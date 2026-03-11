TPHCM bỏ phân tuyến 'cứng', ưu tiên tuyển sinh đầu cấp gần nơi ở

TPO - Từ năm học 2026-2027, TPHCM sẽ tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 theo nguyên tắc học gần nơi cư trú, không còn phân tuyến cứng theo ranh giới hành chính.

Tuyển sinh theo nguyên tắc học gần nhà

Năm học 2026–2027 là năm học đầu tiên sau khi TPHCM thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, công tác tuyển sinh được đánh giá sẽ có nhiều thay đổi và thách thức.

Hiện dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-2027 đã được gửi đến các sở, ban, ngành cùng chính quyền phường, xã, đặc khu để lấy ý kiến góp ý trước khi ban hành chính thức.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM đã phối hợp với các địa phương rà soát lại bản đồ giáp ranh của thành phố sau sáp nhập, đồng thời thống kê chi tiết số lượng trường học và học sinh tại từng phường, xã. Dữ liệu này là cơ sở để xây dựng phương án phân bổ chỗ học phù hợp, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu chỗ.

TPHCM sẽ tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 theo nguyên tắc học gần nơi cư trú, không còn phân tuyến cứng theo ranh giới hành chính. Ảnh: Anh Nhàn

Theo ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, năm học tới thành phố dự kiến có hơn 197.500 trẻ vào lớp 1 và 185.700 học sinh vào lớp 6, giảm lần lượt khoảng 6.100 và 2.200 em so với năm học trước.

Việc phân bổ chỗ học sẽ dựa trên ba yếu tố chính: Mạng lưới trường lớp tại địa phương và khu vực giáp ranh, quy mô trẻ trong độ tuổi. Khoảng cách thực tế từ nhà đến trường và dữ liệu nơi cư trú của học sinh sẽ được xác định thông qua hệ thống định danh điện tử VNeID.

Điểm mới trong công tác tuyển sinh là việc ứng dụng hệ thống bản đồ số (GIS) để tính toán khoảng cách từ nơi ở của học sinh đến trường. Nhờ đó, việc phân bổ chỗ học được thực hiện linh hoạt, ưu tiên để học sinh được học tại trường gần nơi cư trú nhất. Trong đó, Sở GD&ĐT TPHCM giữ vai trò chủ trì điều phối chung, còn chính quyền các địa phương sẽ phối hợp với các khu vực lân cận để phân bổ học sinh hợp lý.

Cách làm này đã được áp dụng tại TPHCM từ năm 2024 và mang lại nhiều thuận lợi cho phụ huynh, hạn chế tình trạng “chạy” hộ khẩu để học trái tuyến. Sau khi sáp nhập địa giới, mô hình tiếp tục được mở rộng sang các khu vực từng thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), vốn trước đây vẫn tuyển sinh theo đơn vị hành chính.

Ưu tiên tổ chức học hai buổi/ngày

Qua khảo sát, một số địa phương có nguy cơ mất cân đối giữa số trường tiểu học và trung học cơ sở. Chẳng hạn, xã Long Hải có 14 trường tiểu học nhưng chỉ có 7 trường THCS, trong khi phường Bình Hưng Hòa có 9 trường tiểu học và 3 trường THCS.

Đối với các khu vực này, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để điều tiết học sinh giữa các vùng giáp ranh, đảm bảo tất cả học sinh đều có chỗ học.

Ngành giáo dục cũng ưu tiên tổ chức học hai buổi/ngày cho các khối lớp 1, 5, 6 và 9. Ở những khu vực đông dân cư, số lớp và sĩ số có thể được tăng lên để tiếp nhận toàn bộ học sinh, dù có thể vượt chuẩn quy mô lớp theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngành giáo dục cũng ưu tiên tổ chức học hai buổi/ngày cho các khối lớp 1, 5, 6 và 9. Ảnh: Anh Nhàn

Phụ huynh sẽ đăng ký tuyển sinh trực tuyến thông qua cổng tuyển sinh của thành phố. Trong đó có hai nhóm học sinh được ưu tiên. Nhóm 1 là học sinh đúng độ tuổi, cư trú tại địa phương và đã hoàn thành chương trình học ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Nhóm 2 là các trường hợp còn lại, được xét theo thứ tự ưu tiên như: từng học mầm non hoặc tiểu học tại địa phương hoặc vùng giáp ranh; có cha hoặc mẹ làm việc tại cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn hoặc chuyển đến cư trú sau thời điểm đăng ký.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, mục tiêu của phương án tuyển sinh mới là đảm bảo 100% học sinh trên địa bàn thành phố có chỗ học, đồng thời tạo thuận lợi nhất cho việc đi lại và đưa đón học sinh của phụ huynh.