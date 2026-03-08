GS.TS Nguyễn Tiến Thảo: Học sinh đọc kỹ phương thức tuyển sinh của từng trường đại học

TPO - Tại Ngày Hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2026 do báo Tuổi trẻ tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội sáng 8/3, học sinh đặt câu hỏi băn khoăn, lo ngại về những thay đổi trong tuyển sinh ĐH 2026 sẽ làm giảm giá trị của chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, công nghệ số, hội nhập toàn cầu đang tái định hình mọi lĩnh vực. Những ngành nghề của hôm qua có thể không còn là trung tâm của ngày mai. Những nghề của ngày mai có thể chưa kịp xuất hiện trong sách giáo khoa hôm nay.

Những kỹ năng của hôm nay có thể chưa đủ cho thập kỷ tới. Vì thế, ngày hôm qua bạn đọc được gì, ngày hôm nay bạn đến gian hàng nào, trên tay bạn đang cầm tờ rơi gì, bạn đã ấp ủ ngành nghề từ ba năm trước đây hay đến giờ vẫn còn đang mông lung giữa xa lộ thông tin... thì hãy nhớ rằng các bạn không chỉ chọn một ngành học mà đang chọn một hành trình phát triển bản thân.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại ngày hội.

Các bạn không chỉ chọn một tấm bằng mà đang chọn một con đường để đi, một việc để làm, để yêu, để cống hiến, để phụng sự quốc gia.

Ông Thảo khuyên học sinh, không phải lo sợ khi mình không chọn theo ngành hot mà cần lắng nghe, trao đổi, đối thoại trực tiếp với đại diện các trường, từ đó có quyết định phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện của bản thân. Học sinh hãy tự tin nghiêm túc và trách nhiệm với lựa chọn của mình.

“Lựa chọn của bạn ngày hôm nay để chuẩn bị cho một hành trình. Cánh cửa đại học không phải là điểm đến cuối cùng mà là bệ phóng. Ở giảng đường đại học đó bạn sẽ học cách tư duy phản biện, học cách hợp tác, học cách sáng tạo, học cách thất bại và đứng dậy mạnh mẽ hơn", GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nói.

Băn khoăn giá trị chứng chỉ ngoại ngữ

Mở đầu chương trình tư vấn, một học sinh lớp 12 tại Hà Nội đặt câu hỏi khi có chứng chỉ ngoại ngữ có được miễn thi tốt nghiệp hay không và khi miễn thi tốt nghiệp THPT thì chứng chỉ đó được quy đổi để thay thế môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển hay không?

Trả lời nội dung này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh, học sinh cần tra cứu danh mục các loại chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đã được Bộ GD&ĐT cho phép sử dụng để miễn thi tốt nghiệp. Bộ cũng quy định, mức điểm cụ thể mới được miễn thi, không phải có chứng chỉ là được do đó học sinh cần phải nghiên cứu kỹ quy định.

Cũng theo ông Thảo, việc miễn thi chỉ áp dụng để thí sinh được xét tốt nghiệp THPT. Còn việc có sử dụng chỉ ngoại ngữ để thay thế môn thi ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hay không phải theo quy định của từng cơ sở giáo dục ĐH. Phụ huynh, thí sinh cần đọc thông tin tuyển sinh của các trường để nắm chắc quy định. Có trường sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi xét tuyển không cần điểm thi nhưng có trường vẫn dùng điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh để xét tuyển.

Qua tham khảo, lắng nghe ý kiến các trường ĐH, Bộ GD&ĐT chỉ đưa ra quy định chung như việc quy đổi điểm ra thang điểm 10 và theo 5 mức khác nhau. Các trường sẽ xây dựng thang quy đổi cụ thể và công bố để học sinh nắm được.

Có học sinh đặt câu hỏi, năm nay chứng chỉ IELTS có thể vừa quy đổi vừa có thể cộng điểm thưởng hay không? Đại diện các trường ĐH khẳng định, quy chế của Bộ GD&ĐT không cho phép song song cả hai.

PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương khuyên học sinh có thể sử dụng chứng chỉ để miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đồng thời vẫn dự thi để sử dụng điểm thi nhằm xét tuyển đại học.

Bởi vì hiện có trường chấp nhận sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thay thế một môn trong tổ hợp xét tuyển, nhưng cũng có trường không chấp nhận. Để tăng cơ hội, thí sinh vẫn nên vừa xin miễn, vừa thi để có thể tùy yêu cầu của từng trường đại học mà sử dụng kết quả trong xét tuyển.

Bà Hiền cho biết, Trường Đại học Ngoại thương và một số cơ sở đại học khác có thể kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với các chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế hoặc các chứng chỉ đánh giá năng lực, tư duy của một số cơ sở đại học ở Việt Nam.

“Tuy nhiên học sinh cần lưu ý năm 2026, dù sử dụng phương thức xét tuyển nào thì tổng điểm thi tốt nghiệp THPT tối thiểu vẫn phải đạt 15 điểm", bà Hiền cho biết.

Đại học Ngoại thương tiếp tục sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm xét tuyển. Ngoài ra, trường tiếp tục xét học bạ vì thấy đây là căn cứ tốt để tuyển sinh. Tuy nhiên, điều kiện là thí sinh vẫn phải đạt 24 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp.

Khung quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ của ĐH Ngoại thương năm nay cũng có sự thay đổi. Năm ngoái, trường chỉ quy đổi 4 mức, năm nay Bộ GD&ĐT yêu cầu phải quy đổi thành 5 mức điểm.