TPHCM: Dự án mở rộng quốc lộ 50 bao giờ về đích?

TPO - Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50 với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng đang được các đơn vị đẩy nhanh thi công, hiện đạt hơn 92% khối lượng. Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm tại cửa ngõ phía Nam TPHCM và tăng cường kết nối với tỉnh Tây Ninh.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư), dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50 gồm hai hạng mục chính: mở rộng đoạn quốc lộ 50 hiện hữu dài gần 3 km và xây dựng tuyến song hành dài hơn 4 km, nâng quy mô toàn tuyến lên 34m với sáu làn xe.

Dự án cũng xây dựng cầu Ông Thìn mới dài 240 m vượt sông Cần Giuộc, đồng thời gia cường và mở rộng cầu hiện hữu để đạt chiều rộng 25-26,5 m, đủ sáu làn xe và lề bộ hành hai bên.

Ban Giao thông TPHCM cho biết đến nay, hơn 4 km trên tuyến đã hoàn thành toàn bộ, trong khi hơn 2 km còn lại đang tiếp tục hoàn thiện tuyến chính và vỉa hè dù vẫn gặp một số vướng mắc về mặt bằng.

Đoạn Song hành quốc lộ 50 đã hoàn thiện. Ảnh: T.A.

Chủ đầu tư dự án cho biết đang phối hợp với địa phương để tập trung giải quyết phần mặt bằng còn lại trong tháng 3/2026 nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 30/6/2026 theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Trước khi được nâng cấp, quốc lộ 50 chỉ rộng khoảng 7-8 m, thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông do lưu lượng phương tiện lớn, mặt đường chật hẹp.

Khi hoàn thành, tuyến quốc lộ 50 sẽ đạt quy mô sáu làn xe, kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và Vành đai 4, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam TPHCM và tăng cường liên kết vùng giữa TPHCM với tỉnh Tây Ninh.