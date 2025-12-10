Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Thiên Môn Bổ Phổi Premium đã có mặt trên hơn 10.000 nhà thuốc

P.V

Từ khi ra mắt, TPBVSK Thiên Môn Bổ Phổi Premium Titafa đã nhanh chóng trở thành sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, giảm ho được tin dùng rộng rãi nhất tại hơn 10.000 nhà thuốc trên toàn quốc, được các dược sĩ, lương y khuyên dùng cho hàng triệu gia đình Việt Nam.

Thiên Môn Bổ Phổi Premium – Sản phẩm được tin dùng tại hơn 10.000 nhà thuốc toàn quốc

Kể từ khi ra mắt năm 2022, hiện tại TPBVSK Thiên Môn Bổ Phổi Premium đã có mặt tại hơn 10.000 nhà thuốc, quầy thuốc trên khắp 63 tỉnh thành Việt Nam – từ các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đến các vùng xa xôi, miền núi. Thành tựu phân phối này không chỉ phản ánh sự tin tưởng của nhà thuốc và dược sĩ, mà còn xác lập vị thế là sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, giảm ho được tin dùng rộng rãi hàng đầu ở Việt Nam hiện nay.

Các dược sĩ và lương y tại hơn 10.000 nhà thuốc tin tưởng giới thiệu TPBVSK Thiên Môn Bổ Phổi Premium cho khách hàng nhờ nhiều lý do: Công thức an toàn từ 100% thảo dược, hiệu quả được chứng minh lâm sàng, nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người Việt. Sự khuyến cáo từ chuyên gia y tế là nguồn niềm tin mạnh nhất đối với khách hàng.

Titafa cam kết mang đến giải pháp chăm sóc phổi toàn diện, không chỉ hỗ trợ giảm ho tạm thời mà còn hỗ trợ tăng cường sức đề kháng đường hô hấp dài lâu, giúp mỗi gia đình Việt Nam có một lá phổi khỏe mạnh, sống khỏe hơn trong môi trường ô nhiễm, thay đổi thời tiết, và sau các đợt bệnh tật.

image001-1608.png

TPBVSK Thiên Môn Bổ Phổi Premium là gì?

Thiên Môn Bổ Phổi Premium là thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng siro, do Công ty Cổ phần Titafa phân phối, được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao. Sản phẩm được thiết kế để hỗ trợ bổ phổi, giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng, giảm khàn tiếng do viêm họng, viêm phế quản.

Sản phẩm phù hợp cho:

● Trẻ từ 6 tuổi trở lên bị ho (ho khan, ho gió, ho đờm), đau rát họng, khàn tiếng do viêm họng, viêm phế quản

● Người lớn cần giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng, khàn tiếng

● Người đang phục hồi sau cảm lạnh, cảm cúm, hoặc hậu COVID

Công thức độc quyền AP‑Bio® – Tiên phong tại Việt Nam

AP‑Bio® là chiết xuất Xuyên tâm liên chuẩn hóa với 7 thành phần sinh học đặc trưng, đã qua nghiên cứu lâm sàng chứng minh hiệu quả. Đây là điểm khác biệt rõ rệt – Titafa là đơn vị đầu tiên ứng dụng AP‑Bio® vào sản phẩm hỗ trợ hô hấp tại Việt Nam, tạo ra giải pháp vượt trội so với các siro ho thảo dược truyền thống.

Kết hợp Lá Thường Xuân nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ

Lá thường xuân (Ivy Leaf Extract) là thành phần được châu Âu sử dụng rộng rãi trong các siro ho đờm, với tác dụng giãn phế quản nhẹ và kích thích tiết chất nhầy loãng. Nguyên liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo chất lượng cao, hiệu quả ổn định, giúp đờm dễ thoát ra.

Hiệu quả hỗ trợ điều trị ho tốt

Nhờ sự phối hợp của AP‑Bio® (chống viêm) và lá thường xuân (long đờm), người dùng thường ghi nhận giảm ho, đờm, đau họng hiệu quả.

image003-8794.png

Được tin dùng tại hơn 10.000 nhà thuốc toàn quốc

Sự hiện diện rộng rãi tại hơn 10.000 nhà thuốc chứng tỏ uy tín sản phẩm Thiên Môn Bổ Phổi Premium với:

Nguồn gốc rõ ràng, sản xuất uy tín

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty Cổ phần Titafa – đơn vị có uy tín, có số công bố sản phẩm rõ ràng, dễ tra cứu. Điều này tạo niềm tin cho dược sĩ trong việc khuyến cáo sản phẩm cho khách hàng.

Công thức khoa học, chứng minh lâm sàng

AP‑Bio® đã qua nghiên cứu lâm sàng, với kết quả hỗ trợ giảm các triệu chứng (ho, sốt, đau họng, đờm, mệt mỏi)i. Đây là điểm mạnh giúp dược sĩ tự tin khuyến cáo.

Phản hồi tích cực từ khách hàng

Sản phẩm được người dùng trên toàn quốc ghi nhận kết quả tích cực, hiệu quả rõ rệt sau vài ngày dùng.

Phù hợp nhiều đối tượng, dễ sử dụng

Dạng siro dễ uống, dễ chia liều, không gây phiền toái, phù hợp cho cả trẻ em (từ 6 tuổi) và người lớn, người cao tuổi, người khó nuốt – điểm cộng lớn giúp dược sĩ cơ sở khuyến cáo dễ dàng.

TPBVSK Thiên Môn Bổ Phổi Premium Titafa đã khẳng định vị thế là sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, giảm ho tốt với sự hiện diện tại hơn 10.000 nhà thuốc toàn quốc, được dược sĩ, lương y tin dùng và khuyến cáo cho hàng triệu gia đình.

Công thức độc quyền AP‑Bio® Xuyên tâm liên kết hợp với 11 thảo dược thiên nhiên mang lại hiệu quả hỗ trợ vượt trội, an toàn, phù hợp cho cả gia đình. Với sự cam kết bảo vệ sức khỏe đường hô hấp cho mọi người Việt, sản phẩm là lựa chọn đáng tin cậy cho nhu cầu chăm sóc phổi.

Sản phẩm này là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

TPBVSK Thiên Môn Bổ Phổi Premium có thể mua tại các nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc hoặc đặt hàng trực tuyến tại website thienmonbophoi.com.vn, hotline tư vấn 1900 2163.

P.V
#Thiên Môn Bổ Phổi #hỗ trợ phổi #giảm ho #thảo dược #đề kháng #siro ho #Việt Nam

