Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Đau đầu, sổ mũi tưởng nhẹ, nhưng có thể là một căn bệnh cực kỳ tàn khốc

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Viêm tắc tĩnh mạch xoang hang-căn bệnh không quá ồn ào, nhưng cực kì tàn khốc. Một cơn đau đầu hay một nốt mụn tưởng chừng nhỏ đôi khi lại là tín hiệu đầu tiên của cuộc đua sinh tử, bác sĩ Nguyễn Hữu Hồng Quân, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 25 tuổi trong tình trạng mê man, sốt cao, không tự chủ tiểu tiện. Trước khi nhập viện khoảng hai tuần, người bệnh chỉ có biểu hiện ngạt mũi, sổ mũi và đau đầu nhẹ. Bệnh nhân từng khám tại một cơ sở y tế và được kê đơn kháng sinh uống nhưng triệu chứng không cải thiện.

img-0447.jpg

Hồ sơ bệnh án cho thấy người bệnh khởi phát bằng viêm xoang cấp mủ, sau đó tiến triển thành viêm tấy nửa mặt rồi nhanh chóng rơi vào rối loạn ý thức và co giật. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não ghi nhận phù nề lan tỏa và các dấu hiệu điển hình của viêm tắc tĩnh mạch xoang hang – tình trạng hình thành huyết khối nhiễm trùng trong vùng tĩnh mạch nằm sâu ở nền sọ.

Dù được cấp cứu tích cực bằng kháng sinh mạnh, thuốc giảm phù não và hỗ trợ hô hấp, tiên lượng bệnh nhân vẫn rất nặng. Bệnh đã lan vào não, màng não và mạch máu cảnh trong, khiến nguy cơ tử vong ở mức cao.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hồng Quân, Trung tâm Cấp cứu A9, cho biết xoang hang là vùng tĩnh mạch chứa nhiều dây thần kinh và động mạch cảnh đi qua. Khi bị viêm tắc, người bệnh có thể xuất hiện lồi mắt, giảm thị lực, thậm chí mù lòa. Bệnh có thể lan sang các vùng lân cận gây viêm màng não mủ, nhồi máu não và tử vong. Tỷ lệ tử vong dao động từ 15–30% và khoảng một phần ba số bệnh nhân sống sót phải đối mặt với di chứng nặng nề như liệt mặt, song thị hoặc mù vĩnh viễn.

Các chuyên gia cảnh báo bệnh thường khởi phát sau 5–10 ngày nhiễm trùng vùng mặt hoặc mũi xoang. Người bệnh cần đến ngay bệnh viện khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân; sưng đỏ quanh mắt, mắt lồi, sụp mi, nhìn đôi; sưng lan nhanh sang mắt còn lại trong 24–48 giờ; giảm thị lực hoặc giảm cảm giác vùng trán, mũi, má. Đây là những triệu chứng kinh điển của viêm tắc xoang hang.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân tuyệt đối không nặn mụn vùng mũi – môi trên, bởi đây là “tam giác nguy hiểm” có hệ thống mạch máu thông trực tiếp với xoang hang. Những bệnh lý như viêm xoang, viêm răng, áp xe ổ mắt cần được điều trị sớm và đúng cách. Người dân không nên tự ý dùng thuốc khi đau đầu, sưng mặt hoặc sốt cao kéo dài, đồng thời cần kiểm soát tốt các bệnh nền như tiểu đường hay suy giảm miễn dịch.

“Căn bệnh này không quá ồn ào, nhưng cực kì tàn khốc. Một cơn đau đầu hay một nốt mụn tưởng chừng nhỏ đôi khi lại là tín hiệu đầu tiên của cuộc đua sinh tử. Đến bệnh viện ngay khi có triệu chứng bất thường để được thăm khám và điều trị kịp thời”, bác sĩ Quân nhấn mạnh.

Hà Minh
#Nguy hiểm của viêm xoang cấp #Viêm tắc tĩnh mạch xoang hang #Triệu chứng cảnh báo bệnh nguy hiểm #Nguy cơ tử vong do viêm xoang #Chẩn đoán và điều trị sớm bệnh lý vùng mặt #Cảnh báo tam giác nguy hiểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục