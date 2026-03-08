Linearthinking – phương pháp được nhiều thủ khoa, á khoa đại học tin tưởng

Những cá nhân xuất sắc đạt 9.0 IELTS, thủ khoa, á khoa các đại học danh tiếng đã chia sẻ xoay quanh chủ đề “Học đúng phương pháp để có một năm mới rực rỡ” thông qua buổi giao lưu trực tuyến chiều 5-3 ở TP.HCM.

Cần phương pháp học tư duy, chọn lọc để không bị “bơi”

Làm thế nào để bạn trẻ có phương pháp học tập hiệu quả, từ đó vừa đảm bảo thành tích học giỏi vừa có thêm thời gian chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần chính mình, người thân, vừa có thể trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng mềm… tăng lợi thế cạnh tranh trước thời đại AI (Trí tuệ nhân tạo) đang trỗi dậy mạnh mẽ?

Các gương mặt khách mời là thủ khoa, á khoa ĐH tại buổi chia sẻ về phương pháp học hiệu quả của báo Thanh Niên chiều 5-3 - Ảnh: T.N.

Theo nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh (9.0 IELTS và từng tốt nghiệp Á khoa Sư phạm Anh Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), từ lớp 6 chị đã được cha mình dạy "kiến thức rất nhiều nên chắc chắn sẽ quên, luôn cần cô đọng lại". Mỗi năm học, chị đều có 1 quyển sổ để vào hè ngồi tự tóm gọn lại kiến thức nền tảng cho các môn học chính, nhờ vậy chị vừa có thể nhớ lâu vừa không phải mất nhiều thời gian khi muốn dò, ôn kiến thức.

Tuy là cựu học sinh chuyên văn nhưng trước đây chị Như Quỳnh thi đậu cả khoa tiếng Anh Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (khối D) và ngành khoa học máy tính Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (khối A1). Chị nhận ra muốn thi cử tốt thì phải xem học tập như chặng đường dài, cần bồi dưỡng nền tảng từ từ. Ngoài ra, cần học có tư duy, phải biết cách chọn lọc để không bị “bơi” trong biển kiến thức. Chị nhấn mạnh, thời gian học không quan trọng bằng phương pháp học.

Chẳng hạn chị Như Quỳnh cho biết nhiều bạn trẻ chỉ học thuộc mẹo, luyện nhiều đề để "sống sót" qua các kỳ thi IELTS cũng như những kỳ thi tiếng Anh khác. Theo chị, khó ai học mẹo mà có thể đạt kết quả cao. Cách duy nhất để đạt kết quả tốt là hình thành phương pháp học tiếng Anh đúng và logic. Khi học, người học cần có các tư duy như tư duy chọn lọc, biết cần học cái gì trước, cái gì sau; tư duy hệ thống hóa, nhìn thấy được mối liên hệ giữa các kiến thức. “Đơn cử trong hệ phương pháp Linearthinking có một phương pháp là "hệ thống hóa", nên tạo sơ đồ tư duy khi học, để học nhanh hơn, hệ thống hóa kiến thức, ghi nhớ lâu”, chị chia sẻ.

Nhờ Linearthinking, ở DOL English có ba giáo viên đạt 9.0 IELTS và hàng ngàn học viên đạt 7.0 IELTS trở lên - Ảnh: Đ.AN

Tương tự, thạc sĩ TESOL Trần Anh Khoa (tốt nghiệp Á khoa ngôn ngữ Anh Trường ĐH KHXH&NV ĐH Quốc gia TP.HCM, từng đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh và đạt IELTS 9.0 năm 2024) chia sẻ phương pháp học tập ngoại ngữ hiệu quả của anh là tư duy Simplify (đơn giản hóa) trong hệ phương pháp Linearthinking. Anh cho biết đây là phương pháp hiệu quả để cải thiện nhanh, hiệu quả kỹ năng đọc ngay cả khi lượng từ vựng chưa đủ để hiểu hết từ vựng trong bài.

Vừa học y, vừa hoạt động cộng đồng, học ngoại ngữ… Làm sao đủ thời gian?

Bạn Trần Đức Tài (thủ khoa khối B duy nhất toàn quốc với điểm tuyệt đối 30/30, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM) tiết lộ đúng là có những thời gian bạn tập trung giải đề, nhưng bạn sẽ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian ăn uống, ngủ nghỉ hoặc thậm chí đi chơi để "tạm quên đi áp lực trước mắt, dành một chút thời gian cho riêng mình, để tránh khiến bản thân rơi vào tình cảnh kiệt quệ".

Đặc thù ngành học khá khắc nghiệt nhưng Đức Tài vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tham gia các sự kiện cộng đồng của khoa, trường. ''Trường của tôi tuần nào cũng thi nên gần như ngày nào tôi cũng phải tập trung cao độ để ôn thi. Nhưng tôi vẫn đi học thêm IELTS ba buổi tối mỗi tuần ở DOL English. Lịch trình dày đặc là vậy nhưng tôi nghĩ điều quan trọng vẫn là mình biết cách phân chia thời gian và sắp xếp mức độ ưu tiên, chọn đúng phương pháp học”, Tài nói.

“Linearthinking theo tôi là một phương pháp học tiếng Anh hiệu quả. Cái hay của phương pháp này là có một lộ trình khoa học, bài bản. Vì vậy người học sẽ khai thác được tiềm năng vốn có để áp dụng thường xuyên, chuẩn chỉnh trong việc học và nhờ đó rút ngắn đáng kể thời gian dụng công suy nghĩ, học tập nhưng không hề làm giảm chất lượng kiến thức hay kết quả thi”, Đức Tài chia sẻ dưới góc nhìn của một học viên ở DOL English và có cơ hội sử dụng thường xuyên phương pháp trên.

Bạn Trần Đức Tài đã chọn học ở DOL English vì tin tưởng vào phương pháp Linearthinking - Ảnh: NVCC

Linearthinking là một hệ phương pháp học tiếng Anh tư duy, được người Việt thiết kế riêng cho người Việt với sự kết hợp giữa tư duy toán học, kỹ thuật siêu trí nhớ và nghiên cứu về ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ lên việc học tiếng Anh. Phương pháp được phát triển bởi các cựu học sinh chuyên toán và chuyên văn Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) và đồng thời là những người đồng sáng lập DOL English.