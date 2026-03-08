Xác minh clip nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng ở Phú Quốc

TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh lớp 10 bị nhóm học sinh đánh hội đồng trên một đoạn đường vắng ở Phú Quốc. Ngành giáo dục địa phương cho biết đã nắm thông tin, đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh vụ việc.

Ngày 8/3, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, đã nhận được báo cáo từ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cụm đặc khu Phú Quốc, liên quan đến clip học viên bị đánh hội đồng lan truyền trên mạng xã hội ngày 7/3.

Nhóm thanh thiếu niên đánh hội đồng nam sinh ở Phú Quốc. (Ảnh: Cắt từ clip)



Theo báo cáo, nam sinh bị đánh trong clip được là T.L.K.L., lớp 10A2, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cụm đặc khu Phú Quốc.

Ngay sau khi nắm thông tin, lãnh đạo trung tâm đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm liên hệ với học viên để tìm hiểu tình hình, hướng dẫn gia đình đưa em đi giám định thương tích. Trung tâm cũng mời phụ huynh và học viên đến làm việc nhằm làm rõ vụ việc và phối hợp với cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra khi cần thiết. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh nguyên nhân.

Trước đó, chiều 7/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một học sinh bị nhóm bạn đánh tại một đoạn đường vắng ở Phú Quốc.

Hình ảnh trong clip cho thấy, nam sinh mặc áo thun trắng bị đánh ngã xuống đường, nằm bất động và liên tục bị bạn đá vào mặt. Dù có một số nữ sinh can ngăn, nhóm nam sinh vẫn tiếp tục hành hung nạn nhân.

Thậm chí, khi có người hô “có công an”, một nam sinh mặc áo đen vẫn lao vào đá mạnh vào mặt nạn nhân đang nằm trên đường.

Theo một số người dân tại Phú Quốc, vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều 7/3, tại khu vực gần nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Phú Quốc (khu phố 10, Dương Đông).