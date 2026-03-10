Môi trường học tập sáng tạo xây dựng Thương hiệu cá nhân cho sinh viên Kinh tế - Quản trị ở DTU

Tại Đại học (ĐH) Duy Tân, môi trường học tập sáng tạo theo định hướng thực hành và gắn kết doanh nghiệp đã tạo điều kiện để sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị của Nhà trường không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn định hình được bản sắc và giá trị cá nhân thông qua nhiều hoạt động học thuật, ngoại khóa hay các dự án thực tế và chương trình kết nối doanh nghiệp.

Trong thời đại mà người trẻ phải đối mặt với nhiều yêu cầu khắt khe từ thị trường lao động, việc xây dựng thương hiệu cá nhân trở thành bước chuẩn bị quan trọng để sinh viên tự tin khẳng định năng lực trong môi trường nghề nghiệp đầy thử thách.

Vô địch Thế giới Cuộc thi ERPsim Competition 2025 của SAP

Các năm qua, sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị của ĐH Duy Tân đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc với những dấu ấn đáng ghi nhận ở nhiều cuộc thi quy mô lớn trong nước và quốc tế:

- Một dấu mốc quan trọng trong hành trình vươn tầm quốc tế đã được SV Duy Tân xác lập khi chính thức trở thành Nhà Vô địch Thế giới trong Cuộc thi ERPsim International Competition 2025 vào ngày 5/6/2025. Đây là lần đầu tiên một đội của Việt Nam đạt được thứ hạng cao nhất trên đấu trường uy tín thế giới này. Chung kết Cuộc thi năm 2025 có sự tham gia của 15 đội tuyển mạnh nhất đến từ các nước: Hoa Kỳ, Phần Lan, Canada, Mexico, Đức, Chile, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Đây là sân chơi vô cùng ý nghĩa cho những tài năng quản trị doanh nghiệp đến từ những viện trường hàng đầu thế giới, được phối hợp tổ chức bởi SAP University Alliances (của công ty SAP - công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp quản trị doanh nghiệp và sản xuất) và HEC Montréal.

SV Duy Tân là Nhà Vô địch Thế giới trong Cuộc thi ERPsim International Competition 2025

- Á quân Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2024: Mô hình “Chuỗi cung ứng và giải pháp thu gom rác thải điện tử thông qua nền tảng HiE tại Tp. Đà Nẵng” của đội tuyển Logisayhi, ĐH Duy Tân nhằm tối ưu hóa quy trình thu gom rác thải điện tử đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề môi trường hướng đến thực hiện các cam kết của COP29 (Liên Hợp Quốc) vì mục tiêu tài chính khí hậu bền vững.

SV khối Kinh tế-Quản trị, ĐH Duy Tân luôn ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước

SV Duy Tân cũng đã giành rất nhiều giải thưởng lớn cho những ý tưởng nghiên cứu hay khởi nghiệp ngay trên giảng đường đại học, cụ thể:

• Giải Women in Business Award tại Cuộc thi Go Green in The City toàn thế giới 2018 diễn ra ở Atlanta (Mỹ),

• Sinh viên quốc tế Frances Summer Dale V. Dy của DTU đến từ Philippines đã xuất sắc đạt giải Grand Prize (Nhất) Cuộc thi Nhà Lãnh đạo Toàn cầu 2021 cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc,

• Giải Á quân và Khuyến khích Cuộc thi ACA Accounting Master Challenge 2025,

• Giải Nhì Chương trình Bệ phóng Khởi nghiệp 2023 với dự án “Du lịch Cộng đồng Dân tộc Cơ Tu”,

• Giải Nhì tại Ngày hội Kết nối Ý tưởng Sáng tạo Khởi nghiệp Đà Nẵng 2019,

• Giải Ba Cuộc thi APEC Innovation lần thứ Nhất (2024-2025),

• Giải Ba Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2020,

• SV quốc tế Trish Maguta của DTU đến từ Cộng hòa Zimbabwe giành giải Ba Cuộc thi CDIO Academy 2018 và giải Khuyến khích STR Asia Pacific Student Market Study Competition 2019,

