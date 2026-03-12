CSGT cảnh báo 'nóng' hiểm họa tai nạn đường sắt tại TPHCM

TPO - Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM đã xử lý hơn 550 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường sắt, trong đó gần 330 trường hợp bị xử phạt qua hệ thống camera giám sát.

Ngày 12/3, Phòng CSGT Công an TPHCM phát đi thông báo về việc tăng cường kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo TTATGT đường sắt.

Tàu SE3 chạy qua khu gian Văn Điển - Thường Tín đã tông vào xe tải đang chắn ngang đường sắt, khiến 2 người thương vong tối 25/2.

Theo cơ quan chức năng, một đoàn tàu chạy với tốc độ 60–80 km/h có quán tính rất lớn, dù phanh khẩn cấp vẫn cần quãng đường hàng trăm mét mới có thể dừng hẳn. Vì vậy, khi phát hiện chướng ngại vật trên đường ray, người lái tàu gần như không thể tránh được va chạm.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, tuyến đường sắt Bắc – Nam đi qua địa bàn TPHCM dài hơn 23,6 km, đi qua 10 phường với 35 đường ngang hợp pháp, trong đó có 6 điểm được lắp đặt hệ thống cảnh báo và cần chắn tự động.

Hình ảnh người đi đường ở TPHCM dừng tránh tàu trên đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TPHCM.

Một số khu vực được xác định là điểm nóng về vi phạm TTATGT đường sắt như khu vực giao cắt trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Đức Nhuận) hay đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình). Tại đây, nhiều trường hợp người dân vẫn cố tình băng qua đường ray khi tàu sắp đến hoặc dừng xe trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Chẳng hạn, tối 7/3 camera an ninh tại khu vực hẻm 120 đường Thích Quảng Đức (phường Đức Nhuận, TPHCM) ghi lại cảnh một ô tô không chấp hành tín hiệu đèn đỏ. Tài xế cố tình điều khiển phương tiện băng qua đường ngang khi barie tự động đang hạ xuống. Hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, có thể đặt cả người điều khiển phương tiện lẫn đoàn tàu vào tình huống nguy hiểm.

Với lỗi “điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển”, tài xế ô tô nói trên bị phạt tiền từ 4 – 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định.

Ngoài ra, các khu vực ga Sài Gòn và ga Sóng Thần cũng là địa bàn phức tạp khi thường xuyên tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo, vận chuyển hàng cấm trên tuyến đường sắt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi đến khu vực giao cắt đường sắt cần giảm tốc độ, chú ý quan sát tín hiệu đèn, chuông và hiệu lệnh của nhân viên gác chắn. Khi chuông cảnh báo vang lên và đèn đỏ nhấp nháy, người tham gia giao thông phải dừng lại trước rào chắn hoặc cách ray tối thiểu 5m để bảo đảm an toàn.