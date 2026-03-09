Vinh danh các cựu du học sinh Anh xuất sắc 2026: Khi tri thức trở thành hành động vì cộng đồng

Tối 28/02 tại Hà Nội, Hội đồng Anh chính thức vinh danh bốn quán quân của Giải thưởng Study UK Alumni Awards 2026 tại Việt Nam. Họ là những cựu du học sinh không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn đang chuyển hóa tri thức quốc tế thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Study UK Alumni Awards là giải thưởng toàn cầu nhằm tôn vinh các cựu sinh viên Vương quốc Anh đang tạo ra những thay đổi tích cực tại quốc gia của mình. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 12 của giải thưởng Study UK Alumni Awards được tổ chức trên thế giới và là năm thứ 5 liên tiếp tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh, cho biết giải thưởng là một trong những sáng kiến tiêu biểu nhằm kết nối và hỗ trợ cộng đồng cựu du học sinh Vương quốc Anh, đồng thời nhấn mạnh vai trò của họ tại Việt Nam: ‘Các cựu du học sinh Vương quốc Anh, đặc biệt là những người được vinh danh tối nay, đều đang đóng góp tích cực cho Việt Nam trong lĩnh vực của mình.’

Vượt qua hàng trăm hồ sơ và quá trình đánh giá sát sao, nghiêm ngặt từ Hội đồng giám khảo, bốn quán quân đã được lựa chọn để vinh danh ở các hạng mục: Kinh doanh và Đổi mới; Văn hóa, Sáng tạo và Thể thao; Khoa học và Bền vững; Tác động Xã hội.

Giải thưởng Kinh doanh và Đổi mới được trao cho Tiến sĩ Lê Xuân Khoa, tốt nghiệp ngành Năng lượng tại Đại học Ulster.

Tiến sĩ Lê Xuân Khoa (ở giữa) là Quán quân của Hạng mục Kinh doanh và Đổi mới

Sinh ra và lớn lên tại một thành phố biển, Lê Xuân Khoa sớm chứng kiến những khó khăn mà nông dân, ngư dân phải đối mặt khi phương pháp làm lạnh truyền thống kém hiệu quả. Thất thoát sau thu hoạch không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của bà con. Những trăn trở đó đã thôi thúc anh tìm lời giải cho chính bài toán của quê hương mình.

‘Việt Nam luôn nằm trong tim tôi. Tôi thường tự hỏi mình phải làm gì cho đất nước, và tôi biết ơn quãng thời gian tại Vương quốc Anh đã giúp tôi biến câu hỏi ấy thành hiện thực’, anh chia sẻ.

Hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Đại học Ulster và tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Oxford, anh được tiếp cận môi trường học thuật đề cao tư duy hệ thống, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là khả năng chuyển hóa nghiên cứu thành ứng dụng thực tiễn.

Từ nền tảng đó, anh sáng lập VOX Cool – doanh nghiệp phát triển công nghệ “Cold Battery” (pin lạnh) kết hợp mô hình “Cooling-as-a-Service” (dịch vụ làm lạnh) nhằm cung cấp các giải pháp làm lạnh thân thiện với môi trường, chi phí hợp lý cho nông dân, ngư dân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong thời gian tới, Tiến sĩ Khoa đặt mục tiêu mở rộng công nghệ này trên khắp Việt Nam và khu vực ASEAN, góp phần giải quyết các thách thức về an ninh lương thực và khí hậu. Hành trình của anh là minh chứng cho thấy công nghệ làm lạnh đạt chuẩn quốc tế hoàn toàn có thể được phát triển tại Việt Nam, để phục vụ chính cộng đồng Việt Nam – đặc biệt là lực lượng nền tảng của nền kinh tế: nông dân và ngư dân.

Giải Văn hóa, Sáng tạo và Thể thao được trao cho Lương Ngọc Linh, cựu sinh viên Đại học Brighton.

Lương Ngọc Linh (thứ 2 từ phải sang) là Quán quân của Hạng mục Văn hóa, Sáng tạo và Thể thao

Theo học ngành Thiết kế và Minh họa Tiếp diễn tại Đại học Brighton với học bổng Chevening danh giá, Lương Ngọc Linh hiện là họa sĩ minh họa và tác giả tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tại Vương quốc Anh, ngoài những giờ học trên giảng đường, anh dành phần lớn cuối tuần để đến London – tham quan bảo tàng, nhà hát, phòng trưng bày và các không gian nghệ thuật công cộng. Chính sự tiếp xúc trực tiếp với một hệ sinh thái nghệ thuật phát triển đã mở ra cho anh khái niệm Inclusive Arts (Nghệ thuật Bao hàm) – giúp mọi khán giả, kể cả người khiếm thị, đều có thể tiếp cận và thưởng thức nghệ thuật.

‘London gần như trở thành người thầy của tôi, cho tôi thấy nghệ thuật có thể trao quyền và tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống con người’, anh Linh chia sẻ.