• …

Hội nghị SAP toàn châu Á tại DTU và Giảng viên đạt giải ở các Hội nghị Quốc tế

Từ những thành tựu nổi bật trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc khối ngành Kinh tế - Quản trị, ĐH Duy Tân đã được tin tưởng lựa chọn làm nơi diễn ra Hội nghị SAP khu vực châu Á - Thái Bình Dương - Nhật Bản (APJ) 2024, nơi đã có hơn 150 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia, giảng viên đại học, nghiên cứu viên từ nhiều đại học lớn toàn cầu như: ĐH Melbourne, Victoria, Sydney (Australia), Thanh Hoa (Trung Quốc), ĐH Nam California (Mỹ), ĐH Chiang Mai (Thái Lan), ĐH Quản lý Singapore (SMU), ĐH Quốc gia Singapore (NUS), ĐH Myongji (Hàn Quốc), Viện Quản lý Quốc tế (Ấn Độ), ĐH Santo Tomas (Philippines), ĐH Malaya (Malaysia),... về tham dự. Sự kiện do SAP phối hợp cùng Hội đồng Học thuật APJC, Trung tâm Năng lực Học thuật ACC Melbourne và ĐH Duy Tân đồng tổ chức. SAP ERP hiện là hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

TS. Karina Montilla Edmonds - Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Toàn cầu, Liên minh Đại học và Học viện SAP, SAP SE chia sẻ (ảnh trên) và PGS.TS. Yi Cheng đến từ ĐH Thanh Hoa, Trung Quốc (áo xanh hàng đầu ảnh dưới) điều hành phiên thảo luận trong Hội thảo Chuyên đề về Giảng dạy

Tham gia các hội nghị quốc tế lớn khác, các giảng viên của ĐH Duy Tân cũng đã có nhiều giải thưởng được ghi nhận:

Trong đó, ThS. NCS. Đặng Thanh Dũng cùng giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Huy Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế & Kinh doanh (SBE), ĐH Duy Tân đã xuất sắc giành giải Best Paper Award tại The 21st Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism (Diễn đàn Châu Á - Thái Bình Dương dành cho Sinh viên Sau Đại học Nghiên cứu về Du lịch lần thứ 21) - APF 2025 được tổ chức tại Trường Quản lý Khách sạn và Du lịch (SHTM) thuộc ĐH Bách khoa Hồng Kông (PolyU).

TS. Nguyễn Huy Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế & Kinh doanh (SBE) (thứ 3 từ trái qua) và ThS. Đặng Thanh Dũng - Q. Trưởng Khoa Marketing (thứ 4 từ trái qua) nhận giải Best Paper Award tại APF2025

Hay tại International Joint Conference on Hospitality and Tourism 2023 (Diễn đàn Liên kết Quốc tế về Du lịch và Khách sạn 2023), TS. Lê Nguyên Bảo của DTU cùng PGS.TS. Norman Au của Hong Kong PolyU đã giành giải Best Paper cho nghiên cứu về “Tiềm năng của Công nghệ Nhận dạng Mặt người trong ngành Quản trị Khách sạn: Góc nhìn của các Nhà quản lý”. Nghiên cứu này cũng đã giành được giải Emerald-IJCHT cho Nghiên cứu tạo Hứng khởi nhất (Emerald-IJCHT Most Provocative Research Award).

Sinh viên học Chương trình “nhập khẩu” cùng các Phần mềm đào tạo từ doanh nghiệp

Lựa chọn theo học khối ngành Kinh tế - Quản trị - Dịch vụ tại ĐH Duy Tân, sinh viên sẽ được tiếp cận các chương trình đào tạo chất lượng được “nhập khẩu” từ ĐH Bang Pennsylvania (PSU/PennState) - một trong 50 trường đào tạo Kinh tế - Quản trị hàng đầu tại Mỹ (theo U.S. News 2025), với các ngành cụ thể:

- Quản trị Kinh doanh,

- Kế toán - Kiểm toán,

- Tài chính-Ngân hàng,

và

- Quản trị Du lịch Khách sạn,

- Quản trị Du lịch Lữ hành,

- Quản trị Du lịch Nhà hàng.

