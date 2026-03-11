Đấu trường công nghệ trí tuệ dành cho học sinh THCS

Cuộc thi FPT Schools AI & Robotics Challenge (FAnRoC) đã chính thức bước vào Vòng Chung kết cấp cơ sở tại Trường THPT FPT Tây Hà Nội, mang đến không gian trải nghiệm công nghệ thực tiễn, nơi học sinh được vận dụng tư duy số để tiếp cận và giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường.

Top 30 đội thi tham gia tranh tài tại Vòng Chung kết FAnRoC cấp cơ sở Trường THPT FPT Tây Hà Nội

Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người học tập và làm việc, giáo dục phổ thông cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới cách tiếp cận. Việc học công nghệ không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận khái niệm hay thao tác kỹ thuật mà cần hướng tới phát triển tư duy công nghệ, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực thích ứng cho học sinh.

Xuất phát từ định hướng đó, Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools) đã tổ chức cuộc thi FPT Schools AI & Robotics Challenge (FAnRoC) 2025-2026 trên quy mô toàn quốc như một sân chơi giáo dục mang tính thực nghiệm dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Với chủ đề “Sáng tạo số - Kiến tạo xanh”, FAnRoC hướng học sinh vận dụng kiến thức STEM, AI và Robotics để tiếp cận các vấn đề môi trường và phát triển bền vững thông qua hình thức học tập gắn với thực hành.

Sáng ngày 08/03/2026, Vòng Chung kết cấp cơ sở tại điểm cầu Trường THPT FPT Tây Hà Nội đã quy tụ Top 30 đội thi THCS xuất sắc nhất. Tại đây, các đội thi không chỉ thi đấu đơn lẻ mà bước vào vòng đấu xếp hạng đầy tính đối kháng và hợp tác. Mỗi đội trải qua 4 trận đấu, được bốc thăm ngẫu nhiên để ghép cặp thành một "liên minh thi đấu". Thể thức này đòi hỏi các thí sinh phải có khả năng thích nghi nhanh, kỹ năng làm việc nhóm và tư duy chiến thuật linh hoạt để cùng đồng đội mang về điểm số cao nhất.

Các đội thi hào hứng check-in trước giờ tranh tài tại Vòng Chung kết Robotics FPT Schools AI & Robotics Challenge cấp cơ sở tại Trường THPT FPT Tây Hà Nội

Ngay từ sáng sớm, không khí tại khu vực kỹ thuật đã vô cùng khẩn trương. Các đội thi tập trung kiểm tra robot, tinh chỉnh mã lệnh và rà soát chiến thuật trên sa bàn. Những cuộc trao đổi nhanh giữa các thành viên, những lần điều chỉnh cảm biến cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và tâm huyết của các "kỹ sư nhí".

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, sự tập trung được đẩy lên mức cao độ. Từng chuyển động của robot trên sa bàn đều được theo dõi sát sao, những lượt thực hiện nhiệm vụ thành công lập tức nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt. Không chỉ là cuộc đua về kỹ thuật, cuộc thi còn là nơi học sinh rèn luyện các kỹ năng quan trọng như: giao tiếp, lãnh đạo nhóm, quản lý thời gian và đưa ra quyết định trong áp lực. Những khoảnh khắc đội viên hỗ trợ nhau sửa lỗi giữa giờ hay nhanh chóng đổi chiến thuật khi liên minh thay đổi đã trở thành minh chứng rõ nét cho tinh thần đồng đội mà sân chơi hướng tới.

Chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu, cô Nguyễn Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng Trường THPT FPT Tây Hà Nội khẳng định: “Nhà trường mong muốn tạo sân chơi để các em học sinh phát huy hết tiềm năng với đam mê nghiên cứu khoa học công nghệ. Với giải đấu này, mỗi một robot trên sân đấu không chỉ là sản phẩm công nghệ mà còn thể hiện quá trình làm việc nghiêm túc, say mê và sáng tạo của các em.”

Đến từ đơn vị có 3 đội thi xuất sắc lọt vào vòng chung kết, cô Trần Thị Thu Hương – Phó Hiệu trưởng trường THCS Xuân Phương không giấu nổi niềm tự hào:“Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức đã tạo nên sân chơi ý nghĩa này. Cuộc thi không chỉ giúp các bạn trải nghiệm sự sáng tạo mà còn khơi dậy đam mê cho thế hệ trẻ. Trong mắt thầy cô, các em đều là những chiến binh xuất sắc trên con đường chinh phục công nghệ.”

Kết thúc Vòng Chung kết FAnRoC cấp cơ sở tại FPT School Tây Hà Nội, 4 đội thi xuất sắc nhất sẽ tiếp tục hành trình tại Vòng Chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 21/3. Qua đó, FAnRoC tiếp tục khẳng định vai trò là nhịp cầu quan trọng giúp học sinh thử nghiệm ý tưởng và phát triển tư duy sáng tạo thông qua các hoạt động thực hành công nghệ thực tiễn.

4 đội thi xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết FAnRoC toàn quốc

Tại Trường THPT FPT Tây Hà Nội, công nghệ được xác định là một trong những trụ cột giáo dục trọng tâm. Ngay từ những năm học đầu tiên, học sinh đã được tạo điều kiện tối đa để làm quen với môi trường STEM, tham gia vào các câu lạc bộ Robotics chuyên sâu và trực tiếp triển khai các dự án sáng tạo thực tiễn.

Những hoạt động này không chỉ giúp các em từng bước làm chủ tư duy công nghệ mà còn rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề trong môi trường học tập giàu tính thực hành. Những sân chơi như FPT Schools AI & Robotics Challenge vì thế trở thành cơ hội để học sinh thử thách ý tưởng, khám phá năng lực bản thân và nuôi dưỡng niềm đam mê với con đường nghiên cứu khoa học – kỹ thuật.