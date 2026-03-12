Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thường xuyên rà soát, bảo đảm quyền bầu cử của công nhân, người đi làm ăn xa

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát danh sách cử tri, trong đó, đặc biệt chú ý cử tri là công nhân và những người đi làm ăn xa để đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định.

Các đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên vừa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo đó, Đoàn kiểm tra, giám sát số 5 đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên).

Tại buổi kiểm tra, ông Vũ Duy Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đúng quy định; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, chủ động xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình bầu cử.

123.jpg
Các đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Cũng trong chiều 11/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên).

Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng đề nghị, từ nay đến ngày bầu cử, phường cần bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy hiệu quả tuyên truyền lưu động và tuyên truyền miệng.

Phó Chủ tịch Dương Văn Lượng đề nghị địa phương thường xuyên rà soát danh sách cử tri, đặc biệt cử tri là công nhân tại các nhà máy trên địa bàn và những cử tri đi làm ăn xa; lưu ý các trường hợp cử tri được bổ sung trước thời điểm 24 giờ và trong ngày bầu cử.

Bên cạnh đó, phường cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cho các thành viên tổ bầu cử nắm chắc nghiệp vụ công tác bầu cử; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các khu vực bầu cử, có phương án đảm bảo an ninh trật tự trong thời điểm diễn ra bầu cử.

Trong chiều 11/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất cùng đoàn giám sát đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Cao Minh (tỉnh Thái Nguyên).

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất đề nghị xã tiếp tục cập nhật và hoàn thiện danh sách cử tri, bảo đảm đầy đủ, chính xác, không để xảy ra sai sót.

Cùng với đó, địa phương cần chủ động xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các khu vực bỏ phiếu; kịp thời nắm bắt, xử lý những tình huống phát sinh từ cơ sở, không để bị động trong mọi tình huống.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Bầu cử #ĐBQH #Chuẩn bị bầu cử

Xem thêm

Cùng chuyên mục