Hợp tác với ĐH Bang Pennsylvania giúp SV DTU tiếp cận các chương trình chất lượng hàng đầu thế giới qua nhiều năm

Khi kết thúc khóa học, sinh viên sẽ nhận được từ 19-21 chứng chỉ hoàn tất môn học có giá trị quốc tế do ĐH Bang Pennsylvania cấp. Cùng với đó là tính tự chủ của người học trong quá trình học tập và nghiên cứu được định hình rõ nét khi được tiếp cận với phương pháp pháp đào tạo PBL (Problem-Based Learning/Project-Based Learning - Học theo Vấn đề/Học theo Dự án) giúp sinh viên ngay khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể tự tin bước vào thị trường lao động toàn cầu.

Hiện tại, ĐH Duy Tân tiếp tục tuyển sinh và đào tạo các ngành nghề Quản trị-Tài chính-Kinh tế:

Cùng với việc đưa các phần mềm quản trị tài nguyên doanh nghiệp SAP vào đào tạo ở rộng khắp các ngành nghề, mang đến cơ hội học tập hiếm có cho sinh viên các ngành:

- Quản trị Kinh doanh,

- Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng,

- Marketing và Digital Marketing, và

- Tài chính - Ngân hàng

trong nhiều năm qua, ĐH Duy Tân vào ngày 24/10/2025 đã tái ký kết với Công ty Cổ phần MISA.

Công ty Cổ phần MISA đã chuyển giao cho DTU nhiều phần mềm mới

Trong dịp này, Công ty Cổ phần MISA đã chuyển giao cho DTU nhiều phần mềm mới phục vụ công tác đào tạo ngành Kế toán và Kiểm toán như:

- Amis Edu (Kế toán online),

- SME 23 (Kế toán offline),

- AI Marketing,

- AMIS Nhân sự,

- Meinvoice, và

- AMIS Hộ kinh doanh.

Các phần mềm này đều trên nền tảng online trên web giúp sinh viên có thể thực hành mọi lúc, mọi nơi, hỗ trợ sinh viên nâng cao các kỹ năng số, hướng đến việc đáp ứng nhiều yêu cầu của doanh nghiệp trong thời đại Chuyển đổi Số.

Sinh viên tham gia thực tập và thực tế tại nhiều doanh nghiệp

Sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị tại ĐH Duy Tân có nhiều cơ hội tham gia thực tập và trải nghiệm thực tế tại nhiều doanh nghiệp khác nhau như: Công ty Samsung, Hyundai - Thành Công, LG, Bà Nà Hills, Gameloft, IBM, Dentium, các ngân hàng Vietinbank, VP Bank, Sacombank, Agribank,…, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Emirates,…, các khách sạn và resort Intercontinental, Novotel, Marriott, Sheraton Four Points, Four Seasons - the Nam Hai, Mường Thanh,…

Thực tập ở các doanh nghiệp lớn giúp sinh viên Duy Tân tự tin bước vào thực tế nghề nghiệp

Thông qua quá trình này, SV DTU được tiếp cận các môi trường làm việc chuyên nghiệp, được vận dụng kiến thức đã học vào các tình huống thực tiễn, đồng thời được rèn luyện nhiều kỹ năng nghề nghiệp quan trọng như giao tiếp, phân tích, lập kế hoạch và xử lý vấn đề. Đây là “bước đệm” giúp sinh viên DTU xây dựng mối quan hệ với doanh nghiệp để mở rộng cơ hội việc làm khi tốt nghiệp và vào đời.