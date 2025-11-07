Xã Hoàng Vân xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện

Sáng ngày 19/10/2025, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội có sự tham dự của 86 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên từ 65 chi đoàn trên địa bàn xã.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hoàng Vân tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Tri – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng Vân.

Đại hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 – 2027, xác định phương hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đoàn xã Hoàng Vân đã hoàn thành 11/11 chỉ tiêu, trong đó 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã biểu dương kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Đoàn xã tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, hỗ trợ thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng xã Hoàng Vân phát triển bền vững.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Hoàng Vân khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 29 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; chỉ định đồng chí Tạ Việt Hưng giữ chức Bí thư Đoàn xã Hoàng Vân nhiệm kỳ 2025 – 2030.