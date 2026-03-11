Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Bộ GD&ĐT công bố điểm mới trong Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Bộ GD&ĐT, Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024, giữ ổn định cho cả năm 2025 và 2026. Một trong những điểm mới là các trường hợp bài thi được điều chỉnh điểm đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo.

Chiều 11/3, Bộ GD&ĐT cho biết, vừa ban hành thông tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Điểm mới của quy định lần này là sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong kì thi nhằm bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh.

Điều chỉnh một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lí chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tien_phong_thithptquocgia_OCGU.jpg
Bộ GD&ĐT điều chỉnh một số quy định trong Kì thi Tốt nghiệp THPT 2026.

Theo đó, hồ sơ đăng kí dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại duy nhất là “Giấy báo dự thi” do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi cấp; đồng thời tích hợp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi thành “Giấy chứng nhận kết quả thi”, do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi cấp.

Giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, thông tư mới quy định: Nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong vòng 5 ngày, kể từ ngày công bố điểm thi (trước đây nhận đơn trong vòng 10 ngày). Trong vòng 15 ngày, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Một điều chỉnh mới trong kỳ thi năm nay liên quan đến chấm thi đó là, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đã công bố từ 0,25 điểm trở lên được điều chỉnh điểm, kể cả tăng hay giảm. Tất cả trường hợp điều chỉnh điểm đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo chấm phúc khảo và các giám khảo chấm trước đó.

Theo quy định trước đây, trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo đợt đầu và giám khảo chấm phúc khảo.

Như vậy, quy định mới có sự khác biệt đó là "tất cả trường hợp điều chỉnh điểm đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo". Quy định này nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, nghiêm túc, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh tiêu cực trong quá trình phúc khảo bài thi.

Bộ GD&ĐT sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức kì thi sớm trong tháng 3, đồng thời tổ chức tập huấn quy chế và nghiệp vụ thi cho tất cả 34 sở GD&ĐT của các địa phương.

Hà Linh
#Bộ GD&ĐT công bố điểm mới trong Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 #thi Tốt nghiệp THPT #trường hợp bài thi được điều chỉnh điểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục