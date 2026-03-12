Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 sẽ thành ngày hội thể thao sôi động ở Khánh Hòa

TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, công tác chuẩn bị cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 (Tiền Phong Marathon 2026) đang được các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai. Với hơn 12.000 vận động viên tham gia, giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành ngày hội thể thao sôi động và để lại nhiều ấn tượng đẹp với vận động viên và du khách.

Sáng 12/3, tại cuộc họp về tiến độ chuẩn bị Tiền Phong Marathon 2026, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, xác định: Đây là sự kiện thể thao có quy mô lớn với hơn 12.000 vận động viên tham gia, vì vậy lãnh đạo tỉnh đang rất khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Toàn cảnh cuộc họp của UBND tỉnh Khánh Hòa về Tiền Phong Marathon 2026.

Theo ông Nguyễn Long Biên, nhiệm vụ đặt lên hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối trên toàn bộ cung đường chạy. Để hiện thực được mục tiêu này, Công an tỉnh cần xây dựng phương án an ninh nghiêm ngặt; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát hạ tầng hậu cần, huy động các trụ sở làm kho bãi tập kết vật tư, đảm bảo mọi khâu vận hành đều thông suốt. Đặc biệt, nhằm giải quyết bài toán khó khăn nhất về di chuyển, hãng hàng không Vietnam Airlines đã thống nhất tăng cường thêm 3 chuyến bay vào ngày 29/3.

"Không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao, đây còn là 'đòn bẩy' để tỉnh Khánh Hòa quảng bá hình ảnh con người địa phương thân thiện và hiếu khách. Để làm được điều này, công tác hậu cần từ ăn uống, lưu trú đến vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ", ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, điểm nhấn tâm linh và cảm xúc của giải năm nay chính là Lễ Thượng cờ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma. Chính vì vậy, các sở, ngành cùng các đơn vị liên quan phải tập trung mọi nguồn lực, phối hợp cùng báo Tiền Phong để có một nghi lễ trang nghiêm, thiêng liêng và xúc động nhất; khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho hàng vạn người tham gia.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan báo cáo vướng mắc, tiến độ chuẩn bị để giải Tiền Phong Marathon 2026 diễn ra chuyên nghiệp và để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách.

Ông Lê Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang, cho biết: Địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, xử lý triệt để các vị trí ổ gà nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên trong quá trình thi đấu.

Phường Bắc Nha Trang đang khẩn trương sửa đường chạy phục vụ giải.

Bên cạnh đó, UBND phường Bắc Nha Trang cũng yêu cầu các tổ dân phố, khu dân cư tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang mỹ quan đô thị; đồng thời chấn chỉnh tình trạng chó thả rông, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán không đúng quy định, góp phần tạo không gian thông thoáng và an toàn cho giải đấu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết: Đến nay có 26 cơ sở lưu trú cam kết giảm giá 30 - 50% và các nhà hàng, dịch vụ trên địa bàn cam kết giữ vững chính sách bình ổn giá, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "chặt chém".

Đại diện các sở, ban, ngành báo cáo tiến độ tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Long Biên biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương trong việc phối hợp chặt chẽ với báo Tiền Phong triển khai công tác chuẩn bị cho giải Tiền Phong Marathon 2026.

"Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên phải lựa chọn những sản phẩm đặc thù nhất của tỉnh, dịch vụ tốt nhất, nhằm để lại ấn tượng khó quên trong lòng các vận động viên và du khách qua giải đấu này. Sở tiếp tục rà soát, chuẩn bị chu đáo từng phần việc theo đúng kế hoạch, đặc biệt là các hoạt động ý nghĩa như lễ thượng cờ và nghi thức tri ân tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma", ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.