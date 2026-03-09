Quỹ học bổng Access by IELTS ARENA hoàn thành giai đoạn 1 với 2.000 suất học bổng năm 2025

Quỹ học bổng Access by IELTS ARENA chính thức công bố hoàn thành giai đoạn 1 của chương trình với hơn 2.000 suất học bổng IELTS được trao tới học sinh, sinh viên trên toàn quốc trong năm 2025. Kết quả này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục tiếng Anh chất lượng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

2.000 suất học bổng được trao trên phạm vi toàn quốc

Được triển khai từ đầu năm 2025, Quỹ học bổng Access by IELTS ARENA hướng tới mục tiêu hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh có thành tích học tập tốt và những cá nhân có định hướng phát triển học thuật, nghề nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực tiếng Anh.

Sau 6 tháng triển khai, chương trình đã trao hơn 2.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nghệ An, Cần Thơ và các địa phương khác.

Miss World Việt Nam 2024 - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và ông Nguyễn Thái Bình Dương - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần giáo dục quốc tế IELTS ARENA và trao học bổng cho các sinh viên ưu tú

Danh sách học sinh nhận học bổng (bao gồm họ tên và trường đang theo học) được công bố công khai trên hệ thống thông tin chính thức của chương trình nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quá trình xét duyệt và triển khai.

Quy trình tuyển chọn được thực hiện theo các bước: tiếp nhận hồ sơ, đánh giá học lực và hoàn cảnh, thẩm định tiêu chí phù hợp và phê duyệt theo từng đợt. Các tiêu chí xét duyệt tập trung vào năng lực học tập, tinh thần cầu tiến và mục tiêu sử dụng chứng chỉ IELTS cho định hướng học tập, nghề nghiệp lâu dài.

Học bổng đi kèm chương trình đào tạo chuẩn hóa

Không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính, các suất học bổng trong giai đoạn 1 được thiết kế đi kèm lộ trình đào tạo bài bản, hệ thống giáo trình chuẩn hóa và đội ngũ giảng viên chuyên môn cao.

Học viên tham gia chương trình được xây dựng lộ trình cá nhân hóa theo trình độ đầu vào, được theo dõi tiến độ định kỳ và tham gia các buổi định hướng phương pháp học, kỹ năng làm bài thi cũng như chiến lược nâng band điểm.

Theo đại diện IELTS ARENA, mục tiêu của chương trình không chỉ là giúp học viên đạt điểm số IELTS mong muốn mà còn hình thành nền tảng học thuật bền vững, góp phần mở rộng cơ hội xét tuyển đại học, học bổng quốc tế và môi trường làm việc có yếu tố toàn cầu.

Nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Việc hoàn thành hơn 2.000 suất học bổng trong năm 2025 được xem là bước nền quan trọng để chương trình tiếp tục mở rộng quy mô trong thời gian tới.

Ban lãnh đạo IELTS ARENA và Đại diện Trường Đại học Phenikaa cùng các đơn vị tham gia tại lễ tổng kết Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè Xanh 2025.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Access by IELTS ARENA dự kiến triển khai giai đoạn 2 trong năm 2026 với mục tiêu phát hành 3.000 suất học bổng, tăng 50% so với giai đoạn 1.

Bên cạnh việc mở rộng số lượng, chương trình sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tối ưu hệ thống quản lý học tập và đẩy mạnh hoạt động cố vấn nhằm gia tăng hiệu quả đầu ra cho học viên.

Thông tin chi tiết về kế hoạch giai đoạn 2, tiêu chí xét duyệt và hướng dẫn đăng ký sẽ được cập nhật trên landing page chính thức của IELTS ARENA trong thời gian tới.

Cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, năng lực tiếng Anh ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với học sinh, sinh viên Việt Nam. Thông qua Quỹ học bổng Access, IELTS ARENA khẳng định cam kết đồng hành cùng người học, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ và mở rộng cơ hội phát triển trong môi trường học tập và nghề nghiệp toàn cầu.

Việc hoàn thành giai đoạn 1 với 2.000 suất học bổng là dấu mốc quan trọng, đồng thời là tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo của chương trình trong năm 2026 và các năm tiếp theo.