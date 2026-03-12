Tuổi trẻ Sơn La băng dốc, gõ cửa từng nhà lan tỏa ngày hội bầu cử

TPO - Những ngày cận kề Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đoàn viên thanh niên Sơn La mang loa kéo, băng dốc, vượt bản đến từng nhà tuyên truyền. Từ bản xa heo hút đến vùng lòng hồ, tuổi trẻ đang đưa thông tin về ngày hội lớn của toàn dân lan tỏa khắp núi rừng.

Mang loa kéo băng dốc đến từng bản

Chiều muộn ở xã vùng cao Suối Tọ, tỉnh Sơn La khi nắng vừa khuất sau những triền núi, nhóm đoàn viên thanh niên xã lại tất bật chuẩn bị cho một buổi tuyên truyền lưu động.

Hành trang chỉ là một chiếc loa kéo, vài tờ tài liệu và chiếc xe máy cũ. Nhưng với các bạn trẻ, chừng đó đã đủ để bắt đầu hành trình băng dốc, vượt bản.

Anh Sông A Nênh - Bí thư Đoàn Xã Suối Tọ cho biết, địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, nhiều hộ ở xa trung tâm nên hệ thống loa truyền thanh chưa thể phủ sóng hết. Vì vậy, đoàn viên thanh niên phải trực tiếp đến từng bản, từng cụm dân cư để tuyên truyền.

“Có bản cách trung tâm xã hàng chục cây số đường đồi. Mùa này đường trơn trượt nên phải đi rất chậm. Nhưng nếu mình không đến tận nơi thì bà con khó nắm rõ thông tin về bầu cử”, anh Nênh chia sẻ.

Đoàn viên thanh niên xã Suối Tọ cập nhật thông tin bầu cử để lên bản tuyên truyền cho người dân.

Suối Tọ là xã vùng cao với khoảng 99,9% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Vì vậy, nội dung tuyên truyền được đoàn viên thanh niên truyền tải bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Mông để người dân dễ hiểu.

Những quy định cơ bản của bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, nguyên tắc và quy trình bỏ phiếu… được giải thích bằng cách gần gũi, dễ nhớ.

Ở nhiều bản, bà con sau một ngày làm nương chỉ trở về nhà khi trời đã tối. Nắm được thói quen sinh hoạt đó, đoàn viên thanh niên thường tranh thủ buổi tối để đến từng hộ gia đình tuyên truyền.

Những buổi trò chuyện giản dị bên bếp lửa, dưới ánh đèn điện ở vùng cao trở thành cầu nối giúp người dân hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử – sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Gõ cửa từng nhà, đưa thông tin bầu cử đến cử tri vùng cao

Không chỉ ở Suối Tọ, tại xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La công tác tuyên truyền bầu cử cũng đang được đoàn viên thanh niên triển khai rộng khắp.

Chị Lò Thị Thư - Bí thư Đoàn Xã Mường Chiên cho biết, hoạt động tuyên truyền được triển khai từ sớm để người dân nắm rõ thời gian và quy trình bầu cử.

“Trên địa bàn xã, có bản cách trung tâm xã hơn 30km, chưa có sóng điện thoại, người dân không tiếp cận mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác. Vì vậy, các Bí thư chi đoàn bản trực tiếp đến từng nhà phổ biến thông tin, hướng dẫn cách bỏ phiếu, đồng thời nhắc bà con sắp xếp công việc để tham gia bầu cử đúng ngày”, chị Thư cho biết.

Đoàn viên thanh niên đến từng bản, từng nhà tuyên truyền "Ngày hội non sông".

Tại bản Pho Pha, xã Mường Chiên khi màn đêm buông xuống, một nhóm đoàn viên lại bắt đầu hành trình quen thuộc: gõ cửa từng nhà để tuyên truyền về bầu cử.

Anh Lù Văn Hải - Bí thư chi đoàn bản Pho Pha chia sẻ, ban ngày người dân đi làm nương nên buổi tối mới có thời gian trò chuyện. “Chúng tôi tập trung vào những nội dung cơ bản để bà con dễ nhớ: Ngày bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, cách thức bỏ phiếu. Đồng thời giới thiệu về các ứng cử viên để người dân hiểu rõ và lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình”, anh Hải nói.

Những bước chân bền bỉ của đoàn viên thanh niên trên những con đường đất, con dốc núi không chỉ mang theo thông tin về bầu cử mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân đến từng bản làng.

Theo anh Lò Văn Cường - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đang triển khai nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Đoàn viên thanh niên vượt dốc đến các bản tuyên truyền bầu cử.

Bên cạnh việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền trực tiếp, các cấp bộ Đoàn sử dụng nền tảng số như: website, fanpage và nhóm mạng xã hội để lan tỏa thông tin về bầu cử tới người dân.

Song song với công tác tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, phong trào thi đua hướng về Ngày bầu cử, góp phần tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.