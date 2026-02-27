Đại học Duy Tân khẳng định vai trò lãnh đạo học thuật Du lịch trong Kỷ nguyên AI tại APacCHRIE Tokyo

Chuỗi hoạt động APacCHRIE Tokyo Symposium 2026 đã khép lại thành công tại Tokyo Midtown Yaesu (Nhật Bản) trong tháng 1/2026, đánh dấu một diễn đàn học thuật quan trọng về tương lai của Giáo dục Du lịch - Khách sạn trong bối cảnh Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Chuyển đổi Số đang tái định hình toàn bộ ngành dịch vụ toàn cầu. Sự kiện được tổ chức bởi APacCHRIE (Asia-Pacific Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education - Hiệp hội châu Á - Thái Bình Dương về Giáo dục Khách sạn, Nhà hàng và Tổ chức) với sự đăng cai của Đại học (ĐH) Ritsumeikan, một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu của Nhật Bản.

TS. Lê Nguyên Bảo - Giám đốc ĐH Duy Tân trình bày về vai trò của công nghệ và AI trong việc định hình lại ngành Du lịch và giáo dục tại Hội thảo chuyên đề “Tương lai ngành Du lịch và Giáo dục”

Trong khuôn khổ sự kiện, TS. Lê Nguyên Bảo, Giám đốc ĐH Duy Tân đã tham gia với tư cách diễn giả và thành viên lãnh đạo học thuật khu vực, trình bày những phân tích chiến lược về xu hướng phát triển Giáo dục Du lịch - Khách sạn trong kỷ nguyên AI, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn đổi mới đào tạo đi kèm AI tại Việt Nam.

AI, Chuyển đổi Số và tái cấu trúc Giáo dục Du lịch - Khách sạn

Hội thảo được khai mạc bằng bài phát biểu định hướng của Giáo sư Kaye Chon, nhà sáng lập APacCHRIE và Hiệu trưởng Trường Quản trị Du lịch - Khách sạn, thuộc ĐH Bách khoa Hồng Kông - một trong những cơ sở hàng đầu thế giới về đào tạo ngành Du lịch trên các bảng xếp hạng. GS.TS. Kaye Chon nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc dẫn dắt ngành Du lịch - Khách sạn vượt qua các thách thức công nghệ và xã hội trong thời đại AI tới đây.

Trong phiên trình bày về “The Future of Tourism and Hospitality Education” (Tương lai Giáo dục Du lịch và Khách sạn), TS. Lê Nguyên Bảo cùng các thành viên Ban điều hành APacCHRIE đã tập trung làm rõ tác động đa chiều của AI đối với ngành, bao gồm:

- cá nhân hóa trải nghiệm du khách,

- phân tích dữ liệu hành vi du lịch,

- hệ thống gợi ý dịch vụ thông minh,

- robot dịch vụ,

- ứng dụng thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR) trong đào tạo và trải nghiệm du lịch.

TS. Lê Nguyên Bảo - Giám đốc ĐH Duy Tân (ngoài cùng bên phải), TS. Nguyễn Công Minh - Trưởng Ban Sau Đại học, ĐH Duy Tân chụp hình lưu niệm với GS.TS. Kaye Chon, nhà sáng lập APacCHRIE và Hiệu trưởng Trường Quản trị Du lịch - Khách sạn, thuộc ĐH Bách khoa Hồng Kông

Theo TS. Lê Nguyên Bảo, AI đang trở thành một nền tảng năng lực của ngành Du lịch và Khách sạn hiện đại, song không thể thay thế hoàn toàn yếu tố con người, vốn là yếu tố cốt lõi của cảm nhận chất lượng dịch vụ. Do đó, giáo dục trong lĩnh vực này cần được tái cấu trúc theo hướng tích hợp sâu giữa công nghệ, thực hành và tư duy phát triển bền vững, trong đó:

- các phòng thí nghiệm AI,

- robot dịch vụ, và

- mô phỏng số

sẽ đóng vai trò trung tâm trong đào tạo.

Củng cố vai trò ĐH Duy Tân trong mạng lưới học thuật Du lịch khu vực

Ngày 24/1/2026, Phiên họp Ban điều hành APacCHRIE được tổ chức tại Tokyo đã ghi nhận những đóng góp nổi bật của các thành viên trong việc mở rộng ảnh hưởng học thuật và xã hội của tổ chức. Cuộc họp đồng thời cập nhật tiến độ chuẩn bị cho Hội thảo APacCHRIE 2026 tại Osaka, hiện đang được triển khai toàn diện với trọng tâm đi vào đổi mới dịch vụ, ứng dụng AI và phát triển bền vững.

Hội thảo đánh dấu một diễn đàn học thuật quan trọng về tương lai của Giáo dục Du lịch - Khách sạn trong bối cảnh Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Chuyển đổi Số đang tái định hình toàn bộ ngành dịch vụ toàn cầu

Trong lộ trình dài hạn của APacCHRIE, ĐH Duy Tân được xác định là đơn vị sẽ đăng cai Hội thảo APacCHRIE 2028 tại TP. Đà Nẵng, thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng học thuật quốc tế đối với năng lực tổ chức, chất lượng đào tạo và định hướng chiến lược của nhà trường.

APacCHRIE - Nền tảng kết nối học thuật toàn cầu

Được thành lập năm 2002 như một nhánh khu vực của ICHRIE, APacCHRIE hiện là mạng lưới Giáo dục Du lịch - Khách sạn lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đại diện cho hơn 75 trường đại học tại hơn 18 quốc gia, kết nối chặt chẽ với các liên đoàn CHRIE trên toàn cầu.

Thông qua APacCHRIE, các cơ sở giáo dục thành viên tham gia vào hệ sinh thái học thuật quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đổi mới chương trình đào tạo và chuyển giao tri thức giữa học thuật và ngành công nghiệp. Tại Việt Nam, TS. Nguyễn Công Minh, Trưởng Ban Sau Đại học, ĐH Duy Tân là đại diện Việt Nam trong Hiệp hội APacCHRIE từ cuối năm 2024.

Việc TS. Lê Nguyên Bảo và TS. Nguyễn Công Minh tham gia tích cực tại APacCHRIE Tokyo Symposium 2026 và ĐH Duy Tân chuẩn bị đăng cai APacCHRIE 2028 khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của giáo dục đại học Việt Nam trong việc định hình tương lai Giáo dục Du lịch - Khách sạn khu vực, đồng thời phản ánh cam kết của ĐH Duy Tân trong chiến lược hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển giáo dục dựa trên công nghệ và AI.