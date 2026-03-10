Theo bước chân lính Biên phòng đưa ‘Ngày hội non sông’ đến từng nếp nhà nơi biên giới

TPO - Sau cơn mưa rừng, con đường vào bản Huổi Lạ (xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La) trơn như mỡ, xe máy phải dừng giữa lưng dốc. Từ đây, những người lính biên phòng lại đi bộ vào bản, bám dân, bám bản tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, đưa “Ngày hội non sông” đến từng nếp nhà nơi biên giới.

“Tiếng loa biên phòng” vang lên giữa núi rừng tuyên truyền bầu cử.

Băng rừng vào bản tuyên truyền bầu cử

Những ngày này, trên khắp các xã biên giới của tỉnh Sơn La, không khí chuẩn bị cho “Ngày hội non sông” hiện hữu ở khắp nơi. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu đỏ rực trước cổng xã, nhà văn hóa bản. Nhưng để những thông tin về cuộc bầu cử đến được với từng người dân vùng cao, phía sau là những bước chân không mỏi của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Ở xã Mường Lèo, xã biên giới xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Sơn La, việc tuyên truyền bầu cử chưa bao giờ là câu chuyện đơn giản. Địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, nhiều bản nằm sâu trong núi, muốn đến phải băng qua những con dốc dựng đứng.

Thượng tá Hoàng Văn Giáp - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo, cho biết, đơn vị quản lý 13 bản với gần 30 km đường biên giới. Mỗi khi triển khai tuyên truyền bầu cử, cán bộ, chiến sĩ phải chia nhau xuống từng bản. “Có những bản xa, buổi tối anh em vẫn đến từng hộ dân để trò chuyện, giải thích cho bà con hiểu về ngày bầu cử, về quyền và trách nhiệm của cử tri”, Thượng tá Giáp nói.

Ở những bản thưa dân, ánh điện còn chập chờn, âm thanh từ mô hình “Tiếng loa biên phòng” vang lên giữa núi rừng, thông báo về ngày bầu cử, về ý nghĩa của lá phiếu cử tri. Đó là một trong những cách làm sáng tạo giúp thông tin bầu cử đến gần hơn với người dân.

Cán bộ Biên phòng Đồn Biên phòng Mường Lèo đến từng nhà tuyên truyền cho người dân cách thức bầu cử và vai trò của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Không chỉ dựng pano, treo băng rôn hay phát loa tuyên truyền, những người lính Biên phòng còn trở thành những “tuyên truyền viên” trực tiếp. Họ đến từng nhà, ngồi bên bếp lửa cùng bà con, kiên nhẫn giải thích về cách thức bầu cử, về vai trò của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

“Ở vùng biên Sơn La có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, không phải ai cũng thông thạo tiếng phổ thông. Vì vậy, nội dung tuyên truyền được cán bộ, chiến sĩ thực hiện bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc để người dân dễ hiểu, dễ nhớ”, Thượng tá Giáp chia sẻ. Nhiều buổi họp bản kéo dài đến tận tối muộn. Ánh đèn điện, ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt chăm chú của bà con khi lắng nghe cán bộ Biên phòng giới thiệu về các ứng cử viên. “Nghe cán bộ giải thích, chúng tôi hiểu rõ hơn về ngày bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Bà con ai cũng mong đến ngày đi bỏ phiếu”, ông Sùng A Tráng - Trưởng bản Huổi Lạ, xã Mường Lèo, chia sẻ.

“Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân

Rời Mường Lèo, chúng tôi vượt qua 250 km đường núi tiếp tục đến Đồn Biên phòng Chiềng On, nơi quản lý địa bàn hai xã Yên Sơn và Phiêng Khoài với 52 bản. Con đường dẫn vào bản ngoằn ngoèo men theo sườn núi. Sau cơn mưa, nhiều đoạn lầy lội, bánh xe trượt dài trên mặt đất.

Cán bộ Biên phòng tuyên truyền bầu cử bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong các buổi họp dân.

Trung tá Mai Thế Cảnh - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng On cho biết, để công tác tuyên truyền bầu cử đạt hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân. “Có những ngày trời mưa, đường lên bản trời mưa trơn trượt, anh em phải đi hàng giờ đồng hồ mới tới. Nhưng khi bà con hiểu rõ về ngày bầu cử, sẵn sàng tham gia bỏ phiếu thì mọi vất vả đều xứng đáng”, Trung tá Cảnh chia sẻ.

Không chỉ tuyên truyền về ngày bầu cử, cán bộ Biên phòng còn phối hợp với già làng, trưởng bản giới thiệu về các ứng cử viên, giúp người dân hiểu rõ lý lịch, chương trình hành động của từng ứng cử viên. Đặc biệt, lực lượng Biên phòng còn vận động bà con tham gia các buổi tiếp xúc cử tri để trực tiếp lắng nghe ứng cử viên trình bày chương trình hành động. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để cân nhắc, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.

Theo Thượng tá Vì Văn Chương - Phó Chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy Biên phòng Sơn La, ngay từ khi triển khai công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.

Từ những buổi họp bản, loa phát thanh, pano, khẩu hiệu, đến những bước chân bền bỉ của người lính Biên phòng băng rừng vào từng bản xa…, tất cả đã góp phần đưa thông tin bầu cử đến với người dân nơi phên dậu của Tổ quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On tuyên truyền, giới thiệu cho người dân về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND.

Quan trọng hơn, từ những câu chuyện giản dị bên bếp lửa, từ những buổi trò chuyện ở sân nhà văn hóa bản, niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc thêm bền chặt.