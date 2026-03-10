ClassUp phối hợp triển khai 'Vũ đài trí tuệ 2026' tại Hưng Yên

Một mô hình sân chơi học thuật kết hợp giữa giáo dục và công nghệ - “Vũ đài trí tuệ – High School Battle 2026” đã chính thức được phát động và triển khai tại Hưng Yên vào chiều 5/3 vừa qua.

Chương trình do Tỉnh đoàn Hưng Yên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tư vấn Đánh giá và Phát triển Giáo dục Edutalk và nền tảng giáo dục ClassUp tổ chức, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đại diện ClassUp cùng các đại biểu đến dự lễ phát động

Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự kết hợp giữa gameshow trí tuệ và nền tảng công nghệ giáo dục, trong đó ClassUp đóng vai trò phát triển hệ thống câu hỏi và nền tảng thi đấu phục vụ cuộc thi.

Khi cuộc thi học thuật kết hợp với công nghệ giáo dục

Theo ban tổ chức, “Vũ đài trí tuệ – High School Battle” được thiết kế như một sân chơi thi đấu theo đội, nơi học sinh phải vượt qua nhiều thử thách liên quan đến tiếng Anh, kiến thức xã hội và tư duy logic.

Khác với các cuộc thi ngoại ngữ truyền thống, nhiều vòng thi của chương trình được triển khai thông qua nền tảng công nghệ học tập ClassUp.

Thí sinh sẽ sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng để truy cập ứng dụng ClassUp - The Learning App, trả lời trắc nghiệm và thi đấu trực tiếp với các đối thủ.

Các bạn học sinh thi đấu trên ứng dụng ClassUp - The Learning App

Việc ứng dụng công nghệ giúp quá trình thi đấu diễn ra nhanh, minh bạch và mang tính tương tác cao, đồng thời tạo ra trải nghiệm mới cho học sinh.

Theo ban tổ chức, đây là một trong những điểm nổi bật của cuộc thi so với các cuộc thi Tiếng Anh truyền thống khác, nhằm đưa công nghệ giáo dục vào các hoạt động học thuật dành cho học sinh phổ thông.

ClassUp: biến việc học thành trải nghiệm

Đại diện ClassUp, đơn vị đồng tổ chức chương trình, cho biết việc tham gia triển khai cuộc thi là một phần trong định hướng xây dựng môi trường học tập hiện đại cho học sinh.

“Chúng tôi muốn tạo ra một sân chơi nơi việc học không còn khô khan. Khi tham gia cuộc thi, học sinh không chỉ trả lời câu hỏi tiếng Anh mà còn phải tư duy nhanh, phối hợp với đồng đội và tương tác với hệ thống học tập trên nền tảng công nghệ. Điều đó giúp việc học trở nên sinh động hơn,” đại diện ClassUp chia sẻ.

Theo đơn vị này, việc tích hợp nền tảng công nghệ vào cuộc thi không chỉ giúp tổ chức thi đấu hiệu quả hơn mà còn giúp học sinh tiếp cận tiếng Anh theo hướng tương tác và trải nghiệm.

Hệ thống câu hỏi của chương trình cũng được thiết kế theo hướng mở rộng, kết hợp giữa tiếng Anh với nhiều lĩnh vực như khoa học, lịch sử, văn hóa và tư duy logic.

Theo kế hoạch, cuộc thi Vũ đài trí tuệ 2026 tại Hưng Yên sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn. Các trường THPT trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức vòng thi cấp trường, sau đó lựa chọn đội đại diện tham gia vòng thi cấp tỉnh.

Học sinh đăng ký tham gia cuộc thi “Vũ đài trí tuệ 2026” thông qua mã QR tại sự kiện phát động chương trình, diễn ra tại Hưng Yên.

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ thu hút hàng nghìn học sinh lớp 10 và 11 tham gia, đồng thời góp phần tạo ra phong trào học tiếng Anh sôi động trong cộng đồng học sinh.

Với sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, các trường học và nền tảng công nghệ giáo dục như ClassUp, cuộc thi được kỳ vọng sẽ mở ra một mô hình sân chơi mới, nơi việc học ngoại ngữ gắn liền với trải nghiệm, sáng tạo và công nghệ.