Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

FPT ra mắt 5 chương trình đào tạo công nghệ chiến lược, dự kiến tuyển 1.000 sinh viên

Nguyễn Dũng

Các chương trình mới của Tập đoàn FPT dự kiến bắt đầu tuyển sinh từ tháng 3-2026, được triển khai đồng loạt tại 5 thành phố trọng điểm là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai và Cần Thơ.

le-ky-ket-hop-tac-giua-cranes-varsity-va-fpt.jpg
Lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo giữa Cranes Varsity và FPT

Ngày 7/3, tại TPHCM, Tập đoàn FPT công bố triển khai 5 chương trình đào tạo quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, dự kiến tuyển sinh khoảng 1.000 sinh viên ngay trong năm 2026.

Các chương trình được xây dựng thông qua hợp tác giữa FPT với hai đối tác quốc tế là Jetking và Cranes Varsity (Ấn Độ). Đây là bước đi nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mũi nhọn tại Việt Nam.

Theo đó, 5 chương trình đào tạo gồm: AI Chip (thiết kế vi mạch bán dẫn), AI Agent (trợ lý trí tuệ nhân tạo), UAV (thiết bị bay không người lái), Data Science (khoa học dữ liệu) và Cyber Security (an ninh mạng). Các lĩnh vực này đang có nhu cầu nhân lực lớn trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Chương trình đào tạo kéo dài từ 12 đến 24 tháng, áp dụng mô hình học theo dự án (Project-based Learning), cho phép sinh viên thực hành trực tiếp trên các hệ thống và thiết bị công nghệ hiện đại. Người học cũng có cơ hội nhận chứng chỉ quốc tế có giá trị tại nhiều quốc gia.

Theo kế hoạch, các chương trình sẽ bắt đầu tuyển sinh từ tháng 3/2026 và triển khai tại 5 thành phố gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai và Cần Thơ. Trong năm đầu tiên, quy mô đào tạo dự kiến đạt khoảng 1.000 sinh viên.

Đại diện FPT cho biết, việc triển khai các chương trình đào tạo công nghệ chiến lược nhằm góp phần giải bài toán thiếu hụt nhân lực trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, an ninh mạng và khoa học dữ liệu, đồng thời thúc đẩy năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Nguyễn Dũng
#FPT #đào tạo công nghệ #chương trình quốc tế #AI #an ninh mạng #dữ liệu #tuyển sinh

Cùng chuyên mục