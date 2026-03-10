Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Thí sinh thi lớp 10 tăng mạnh, cuộc đua vào trường công ở TPHCM nóng lên

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM dự kiến ghi nhận lượng thí sinh tăng đáng kể so với năm trước khiến áp lực cạnh tranh vào các trường THPT công lập có thể gia tăng.

Tăng hơn 43.000 học sinh

Theo báo cáo về thực trạng mạng lưới trường lớp vừa được Sở GD&ĐT TPHCM công bố ngày 10/3, năm nay TPHCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 em so với năm trước.

Mức tăng tập trung chủ yếu ở khu vực TPHCM cũ với hơn 27.000 học sinh, trong khi Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) lần lượt tăng hơn 8.400 và 7.200 em.

Sở GD&ĐT đặt mục tiêu tuyển gần 118.400 em vào lớp 10 công lập trong năm học tới, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 70%. Khoảng 51.000 học sinh còn lại dự kiến theo học tại các trường THPT tư thục, trường trung cấp hoặc hệ giáo dục thường xuyên.

Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của TPHCM năm học 2026-2027 cụ thể như sau:

anh-chup-man-hinh-2026-03-10-luc-154427.png

Nếu dựa trên sĩ số tiêu chuẩn 45 học sinh mỗi lớp, hệ thống trường THPT công lập của TP.HCM hiện tại chỉ có khả năng đáp ứng hơn 103.700 chỗ học, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 61%.

Cụ thể, các trường THPT công lập tại khu vực TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có thể tuyển khoảng 65-66% số học sinh tốt nghiệp THCS, trong khi tỷ lệ này tại Bình Dương cũ chỉ đạt khoảng 44%.

Để nâng khả năng tiếp nhận học sinh theo mục tiêu đề ra, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, đồng thời đề xuất nhu cầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, cải tạo phòng học nhằm tăng thêm chỗ học cho học sinh trong năm học tới.

Thi theo 2 hình thức

Về phương án thi vào lớp 10, Sở GD&ĐT TPHCM đang lấy ý kiến trước khi UBND TPHCM phê duyệt.

Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến phương án thi vào lớp 10 theo 2 hình thức. Thi tuyển áp dụng cho các trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM, xét tuyển đối với các trường tư thục, trường trung học nghề và một số trường THPT đặc thù.

Đối với các trường công, Sở sẽ xét tuyển học sinh vào các trường: Trường THCS - THPT Thạnh An; Trường THPT Võ Thị Sáu - đặc khu Côn Đảo và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

438f8146d4c45a9a03d5.jpg
Sở GD&ĐT TPHCM đang lấy ý kiến phương án thi vào lớp 10. Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn

Với học sinh thi tuyển, các em có thể đăng ký tới 8 nguyện vọng. Cụ thể, học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường, 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp. Thí sinh nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ trường chuyên, các em vẫn được tham gia xét tuyển 3 nguyện vọng thường đã đăng ký.

Năm nay, TPHCM có 4 trường tuyển sinh chuyên, bao gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (khu vực 1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 2), Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (cùng khu vực 3).

Năm ngoái, TPHCM có 10 trường tuyển sinh lớp tích hợp, gồm: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học thực hành Sài Gòn, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Phú Nhuận, THPT Nguyễn Hữu Huân.

2026 là năm đầu tiên TPHCM tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập. TPHCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 vào ngày 1-2/6.

Các môn thi của năm nay vẫn được duy trì như các năm trước, gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Về thời gian làm bài, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn và Toán trong thời gian 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút còn môn chuyên có thời gian làm bài là 150 phút.

Anh Nhàn
#Tình hình tuyển sinh lớp 10 TP.HCM #Áp lực mạng lưới trường lớp #Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 #Tăng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS #Kế hoạch tổ chức thi lớp 10 #Cải tạo và mở rộng cơ sở vật chất trường học #Chênh lệch tỷ lệ trúng tuyển các khu vực #Chương trình thi tuyển môn Toán #Ngữ văn #Ngoại ngữ #Thách thức tuyển sinh hệ công lập #Quy trình chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp

