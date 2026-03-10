Trường THCS chất lượng cao Hà Nội được xét học bạ để tuyển sinh

TPO - Hà Nội dự kiến cho phép các trường THCS chất lượng cao xét tuyển theo kết quả học tập cấp tiểu học hoặc đánh giá năng lực học sinh để tuyển sinh lớp 6 cho năm học tới.

Ngày 10/3, thông tin về tuyển sinh đầu cấp của UBND Thành phố cho thấy, tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027 có sự đổi mới đặc biệt so với những năm trước.

Cụ thể, thay vì phân tuyến như trước đây, Hà Nội sẽ tuyển sinh với phương thức "xét tuyển theo nơi cư trú" của học sinh trên địa bàn xã, phường nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh.

Phương án tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 được thực hiện trên nguyên tắc “đưa trường học đến gần học sinh” bằng việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo AI trong việc phân tuyến tuyển sinh đảm bảo khoa học, hợp lý; tăng cường xác thực dữ liệu dân cư quốc gia qua ứng dụng VNeID làm đảm bảo tính minh bạch, khách quan, chính xác.

Học sinh dự bài kiểm tra đánh giá năng lực để tuyển vào lớp 6 một trường THCS tại Hà Nội.

Riêng đối với các trường THCS chất lượng cao như: THCS Thanh Xuân, THCS Cầu Giấy, THCS Nam Từ Liêm, THCS Lê Lợi, THCS Chu Văn An (Long Biên)… trường tư thục và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu sẽ thực hiện phương thức xét tuyển theo tiêu chí sử dụng kết quả học tập, kết quả rèn luyện cấp tiểu học hoặc kết quả đánh giá năng lực học sinh theo các hình thức: hỏi-đáp, viết, thuyết trình...

Căn cứ điều kiện thực tiễn, các trường THCS báo cáo kế hoạch tuyển sinh trình UBND xã, phường phê duyệt. Xã, phường quy định hình thức đánh giá năng lực học sinh (nếu có) bảo đảm việc tuyển sinh thực hiện công bằng, khách quan, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Những năm trước, đa số các trường THCS chất lượng cao của Hà Nội kết hợp song song xét hồ sơ học bạ tiểu học kết hợp với thực hiện bài kiểm tra, đánh giá năng lực các môn để tuyển sinh đầu vào lớp 6.

Riêng Trường THCS Cầu Giấy, THCS Nam Từ Liêm từ năm ngoái đã bỏ hình thức xét tuyển hồ sơ, học bạ tiểu học. Thay vào đó, trường này chỉ thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh để tuyển sinh đầu vào.

Kỳ thi đánh giá năng lực thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, đối với tuyển sinh đầu cấp, địa phương thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện chủ trương đảm bảo cơ hội công bằng, bình đẳng cho mọi người, đáp ứng nhu cầu xã hội, huy động tối đa các nguồn lực xã hội trong việc đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện phát triển các cơ sở giáo dục tư thục nhằm giảm tải ngân sách nhà nước và hệ thống cơ sở giáo dục công lập.

Hà Nội cũng sẽ tăng cường định hướng giáo dục nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi hoàn thành chương trình THCS; tạo mọi điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục tư thục; tập trung tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh bằng nhiều giải pháp để tăng tỉ lệ học sinh tham gia học nghề, đảm bảo hiệu quả công tác phân luồng sau cấp THCS.