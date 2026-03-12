Hà Nội: Đào hào, dựng barie phong toả 4,3ha đất vi phạm tại phường Đại Mỗ

TPO - Nhằm xử lý dứt điểm sai phạm trên 4,3ha đất nông nghiệp tại khu vực Đồng Vườn, chính quyền phường Đại Mỗ đã triển khai đào hào và lắp barie ngăn chặn các hoạt động lấn chiếm trái phép.

Theo phản ánh của báo Tiền Phong, hơn 4,3ha đất nông nghiệp tại phường Đại Mỗ hiện đang bị 'biến tướng' thành các bãi phế liệu, xưởng sản xuất không đúng quy định. Dù quy hoạch là khu vực xây dựng trụ sở các cơ quan nhà nước, nhưng việc chậm triển khai dự án đã tạo kẽ hở cho tình trạng sử dụng đất sai mục đích kéo dài nhiều năm qua.

Các loại phế thải công nghiệp, sắt vụn chất đống trên khu đất 4,3ha dọc Đại lộ Thăng Long.

Vụ việc đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm từ tháng 3/2025. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các sai phạm vẫn tồn tại kéo dài đến đầu năm 2026, gây áp lực lên hạ tầng và môi trường khu vực phía Tây Thủ đô. Trước tình hình đó, UBND phường Đại Mỗ đang thực hiện giải tỏa dứt điểm tại khu đất xảy ra sai phạm.

Trong đợt ra quân ngày 10/3, phường Đại Mỗ đã triển khai các biện pháp kỹ thuật mạnh nhằm đình chỉ hoạt động của các cơ sở không phép. Tại khu đất, lực lượng chức năng đã tiến hành hàn chốt toàn bộ hệ thống cổng ra vào khu vực sai phạm và thiết lập barie ngăn chặn xe tải trọng lớn.

Bên cạnh việc phong tỏa các lối ra vào, đơn vị thi công còn tiến hành các biện pháp kỹ thuật như đào hào sâu từ 50-70cm ngay sau các cánh cổng đã được hàn kín. Biện pháp này nhằm đảm bảo tính triệt để trong việc ngăn chặn các xe tải chuyên dụng tái diễn việc đổ thải hoặc tập kết vật liệu. Đồng thời, lực lượng tại chỗ cũng thực hiện kiểm tra, phân loại các loại phế thải như sắt vụn, khung kim loại và phế thải xây dựng để có phương án di dời phù hợp ra khỏi phạm vi đất nông nghiệp.

Hiện nay, UBND phường Đại Mỗ đang tiếp tục rà soát, lập hồ sơ đối với các cá nhân và đơn vị liên quan để xử lý theo quy định. Sau khi hoàn tất việc phong tỏa, chính quyền địa phương dự kiến sẽ triển khai phương án rào chắn bảo vệ toàn bộ diện tích 4,3ha nhằm tránh tình trạng tái lấn chiếm. Lực lượng chức năng cũng duy trì việc giám sát định kỳ để đảm bảo các lối ra vào không bị phá dỡ trái phép.