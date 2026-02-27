ILA Debate Contest 2026 – Sân chơi tranh biện học thuật chuẩn quốc tế

Trong bối cảnh giáo dục toàn cầu đề cao tư duy phản biện và khả năng thể hiện quan điểm bằng tiếng Anh, ILA Debate Contest 2026 nổi lên như một sân chơi học thuật bài bản dành cho học sinh Việt Nam. Cuộc thi không chỉ phát triển kỹ năng tranh biện mà còn kết nối trực tiếp với cơ hội học bổng THPT Mỹ từ các hệ thống trường quốc tế uy tín.

Sứ mệnh nuôi dưỡng tư duy toàn cầu

Cuộc thi Debate Contest do ILA Du học tổ chức

ILA Debate Contest 2026 là sân chơi tranh biện học thuật đầu tiên do Trung tâm Tư vấn Du học ILA (ILA Du học – đơn vị thuộc tổ chức giáo dục ILA) tổ chức, với sứ mệnh xây dựng một môi trường học thuật chuẩn quốc tế, nơi học sinh có thể:

● Phát triển tư duy phản biện và kỹ năng lập luận bằng tiếng Anh

● Tự tin thể hiện quan điểm cá nhân trước các vấn đề xã hội toàn cầu

● Kết nối sớm với hệ thống giáo dục THPT Mỹ thông qua các suất học bổng trực tiếp

Cuộc thi hướng đến học sinh yêu tranh biện, có định hướng du học và mong muốn xây dựng hồ sơ học thuật nổi bật ngay từ bậc trung học.

Lộ trình thi bài bản, tuyển chọn nghiêm túc

ILA Debate Contest 2026 gồm ba giai đoạn chính, được thiết kế theo lộ trình sàng lọc và phát triển năng lực thí sinh:

● Vòng 1 – Emerging Voices (trực tuyến): Thí sinh gửi video tranh biện tiếng Anh theo chủ đề công bố, thể hiện tư duy lập luận, khả năng diễn đạt và phong thái cá nhân.

● Vòng 2 – Voices of Impact: Các thí sinh xuất sắc bước vào vòng bán kết, tranh biện trực tiếp với yêu cầu cao hơn về chiều sâu lập luận và phản biện.

● Vòng 3 – Scholarship Distinction: Chung kết cuộc thi, nơi các thí sinh cạnh tranh những suất học bổng THPT Mỹ danh giá do chính các trường đối tác trao tặng.

Hơn 300 thí sinh dự thi – cuộc cạnh tranh của bản lĩnh và trí tuệ

Ngay từ vòng 1, ILA Debate Contest 2026 đã ghi nhận hơn 300 thí sinh trên toàn quốc tham gia, cho thấy sức hút mạnh mẽ của một sân chơi học thuật gắn liền với cơ hội du học thực tế.

Từ hàng trăm bài dự thi, ban giám khảo đã lựa chọn những gương mặt nổi bật nhất bước tiếp vào vòng 2 và vòng 3. Quá trình tuyển chọn không chỉ dựa trên khả năng sử dụng tiếng Anh, mà còn đánh giá chiều sâu tư duy, tính logic trong lập luận và bản lĩnh thể hiện quan điểm cá nhân – những yếu tố cốt lõi để thành công trong môi trường học thuật quốc tế.

Các trường THPT Mỹ xếp hạng A trên Niche đồng hành và trao học bổng

Một trong những điểm nhấn nổi bật của ILA Debate Contest 2026 là sự đồng hành trực tiếp của các trường THPT Mỹ, thuộc những tổ chức giáo dục quốc tế uy tín, với các suất học bổng được trao trực tiếp cho quán quân và á quân cuộc thi.

Quán quân sẽ học tại trường Saint Bernard School của tổ chức giáo dục Educatius.

QUÁN QUÂN – HỌC BỔNG 100%

Quán quân ILA Debate Contest 2026 sẽ nhận học bổng toàn phần theo học tại Saint Bernard School (Connecticut), thuộc hệ thống giáo dục Educatius.

Ngôi trường tư thục Công giáo danh tiếng này được xếp hạng A trên Niche, nổi bật với chương trình dự bị đại học chuyên sâu, đa dạng môn AP và mô hình lớp học quy mô nhỏ giúp học sinh phát triển toàn diện trong môi trường kỷ luật, an toàn. Khuôn viên rộng lớn cùng cơ sở vật chất hiện đại mang đến nền tảng học thuật vững chắc cho hành trình chinh phục các đại học hàng đầu nước Mỹ.

Á QUÂN – HỌC BỔNG 50%

2 Á quân ILA Debate Contest 2026 sẽ nhận học bổng 50% và theo học tại Gateway Legacy Christian Academy (Missouri), thuộc hệ thống giáo dục ABC Education, hoặc tại hệ thống EF Academy với hai cơ sở EF Academy New York và EF Academy Pasadena.

Gateway Legacy Christian Academy là trường nội trú tư thục nổi bật tại St. Louis với khuôn viên thuộc Top campus đẹp nhất nước Mỹ, chương trình học chuẩn Mỹ định hướng đại học và thế mạnh hỗ trợ ESL, Dual Credit giúp học sinh tích lũy tín chỉ đại học sớm trong môi trường nội trú an toàn.

EF Academy là hệ thống THPT nội trú quốc tế quy tụ học sinh từ hơn 75 quốc gia, đào tạo chương trình IB Diploma và AP theo lộ trình cá nhân hóa. Cơ sở New York nổi bật về học thuật – khoa học xã hội, trong khi Pasadena (California) dẫn đầu về STEM và sáng tạo, cùng cam kết đầu ra đại học thống nhất toàn hệ thống.

Á quân sẽ học tại trường Gateway Legacy Christian Academy hoặc EF Academy New York và EF Academy Pasadena.

Lan tỏa giá trị học thuật và kết nối giáo dục quốc tế

Việc các trường THPT Mỹ trực tiếp đồng hành cùng ILA Debate Contest 2026 đã tạo nên cầu nối thực chất giữa sân chơi học thuật trong nước và môi trường giáo dục trung học quốc tế. Thông qua các suất học bổng được trao dựa trên năng lực tranh biện và tư duy phản biện, cuộc thi không chỉ ghi nhận thành tích học thuật của học sinh mà còn mở ra lộ trình học tập rõ ràng tại các hệ thống trường Mỹ uy tín.

Chia sẻ về giá trị của cuộc thi, đại diện ILA Du học cho biết: “ILA Debate Contest 2026 là một phần trong chiến lược dài hạn của ILA Du học nhằm phối hợp cùng các trường THPT uy tín tại Mỹ để trực tiếp tuyển chọn và trao cơ hội học tập quốc tế cho học sinh Việt Nam. Thông qua cuộc thi, chúng tôi không chỉ tìm kiếm những tiếng nói có tư duy và bản lĩnh, mà còn chủ động mở ra lộ trình tiếp cận học bổng và môi trường giáo dục toàn cầu một cách bài bản, minh bạch.

Với chủ đề xoay quanh 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), cuộc thi hướng đến việc nuôi dưỡng thế hệ học sinh sẵn sàng hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội trong vai trò những công dân toàn cầu có trách nhiệm”.

THPT nội trú quốc tế EF Academy

Mô hình kết hợp giữa tranh biện học thuật và cơ hội học bổng THPT Mỹ giúp ILA Debate Contest 2026 vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi kỹ năng, trở thành nền tảng nuôi dưỡng tư duy toàn cầu, khả năng thích nghi và định hướng du học bền vững. Qua đó, cuộc thi thể hiện rõ sứ mệnh của ILA Du học trong việc đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên hành trình trở thành những công dân toàn cầu có tri thức, tiếng nói và trách nhiệm.