Trở về Việt Nam, anh sáng lập dự án Ear to Eye (Từ Tai đến Mắt), hỗ trợ khán giả khiếm thị tiếp cận nghệ thuật biểu diễn thông qua mô tả sân khấu, mô hình 3D và các phương pháp hỗ trợ chuyên biệt. Dự án đã nhận được sự đón nhận tích cực từ cộng đồng và đang từng bước hoàn thiện quy trình để có thể nhân rộng trong tương lai.

Giải Khoa học và Bền vững được trao cho Vũ Long, cựu sinh viên Đại học Bangor.

Vũ Long (ở giữa) là Quán quân của Hạng mục Khoa học và Bền vững

Vũ Long hiện là nhà khoa học bảo tồn và Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Các loài Nguy cấp (CBES). Lĩnh vực chuyên môn của anh là động vật biển có vú – một nhóm loài còn ít được nghiên cứu tại Việt Nam nhưng lại rất nhạy cảm trước các tác động của con người.

Trước đây, anh từng làm việc tại nhiều hệ sinh thái khác nhau trong nước, nhưng nhận thấy kiến thức và kỹ năng khi đó chưa đủ để giải quyết những vấn đề bảo tồn phức tạp tại Việt Nam. Chính vì vậy, anh lựa chọn theo học thạc sĩ tại Đại học Bangor – nơi nổi tiếng về đào tạo khoa học biển và tư duy phản biện. Anh cho biết môi trường học thuật tại đây đã mang lại cho anh sự tự tin để biến những dữ liệu còn hạn chế thành các hành động bảo tồn cụ thể.

‘Quãng thời gian học tập tại Vương quốc Anh giúp tôi nhận ra rằng, với tư cách là một nhà khoa học, mình cần làm nhiều hơn, dùng khoa học để đóng góp cho xã hội và hướng tới một tương lai bền vững’, anh Vũ Long chia sẻ tại lễ trao giải.

Sau khi trở về Việt Nam vào năm 2018, anh thành lập CBES với mục tiêu sử dụng bằng chứng khoa học để hỗ trợ chính sách và thúc đẩy phát triển bền vững. Một trong những dự án tiêu biểu là ‘Echo of the Dolphin’ (Tiếng vọng của cá heo) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về quần thể cá heo nguy cấp tại khu vực Cần Giờ.

Dự án nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Chương trình học giả Chevening, cho thấy sự kết nối bền chặt giữa mạng lưới cựu sinh viên Anh Quốc và các sáng kiến bảo tồn tại Việt Nam.

Giải Tác động Xã hội được trao cho Nguyễn Vân Anh, cựu sinh viên Đại học Westminster và Học viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE).

Nguyễn Vân Anh (ở giữa) là Quán quân của Hạng mục Tác động Xã hội

Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Học viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) với học bổng toàn phần, sau đó hoàn thành Thạc sĩ Quản trị tại Đại học Westminster, Nguyễn Vân Anh dành 17 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Anh. Quãng thời gian này đã giúp cô định hình tư duy lãnh đạo, tinh thần phụng sự và triết lý giáo dục gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Từ năm 2010, cô đồng sáng lập VietPro – mạng lưới kết nối chuyên gia, sinh viên Việt Nam tại Anh. Từ một sáng kiến cộng đồng, VietPro đã phát triển mạnh mẽ với gần 6.500 thành viên tại Anh và nhiều cựu thành viên đã về Việt Nam hoặc chuyển sang làm việc tại các nước khác, trở thành nơi các bạn trẻ có thể kết nối với các trí thức trẻ, các chuyên gia, lãnh đạo, doanh nhân, học hỏi lẫn nhau và cùng phát triển.

‘Tôi tốt nghiệp đúng vào thời điểm khủng hoảng tài chính, vì vậy tôi cùng cộng sự thành lập VietPro để hỗ trợ sinh viên và các bạn trẻ Việt Nam tìm kiếm cơ hội tại Vương quốc Anh’, cô cho biết.

Sáu năm sau khi trở về Việt Nam, cô tiếp tục theo đuổi sứ mệnh đóng góp cho giáo dục và cộng đồng. Trong hơn ba năm qua, cô giảng dạy tại VinUni và từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc chương trình Cố vấn và Hợp tác Doanh nghiệp cho 2 năm học, nơi cô đồng hành cùng sinh viên trên hành trình định hình tương lai nghề nghiệp. Cô kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng các sáng kiến trong giáo dục, nghiên cứu và cố vấn, nhằm khai phóng các tài năng trẻ cũng như các nhà lãnh đạo tương lai.

Tại lễ trao giải, các cá nhân được vinh danh đều bày tỏ niềm tự hào khi được ghi nhận bởi Study UK Alumni Awards. Họ cho biết hành trình học tập và sinh sống tại Vương quốc Anh đã giúp thay đổi tư duy, củng cố chuyên môn và mở ra nhiều cơ hội để đóng góp cho cộng đồng.

Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Alex Strugnell, nhận định: ‘Họ là minh chứng rõ ràng cho sự hợp tác hiệu quả giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.’ Ông cũng gửi lời chúc mừng tới các quán quân và ứng viên lọt vào chung kết, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào những tác động tiếp theo từ công việc của họ.

Tìm hiểu thêm về Giải thưởng Study UK Alumni Awards TẠI ĐÂY