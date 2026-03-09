Hưng Yên phát động chương trình 'Vũ Đài Trí Tuệ' - nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh niên

Chiều 5/3 tại Hưng Yên, Tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp cùng Hệ sinh thái giáo dục Edutalk, trung tâm ngoại ngữ ClassUp & IELTS Mentor tổ chức lễ phát động chương trình nâng cao năng lực tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, đồng thời chính thức khởi động cuộc thi học thuật “Vũ đài trí tuệ – Hưng Yên’s High School Battle” dành cho học sinh khối 10 & 11 THPT.

Chương trình có sự tham gia của đại diện Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, đại diện các trường THPT trên địa bàn cùng các đơn vị giáo dục & đơn vị vận hành sự kiện Giang Sơn Event & Activation.

Chương trình quy mô lớn thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong thanh niên

Theo Ban tổ chức, “Vũ đài trí tuệ – High School Battle” là một gameshow đấu trí dành cho học sinh THPT, nơi các đội thi từ các trường sẽ tranh tài bằng kiến thức, ngoại ngữ và khả năng làm việc nhóm.

Khác với những cuộc thi tiếng Anh truyền thống, chương trình được thiết kế như một sân chơi trí tuệ mang tính sân khấu hóa, kết hợp giữa kiến thức học thuật với các thử thách sáng tạo nhằm giúp học sinh vận dụng tiếng Anh trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học, xã hội, tư duy logic và kỹ năng giao tiếp.

Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên Thiệu Minh Quỳnh phát động chương trình. Ảnh: BTC

Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần tạo ra một phong trào học tiếng Anh năng động trong học sinh THPT, đồng thời giúp các em phát triển nhiều kỹ năng quan trọng như:

● Tư duy phản biện

● Khả năng giao tiếp và trình bày bằng tiếng Anh

● Kỹ năng làm việc nhóm

● Khả năng giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tiễn

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ được triển khai qua nhiều giai đoạn gồm vòng trường, vòng tỉnh và chung kết, thu hút hàng nghìn học sinh lớp 10 và 11 tham gia.

ClassUp đồng tổ chức và kiến tạo mô hình học tập kết hợp công nghệ

Một điểm đặc biệt của chương trình năm nay là sự tham gia trực tiếp của ClassUp với vai trò đơn vị đồng tổ chức xây dựng và triển khai toàn bộ cấu trúc học thuật của cuộc thi.

Theo đại diện ban tổ chức, ClassUp không chỉ tham gia ở khâu tổ chức mà còn thiết kế hệ thống nội dung, công cụ thi đấu và nền tảng công nghệ phục vụ chương trình.

Ở một số vòng thi, học sinh sẽ tham gia thử thách thông qua ứng dụng học tập của ClassUp, nơi các đội thi truy cập để trả lời câu hỏi, tham gia trận đấu trí tuệ và theo dõi kết quả theo thời gian thực.

Ảnh học sinh thi đấu trên ClassUp The Learning App

Mỗi trận đấu kéo dài khoảng 10 phút với 15 câu hỏi tiếng Anh thuộc nhiều lĩnh vực, thí sinh sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng để tham gia trực tiếp trên ứng dụng do ban tổ chức cung cấp.

Mô hình này giúp cuộc thi trở thành một hệ sinh thái học tập kết hợp online – offline, nơi học sinh vừa thi đấu trên sân khấu vừa luyện tập và hoàn thành thử thách trên nền tảng số.

ClassUp: Thiết kế lại trải nghiệm học tập cho thế hệ học sinh mới

ClassUp hướng tới việc tạo ra một trải nghiệm học tập hiện đại và hấp dẫn hơn cho học sinh. Theo định hướng phát triển của nền tảng này, việc học cần được thiết kế lại để học sinh không còn học trong trạng thái bị ép buộc mà thay vào đó là cảm giác được khám phá, tiến bộ và ghi nhận thành quả mỗi ngày.

ClassUp áp dụng nhiều phương pháp học tập mới như:

● Trực quan hóa kiến thức bằng hình ảnh, video và slide sinh động

● Biến bài tập thành các thử thách tương tác giống gameshow

● Ghi nhận và hiển thị rõ ràng từng bước tiến bộ của người học

Mục tiêu của nền tảng là biến mỗi phút học tập trở thành một trải nghiệm đáng giá, nơi học sinh cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân thay vì chỉ học vì áp lực điểm số.

“Vũ đài trí tuệ – High School Battle” được xem là một trong những dự án tiêu biểu của ClassUp nhằm hiện thực hóa triết lý giáo dục này.

Kỳ vọng tạo ra sân chơi học thuật quy mô lớn tại Hưng Yên

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được triển khai tại nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh, với hàng nghìn học sinh tham gia vòng loại.

Mỗi trường sẽ lựa chọn một đội xuất sắc đại diện tham gia vòng thi cấp tỉnh, trước khi tìm ra đội vô địch của toàn tỉnh.

Đại diện các trường THPT đăng kí tham gia chương trình

Bên cạnh giải thưởng tiền mặt, các đội thi đạt thành tích cao còn nhận được học bổng đào tạo ngoại ngữ từ các chương trình của ClassUp và IELTS Mentor, góp phần hỗ trợ học sinh tiếp tục phát triển năng lực tiếng Anh trong tương lai.

Với sự kết hợp giữa tổ chức của Tỉnh đoàn, công nghệ giáo dục ClassUp và hệ sinh thái đào tạo ngoại ngữ, chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành một sân chơi học thuật thường niên dành cho học sinh THPT, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập cho thế hệ trẻ Hưng Yên.