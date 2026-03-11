Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Ca sĩ Duyên Quỳnh 'cháy' hết mình tại Ngày hội cử tri trẻ ở TPHCM

Hương Chi
TPO - Hai bản hit của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh mang tới hát tặng đoàn viên, thanh niên trong Ngày hội cử tri trẻ.

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, tối 11/3, Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức chương trình “Ngày hội cử tri trẻ”.

Chương trình được tổ chức tại Quảng trường trung tâm phường Tân Uyên (TPHCM) với gần 2.000 đoàn viên, thanh niên đến tham dự.

Tham dự chương trình Ngày hội cử tri trẻ có chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM và các xã, phường.

tp-cu-tri-7.jpg
tp-cu-tri-01.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và lãnh đạo phường Tân Uyên tặng quà thanh niên công nhân tại chương trình Ngày hội cử tri trẻ.

Ngày hội cử tri trẻ được Thành Đoàn TPHCM tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử về quyền và trách nhiệm công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng, như Nguyễn Duyên Quỳnh, Đông Triều…

Ca sĩ Duyên Quỳnh mang đến chương trình bản hit "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" - ca khúc đầy ý nghĩa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Ngoài ra, Duyên Quỳnh còn hát tặng các bạn trẻ một sáng tác khác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - ca khúc "Niềm tin từ lá phiếu" nhằm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các bài hát mang giai điệu tươi sáng, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.

tp-cu-tri-6.jpg
tp-cu-tri-0.jpg
Ca sĩ Duyên Quỳnh "cháy" hết mình cùng các bạn trẻ.
tp-cu-tri-2.jpg
tp-cu-tri-02.jpg
Ca sĩ Đông Triều hát tặng các bạn trẻ nhiều sáng tác sôi động.
tp-cu-tri-5.jpg
Các bạn trẻ tham gia chương trình Ngày hội cử tri trẻ.
Hương Chi
