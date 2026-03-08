Điểm mới tuyển sinh Quân đội năm 2026

TPO - Ngày 8/3, Đại tá Đỗ Thành Tâm, thư ký Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết năm 2026, các trường quân đội có thêm phương thức tuyển sinh là xét theo điểm kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Đại tá Đỗ Thành Tâm chia sẻ, theo quy định của Bộ Quốc phòng, để dự tuyển vào các trường quân đội, tất cả thí sinh dù là nam hay nữ đều phải trải qua vòng sơ tuyển.

Thời gian sơ tuyển từ 10/2 và kết thúc ngày 15/4. Thí sinh có thể đến Ban chỉ huy quân sự ở các xã, phường, đặc khu để đăng ký sơ tuyển. Điều kiện là thí sinh phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn: chính trị, sức khoẻ, đã tốt nghiệp THPT và độ tuổi không quá 21 (riêng quân nhân xuất ngũ không quá 23). Trong đó, ông lưu ý, tiêu chuẩn sức khoẻ rất quan trọng.

Về phương thức tuyển sinh, năm 2025, các trường quân đội sử dụng 3 phương thức gồm: xét tuyển thẳng, bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TPHCM, xét điểm thi tốt nghiệp. Năm 2026, bổ sung thêm phương thức xét dựa theo điểm bài thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Thí sinh tìm hiểu thông tin về tuyển sinh ĐH năm 2026 (ảnh: Danh Khang)

Kỳ thi đánh giá năng lực hiện nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh. Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức vào tuần 3, tháng 6 tới tại Hà Nội, Khánh Hoà và Đồng Nai. Kỳ thi sẽ được mở rộng quy mô khi cần thiết.

Cấu trúc bài thi gồm có 3 phần gồm: Toán học và xử lý dữ liệu; Văn học và ngôn ngữ, Khoa học hoặc tiếng Anh.

Trong đó, Toán học và xử lý dữ liệu gồm 50 câu hỏi, 50 điểm. Thí sinh làm bài trong thời gian 80 phút.

Văn học và ngôn ngữ gồm 50 câu hỏi, 50 điểm. Thí sinh làm bài trong thời gian 55 phút.

Ở phần 3, thí sinh có quyền lựa chọn thi Khoa học hoặc tiếng Anh. Trong khoa học, có tổ hợp kiến thức Lý – Hoá, Hoá – Sinh, Lý – Sinh, Sử - Địa. Bài thi gồm 50 câu hỏi.

Bài thi tiếng Anh cũng gồm 50 câu hỏi với 50 điểm.

Tổng điểm các bài thi là 150 điểm, mỗi phần tối đa 50 điểm. Kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 sẽ được các trường quân đội sử dụng kết hợp với các phương thức xét tuyển khác.

Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đạt chuẩn. Bài thi được chấm tự động bằng phần mềm đánh giá năng lực, kết quả hiển thị ngay trên màn hình sau khi thí sinh hoàn thành bài hoặc hết thời gian làm bài.

Đại tá Đỗ Thành Tâm nói thêm, thí sinh có thể sử dụng 1 trong 4 phương thức để xét tuyển hoặc cả 4 phương thức. Hệ thống sẽ sử dụng kết quả cao nhất để xét tuyển, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.Thí sinh lưu ý, để dự được kỳ thi đánh giá năng lực, phải đủ điều kiện, sơ tuyển mới được dự thi.

Lưu ý thí sinh dự tuyển vào các trường Công an

Trung tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an - cho biết năm 2026, thí sinh xét tuyển vào các trường công an nhân dân sẽ đăng ký tại công an xã, phường từ ngày 15/3 đến 15/4.

Sau ngày 15/4, tiếp tục với đơn vị sơ tuyển cấp xã, phường để hoàn thiện hồ sơ, kê khai lý lịch, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, học lực… để nhận kết quả đạt hoặc không đạt điều kiện sơ tuyển.

Tiếp đó, ngày 20/5, công an các địa phương sẽ hoàn thiện công tác sơ tuyển và nộp hồ sơ về các trường để tổ chức thi. Năm 2026, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21/6.

Về phương thức tuyển sinh, năm 2026 các trường công an sẽ có 3 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế, xét kết hợp bài thi đánh giá của Bộ Công an và chứng chỉ quốc tế; xét kết hợp bài thi đánh giá của Bộ Công an với điểm thi tốt nghiệp THPT.