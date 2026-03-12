Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Miền Trung đón mưa dông

Nguyễn Hoài
TPO - Từ hôm nay đến ngày 14/3, khu vực miền Trung đón mưa rào và dông rải rác diện rộng, cục bộ có mưa to. Miền Bắc hôm nay ít mưa, trời rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng nhẹ, riêng Tây Bắc có mưa dông. Tây Nguyên, Nam Bộ trời nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo từ 13-14/3, miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng nhẹ. Từ đêm 14/3, vùng núi Bắc Bộ có thể đón mưa dông rải rác. Sáng và đêm 15/3, khu vực đồng bằng có mưa nhỏ, mưa phùn.

Đà Nẵng có thể đón các đợt mưa rào và dông rải rác từ 12-14/3.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, trong đó Thanh Hoá – Nghệ An có mưa rải rác, Hà Tĩnh – Quảng Trị và Huế có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Dự báo 13-14/3, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định cũ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, cục bộ có nắng nóng.

Nguyễn Hoài
