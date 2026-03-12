Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” Xây không gian sáng tạo, diễn đàn khởi nghiệp giúp thanh niên hiện thực hóa ý tưởng

TPO - Trước thềm Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, anh Lữ Thành Đức - Bí thư Đoàn xã Hùng Chân (Nghệ An), đã gửi nhiều hiến kế nhằm đổi mới hoạt động Đoàn, khơi dậy tinh thần sáng tạo và vai trò tiên phong của thanh niên trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và kinh tế tri thức, tổ chức Đoàn đứng trước yêu cầu phải không ngừng đổi mới để bắt nhịp với xu thế thời đại và nhu cầu của thanh niên.

Với mong muốn hoạt động Đoàn - Hội ngày càng thiết thực, trở thành môi trường để thanh niên phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, anh Lữ Thành Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An - Bí thư Đoàn xã Hùng Chân đã gửi đến Ban Bí thư T.Ư Đoàn nhiều ý kiến hiến kế từ thực tiễn cơ sở.

Năm 2026, anh Lữ Thành Đức vinh dự được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng﻿ cấp Trung ương.

Theo anh Đức, trước hết cần đẩy mạnh các phong trào thanh niên tham gia chuyển đổi số. Tổ chức Đoàn có thể phát động các chương trình, chiến dịch nhằm phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong xây dựng xã hội số, như hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phổ cập kỹ năng số cho cộng đồng. Đồng thời hỗ trợ nông dân, tiểu thương ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh. “Đây không chỉ là môi trường để thanh niên cống hiến mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số từ cơ sở”, anh Đức chia sẻ.

Anh Lữ Thành Đức cũng đề xuất cần xây dựng và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp. Trong kỷ nguyên số, nhiều ý tưởng khởi nghiệp của giới trẻ gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, cần có những cơ chế hỗ trợ thiết thực hơn như kết nối nguồn vốn, chuyên gia, doanh nghiệp; xây dựng các không gian sáng tạo, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp để giúp thanh niên hiện thực hóa ý tưởng.

Anh Lữ Thành Đức đề xuất cần có cơ chế, kết nối nguồn vốn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Một nội dung quan trọng khác được anh Đức nhấn mạnh là phát huy vai trò của thanh niên trong lĩnh vực truyền thông số. Hiện nay, mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn đến nhận thức của giới trẻ. Do đó tổ chức Đoàn cần chú trọng bồi dưỡng lực lượng thanh niên có kỹ năng truyền thông số, có khả năng sáng tạo nội dung tích cực. Từ đó, hình thành những “hạt nhân” lan tỏa thông tin tốt đẹp, góp phần định hướng tư tưởng và đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, tiêu cực trên không gian mạng.

Cùng với đó, phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên cũng cần được đổi mới mạnh mẽ. Theo anh Đức, trong bối cảnh nhu cầu và sở thích của thanh niên ngày càng đa dạng, hoạt động của Đoàn cần chuyển từ phương thức hành chính sang cách làm linh hoạt, sáng tạo. Trong đó, lấy nhu cầu chính đáng của thanh niên làm trung tâm. Việc phát triển các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm theo lĩnh vực như công nghệ, khởi nghiệp, môi trường hay kỹ năng sống sẽ tạo ra môi trường phù hợp, thu hút thanh niên tham gia.

Ngoài ra, Bí thư Đoàn xã Hùng Chân cũng đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức và quản lý hoạt động Đoàn. "Việc xây dựng các nền tảng số để quản lý đoàn viên, tổ chức sinh hoạt trực tuyến hay tạo các diễn đàn trao đổi ý tưởng, hiến kế của thanh niên sẽ giúp hoạt động của Đoàn trở nên linh hoạt, hiện đại và phù hợp hơn với xu thế phát triển của xã hội", anh Lữ Thành Đức chia sẻ.

Anh Lữ Thành Đức nhấn mạnh, đoàn viên thanh niên cần gần gũi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ.

Tổ chức Đoàn cũng cần tiếp tục phát huy vai trò đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp và phát triển kỹ năng. Bên cạnh các phong trào hành động cách mạng, cần tăng cường các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng số. Ngoài ra, cần tăng cường tư vấn hướng nghiệp, kết nối việc làm để giúp thanh niên phát triển toàn diện và có nhiều cơ hội đóng góp cho xã hội.

Theo anh Lữ Thành Đức, thanh niên chính là chủ nhân của kỷ nguyên số. Nếu được tin tưởng giao quyền và tạo môi trường để “thử và sai”, thanh niên hoàn toàn có thể tạo ra những bước đột phá, kỳ tích. Vì vậy, anh mong muốn Ban Bí thư T.Ư Đoàn quan tâm đến các giải pháp về hạ tầng số cho tổ chức Đoàn; cơ chế vốn cho thanh niên khởi nghiệp số cũng như chiến lược truyền thông hiện đại. Qua đó giúp Đoàn thực sự trở thành lực lượng dẫn dắt, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Bí thư Đoàn Lữ Thành Đức cũng nhấn mạnh rằng, để thật sự là người dẫn dắt và bạn đồng hành của thanh niên, mỗi cán bộ Đoàn cần không ngừng đổi mới tư duy, gần gũi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ; xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn năng động, sáng tạo, thiết thực và luôn sát cánh cùng thanh niên trong mọi lĩnh vực của đời sống.

“Với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn cùng sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức hoạt động, tôi tin rằng tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức trẻ thanh niên, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển trong kỷ nguyên số”, anh Đức bày tỏ.