng não và mạch máu cảnh trong, khiến nguy cơ tử vong ở mức cao.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hồng Quân, Trung tâm Cấp cứu A9, cho biết xoang hang là vùng tĩnh mạch chứa nhiều dây thần kinh và động mạch cảnh đi qua. Khi bị viêm tắc, người bệnh có thể xuất hiện lồi mắt, giảm thị lực, thậm chí mù lòa. Bệnh có thể lan sang các vùng lân cận gây viêm màng não mủ, nhồi máu não và tử vong. Tỷ lệ tử vong dao động từ 15–30% và khoảng một phần ba số bệnh nhân sống sót phải đối mặt với di chứng nặng nề như liệt mặt, song thị hoặc mù vĩnh viễn.

Các chuyên gia cảnh báo bệnh thường khởi phát sau 5–10 ngày nhiễm trùng vùng mặt hoặc mũi xoang. Người bệnh cần đến ngay bệnh viện khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân; sưng đỏ quanh mắt, mắt lồi, sụp mi, nhìn đôi; sưng lan nhanh sang mắt còn lại trong 24–48 giờ; giảm thị lực hoặc giảm cảm giác vùng trán, mũi, má. Đây là những triệu chứng kinh điển của viêm tắc xoang hang.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân tuyệt đối không nặn mụn vùng mũi – môi trên, bởi đây là “tam giác nguy hiểm” có hệ thống mạch máu thông trực tiếp với xoang hang. Những bệnh lý như viêm xoang, viêm răng, áp xe ổ mắt cần được điều trị sớm và đúng cách. Người dân không nên tự ý dùng thuốc khi đau đầu, sưng mặt hoặc sốt cao kéo dài, đồng thời cần kiểm soát tốt các bệnh nền như tiểu đường hay suy giảm miễn dịch.

“Căn bệnh này không quá ồn ào, nhưng cực kì tàn khốc. Một cơn đau đầu hay một nốt mụn tưởng chừng nhỏ đôi khi lại là tín hiệu đầu tiên của cuộc đua sinh tử. Đến bệnh viện ngay khi có triệu chứng bất thường để được thăm khám và điều trị kịp thời”, bác sĩ Quân nhấn mạnh.