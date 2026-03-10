Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Dự kiến bỏ chia khu vực, thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Linh
TPO - Hà Nội dự kiến sẽ bỏ phân chia 12 khu vực tuyển sinh. Mỗi thí sinh sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng bất kỳ vào lớp 10 THPT công lập. Đây là điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp dự kiến của Hà Nội, năm nay, tuyển sinh lớp 10 sẽ có một số điểm mới.

Thứ nhất, Hà Nội dự kiến bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập như mọi năm.

Thay và đó, học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh vào trường THPT công lập theo chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính, tăng cơ hội học tập cho học sinh, thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Thứ hai, Hà Nội dự kiến bỏ khu vực tuyển sinh như những năm trước. Học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ đảm bảo phù hợp với năng lực, điều kiện của học sinh, phụ huynh. Theo lý giải, việc bỏ khu vực tuyển sinh nhằm tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng của học sinh.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay đơn vị đã công bố môn thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sớm gồm 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Những năm trước, toàn thành phố Hà Nội chia làm 12 khu vực tuyển sinh lớp 10. Mỗi học sinh được lựa chọn 3 nguyện vọng vào các trường công lập, trong đó nếu chỉ chọn một nguyện vọng sẽ được chọn trường bất kỳ nhưng nếu chọn 2-3 nguyện vọng thì các nguyện vọng đều phải thuộc khu vực cư trú.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay đơn vị đã công bố môn thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sớm gồm 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ để học sinh, phụ huynh giảm tâm lý lo lắng, chờ đợi; các nhà trường chủ động kế hoạch tổ dạy học và ôn tập cho học sinh.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Hà Nội vẫn chưa chốt lịch thi. Trước thông tin, Hà Nội sẽ bỏ phân chia khu vực tuyển sinh như cũ, trong khi chưa có phương án mới khiến nhiều học sinh, phụ huynh thấp thỏm.

Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô về giáo dục lớn nhất cả nước với tổng số 2.954 trường mầm non, phổ thông, với hơn 2,3 triệu học sinh, hơn 129.000 giáo viên.

Trong đó, bậc THPT có hơn 120 trường công lập, hơn 100 trường tư thục và 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX); Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội.

