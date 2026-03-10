Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO: Nuôi dưỡng tư duy STEM từ Toán đời sống

TPO - Sau ba đợt thi ở Vòng Sơ loại, Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO ghi nhận một “đường cong tiến bộ” rõ rệt. Học sinh không chỉ tham gia đông hơn mà còn làm bài đúng chuẩn hơn – đọc hiểu chính xác, suy luận logic, kiểm tra kết quả và trình bày gọn. Cuộc thi đang chuẩn bị bước sang các vòng thi trực tiếp khu vực và quốc gia. Các nhà trường và thầy cô giáo coi AIMO như một hoạt động học thuật chất lượng nhằm phát hiện, nuôi dưỡng năng lực Toán học – nền tảng quan trọng cho khoa học và công nghệ, hỗ trợ học sinh hội nhập quốc tế.

Một đường cong tiến bộ: học sinh đang “học thật” theo đúng bản chất Toán học

Dữ liệu tổng hợp cho thấy điểm trung bình toàn kỳ thi tăng đều qua ba đợt sơ loại. Điều này phản ánh hiệu ứng “thích nghi học thuật”: học sinh quen dần với dạng bài tư duy, đồng thời cải thiện kỷ luật làm bài (đọc kỹ – trả lời gọn – tự kiểm tra).

Trong bối cảnh giáo dục định hướng năng lực, sự tiến bộ này có ý nghĩa quan trọng: học sinh học cách suy nghĩ, lập luận, không chỉ học để thuộc công thức.

ảnh: AIMO và định hướng quốc gia: Toán học – Tiếng Anh – Nhân lực chất lượng cao.

ảnh: Xu hướng điểm trung bình toàn kỳ thi AIMO qua 3 đợt sơ loại.

ảnh 3. So sánh điểm trung bình theo từng khối qua 3 đợt sơ loại.

Giai đoạn vàng của tư duy logic và sáng tạo

Ở Đợt 3, nhóm tiểu học tiếp tục tạo dấu ấn, đặc biệt khối 5 có điểm trung bình cao nhất. Ở lứa tuổi này, học sinh có lợi thế về quan sát – tưởng tượng – linh hoạt trong cách tiếp cận. Nếu được hướng dẫn đúng, các em phát triển nhanh các năng lực nền tảng của tư duy STEM đó là, nhận diện quy luật, suy luận, thử nghiệm phương án và kiểm tra lại kết quả.

Toán học là nền tảng của khoa học và công nghệ

Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO khuyến khích học sinh tiếp cận các bài toán gắn bối cảnh đời sống (thời gian, tối ưu, quy luật, hình học trực quan…), từ đó rèn chuỗi năng lực: đọc hiểu – chọn thông tin đúng – lập kế hoạch giải – kiểm tra kết quả. Đây chính là “xương sống” của tư duy STEM và là nền tảng cho các lĩnh vực khoa học – công nghệ trong tương lai.

“Điều chúng tôi vui nhất không phải là điểm số, mà là thấy học sinh tiến bộ trong cách đọc đề và suy luận. Đó mới là giá trị lâu dài của việc học Toán.” – TS Đặng Minh Tuấn

Ở quy mô nhà trường, AIMO có thể được xem như một “bài đo tư duy” bổ sung: giúp thầy cô nhìn rõ học sinh mạnh/yếu ở đâu (đọc hiểu đề, suy luận, kiểm tra), từ đó thiết kế CLB tư duy hoặc lộ trình bồi dưỡng nhóm tiềm năng.

Toán bằng tiếng Anh là cầu nối để học sinh hội nhập quốc tế

Một điểm đặc biệt của AIMO là tăng cường kỹ năng đọc hiểu học thuật thông qua đề bài và thuật ngữ Toán học bằng tiếng Anh. Khi trường học triển khai tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, Toán bằng tiếng Anh không chỉ là “dịch đề”, mà là rèn năng lực đọc – hiểu – diễn đạt theo chuẩn học thuật, giúp học sinh sớm hình thành năng lực công dân toàn cầu.

Để hỗ trợ nhà trường triển khai có lộ trình, Ban tổ chức gợi ý khung M1–M3: Từ khởi động (English-supported Maths), tăng cường (Bilingual Maths Literacy) đến hội nhập (Math in English Pathway).

Thí sinh lưu ý khi chuẩn bị cho vòng thi trực tiếp khu vực và quốc gia

Có 3 vấn đề then chốt, thí sinh cần lưu ý:

Thứ nhất, thí sinh cần đọc hiểu chính xác yêu cầu, xác định dữ kiện cần – đủ, tránh suy diễn theo thói quen.

Thứ hai là cần giải quyết vấn đề theo bước lập kế hoạch, thử phương án, kiểm tra lại kết quả trước khi chốt đáp án.

Thứ ba là trả lời chuẩn mực gồm: đáp án gọn đúng định dạng; tránh viết kèm đơn vị, mô tả dài, ký hiệu thừa hoặc khoảng trắng.

Khi chuyển sang thi trực tiếp, kỷ luật học thuật càng quan trọng. AIMO mong muốn mỗi học sinh bước vào phòng thi với sự tự tin của người biết suy nghĩ, biết kiểm tra và biết trình bày đúng chuẩn.

Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO không chỉ là một kỳ thi, mà là một hành trình rèn tư duy logic – giải quyết vấn đề – sáng tạo – đọc hiểu học thuật bằng tiếng Anh.