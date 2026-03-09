FPT ra mắt 5 chương trình đào tạo công nghệ chiến lược, dự kiến tuyển 1.000 sinh viên

Các chương trình mới của Tập đoàn FPT dự kiến bắt đầu tuyển sinh từ tháng 3-2026, được triển khai đồng loạt tại 5 thành phố trọng điểm là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai và Cần Thơ.

Lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo giữa Cranes Varsity và FPT

Ngày 7/3, tại TPHCM, Tập đoàn FPT công bố triển khai 5 chương trình đào tạo quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, dự kiến tuyển sinh khoảng 1.000 sinh viên ngay trong năm 2026.

Các chương trình được xây dựng thông qua hợp tác giữa FPT với hai đối tác quốc tế là Jetking và Cranes Varsity (Ấn Độ). Đây là bước đi nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mũi nhọn tại Việt Nam.

Theo đó, 5 chương trình đào tạo gồm: AI Chip (thiết kế vi mạch bán dẫn), AI Agent (trợ lý trí tuệ nhân tạo), UAV (thiết bị bay không người lái), Data Science (khoa học dữ liệu) và Cyber Security (an ninh mạng). Các lĩnh vực này đang có nhu cầu nhân lực lớn trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Chương trình đào tạo kéo dài từ 12 đến 24 tháng, áp dụng mô hình học theo dự án (Project-based Learning), cho phép sinh viên thực hành trực tiếp trên các hệ thống và thiết bị công nghệ hiện đại. Người học cũng có cơ hội nhận chứng chỉ quốc tế có giá trị tại nhiều quốc gia.

Theo kế hoạch, các chương trình sẽ bắt đầu tuyển sinh từ tháng 3/2026 và triển khai tại 5 thành phố gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai và Cần Thơ. Trong năm đầu tiên, quy mô đào tạo dự kiến đạt khoảng 1.000 sinh viên.

Đại diện FPT cho biết, việc triển khai các chương trình đào tạo công nghệ chiến lược nhằm góp phần giải bài toán thiếu hụt nhân lực trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, an ninh mạng và khoa học dữ liệu, đồng thời thúc đẩy năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam trong kỷ nguyên số.