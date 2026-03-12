Công an Đắk Lắk xác minh tài khoản tung tin giả 'CSGT tử vong khi truy đuổi người vi phạm'

TPO - Cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật về việc một chiến sĩ cảnh sát giao thông tử vong khi truy đuổi người vi phạm.

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin sai sự thật về vụ tai nạn giao thông khiến một chiến sĩ CSGT và một người dân tử vong.

Trước đó, từ ngày 11 - 12/3, tài khoản Facebook “Trung Kim Hoàng” đăng tải thông tin cho rằng xảy ra một vụ tai nạn giữa mô tô công vụ của CSGT với một phương tiện khác khi truy đuổi người vi phạm, khiến một CSGT và một người dân tử vong. Thông tin này sau đó được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ, bình luận, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.

Tài khoản đăng tin giả gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định không xảy ra vụ việc như nội dung đang lan truyền trên mạng. Bài đăng nói trên là thông tin không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu suy diễn và thổi phồng sự việc, gây hiểu lầm cho người đọc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, chỉ theo dõi các nguồn tin chính thống, tránh tiếp tay lan truyền tin giả, tin sai sự thật.